8వ వేతన సంఘం కసరత్తు షురూ: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాల్లో భారీ మార్పులు? ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్పై కీలక డిమాండ్లు ఇవే
8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) తన పనిని వేగవంతం చేసింది. ప్రధాన ఉద్యోగ సంఘాలు కనీస వేతనం రూ. 69,000 ఉండాలని, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను భారీగా పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఈ మార్పులు అమలైతే కోటి మందికి పైగా ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల దశ తిరగనుంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల పాలిట వరంగా భావించే 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) అడుగులు వేగంగా పడుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ కమిషన్ వివిధ రంగాల నిపుణులను కన్సల్టెంట్లుగా నియమించుకునే ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. మరోవైపు, ఉద్యోగ సంఘాల నుంచి ప్రతిపాదనలను, వినతులను స్వీకరిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే దేశంలోని మూడు ప్రధాన ఉద్యోగ సంఘాలైన NC-JCM, AIDEF, మహారాష్ట్ర ఓల్డ్ పెన్షన్ ఆర్గనైజేషన్ తమ డిమాండ్ల చిట్టాను కమిషన్ ముందు ఉంచాయి.
కరువు భత్యం (DA) పెంపు నుంచి పాత పెన్షన్ విధానం (OPS) పునరుద్ధరణ వరకు ఈ సంఘాలు చేసిన ప్రతిపాదనలు ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారాయి.
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్పై పెరిగిన ఉత్కంఠ
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతాల సవరణలో ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ (Fitment Factor) అత్యంత కీలకం. పాత బేసిక్ పేను కొత్త బేసిక్ పేగా మార్చేందుకు ఈ గుణకాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ప్రస్తుతం ఇది 2.57 రెట్లుగా ఉంది. అయితే, దీనిని కనీసం 3.8 నుంచి 3.833 రెట్లకు పెంచాలని మూడు ప్రధాన సంఘాలు ఏకగ్రీవంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఒకవేళ ఇదే గనుక జరిగితే, ఉద్యోగుల ప్రాథమిక వేతనంతో పాటు పెన్షనర్ల ఆదాయం కూడా ఊహించని రీతిలో పెరుగుతుంది.
కనీస వేతనం రూ. 69