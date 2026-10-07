8వ వేతన సంఘం భేటీలు: లెవెల్ 6, 7, 8 ఉద్యోగుల జీతాలు ఎంత పెరగొచ్చు?
8వ వేతన సంఘం బెంగళూరులో నేటి నుంచి కీలక భేటీలు నిర్వహిస్తోంది. ఉద్యోగ సంఘాల డిమాండ్లు, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ లెక్కల ఆధారంగా లెవెల్ 6, 7, 8 కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ప్రాథమిక వేతనాలు ఎంతవరకు మారవచ్చో పరిశీలిద్దాం.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛనుదారుల జీతభత్యాల సవరణకు సంబంధించి 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) కీలక అడుగులు వేస్తోంది. అందులో భాగంగా బెంగళూరులో నేడు (అక్టోబర్ 7) నుంచి రెండు రోజుల పాటు వివిధ ఉద్యోగ, పింఛనుదారుల సంఘాలతో ప్యానెల్ సంప్రదింపులు జరపనుంది. అక్టోబర్ 8న ఇక్కడి సమావేశాలు ముగిసిన అనంతరం, కమిషన్ బృందం అక్టోబర్ 22, 23 తేదీలలో ముంబైలో భేటీ కానుంది.
సమగ్ర నివేదిక దిశగా కమిషన్ కసరత్తు
బెంగళూరు సమావేశాలకు సంబంధించి కమిషన్ నిర్దిష్ట ఎజెండాను అధికారికంగా ప్రకటించనప్పటికీ, దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో జరుగుతున్న సంప్రదింపుల్లో ఉద్యోగ సంఘాలు తమ డిమాండ్లను స్పష్టంగా వినిపిస్తున్నాయి. వేతనాల పెంపు, పింఛన్లు, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, ఉద్యోగుల మనోధైర్యం, ఇతర సర్వీసు సంబంధిత సమస్యలపై ప్యానెల్కు వినతిపత్రాలు సమర్పిస్తున్నాయి.
మరోవైపు, నివేదిక రూపకల్పన కోసం వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు, ప్రభుత్వ విభాగాల నుంచి ఉద్యోగుల సమాచారాన్ని కమిషన్ సేకరిస్తోంది. జస్టిస్ రంజనా ప్రకాశ్ దేశాయ్ నేతృత్వంలోని ఈ ప్యానెల్.. ఉద్యోగులు, పింఛనుదారులు, ఇతర వర్గాల విజ్ఞప్తులతో పాటు వివిధ శాఖల డేటాను సమగ్రంగా విశ్లేషించిన తర్వాతే సవరించిన వేతన నిర్మాణం, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్పై తుది సిఫార్సులు చేయనుంది. 2025 నవంబర్ 3న కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ కమిషన్ను ఏర్పాటు చేయగా, సుమారు 18 నెలల కాలపరిమితితో 2027 మే-జూన్ నాటికి తుది నివేదికను సమర్పించే అవకాశముంది.
జీతాల పెంపులో 'ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్' పాత్ర
కొత్త వేతన సంఘం అమలులో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అత్యంత కీలకమైనది. ఉద్యోగి వర్తమాన ప్రాథమిక వేతనానికి (Basic Pay) ఈ గుణకాన్ని (Multiplier) గుణించడం ద్వారానే నూతన ప్రాథమిక వేతనాన్ని గుర్తిస్తారు. గతంలో 6వ వేతన సంఘంలో 1.86, 7వ వేతన సంఘంలో 2.57 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్లను ప్రామాణికంగా తీసుకున్నారు. అయితే, 8వ వేతన సంఘానికి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం లేదా కమిషన్ ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను ప్రకటించలేదు.
లెవెల్ 6, 7, 8 ప్రాథమిక వేతనాలు ఎలా ఉండొచ్చు?
ప్రస్తుతం 7వ వేతన సంఘం నిబంధనల ప్రకారం లెవెల్ 6 ఉద్యోగి కనిష్ఠ ప్రాథమిక వేతనం రూ.35,400, లెవెల్ 7కు రూ.44,900, లెవెల్ 8కు రూ.47,600గా ఉంది. కమిషన్ అధికారికంగా ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను నిర్ణయించేవరకు ఇవి కేవలం ముసాయిదా అంచనాలుగా మాత్రమే చూడాల్సి ఉంటుంది.
ఒకవేళ 7వ వేతన సంఘం తరహాలోనే 2.57 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను కొనసాగిస్తే.. లెవెల్ 8 పరిధిలోని ఉద్యోగి ప్రాథమిక వేతనం ప్రస్తుతం ఉన్న రూ.47,600 నుంచి అంచనాగా రూ.1,22,332 వరకు పెరుగుతుంది.
ఉద్యోగ సంఘాల డిమాండ్లు ఇవే
పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, జీవన వ్యయాలకు అనుగుణంగా అధిక ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను నిర్ణయించాలని పలు కేంద్ర ఉద్యోగ సమాఖ్యలు కోరుతున్నాయి. "ద్రవ్యోల్బణాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను 3.833కు పెంచాలి" అని నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ జాయింట్ కన్సల్టేటివ్ మెషినరీ (ఎన్సీ-జేసీఎం) ప్రతిపాదించింది. ఈ సిఫార్సు అమలైతే లెవెల్ 1 ఉద్యోగి కనిష్ఠ ప్రాథమిక వేతనం రూ.18,000 నుంచి రూ.69,000కు చేరుతుంది.
మరో ప్రధాన ఉద్యోగ సంఘం భారతీయ ప్రతిరక్ష మజ్దూర్ సంఘ్ (బీపీఎంఎస్) ఏకంగా 4.0 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను డిమాండ్ చేస్తోంది. దీనివల్ల లెవెల్ 1 కనీస వేతనం రూ.72,000 వరకు పెరిగే అవకాశముంది.
ఈ ప్రతిపాదనలన్నీ ఉద్యోగ సంఘాలు కోరుతున్న డిమాండ్లు మాత్రమేనని, ప్రభుత్వ ఆమోదం పొందిన సిఫార్సులు కావని గమనించాలి. కమిషన్ తన నివేదికను సమర్పించిన తర్వాతే ప్రభుత్వం తుది నిర్ణయం తీసుకోనుంది. అలాగే ఇవి కేవలం ప్రాథమిక వేతనానికి సంబంధించిన అంచనాలు మాత్రమే. ఉద్యోగుల చేతికి అందే తుది జీతం భత్యాలు (Allowances), మినహాయింపులు (Deductions), నూతన పే మ్యాట్రిక్స్ నిబంధనలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
8వ వేతన సంఘం తుది నివేదిక ఎప్పుడు వచ్చే అవకాశం ఉంది?
8వ వేతన సంఘం తన తుది నివేదికను 2027 మే లేదా జూన్ నాటికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించే అవకాశముంది.
ప్రస్తుతం 7వ వేతన సంఘంలో ప్రామాణిక ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత?
7వ వేతన సంఘంలో 2.57 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను ప్రామాణికంగా ఉపయోగించారు.
ఉద్యోగ సంఘాలు 8వ వేతన సంఘంలో ఎంత ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ కోరుతున్నాయి?
ఎన్సీ-జేసీఎం (NC-JCM) 3.833 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను, బీపీఎంఎస్ (BPMS) 4.0 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం లెవెల్ 6, 7, 8 ఉద్యోగుల కనీస ప్రాథమిక వేతనం ఎంత?
7వ వేతన సంఘం ప్రకారం కనీస ప్రాథమిక వేతనం లెవెల్ 6కు రూ.35,400, లెవెల్ 7కు రూ.44,900, లెవెల్ 8కు రూ.47,600గా ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More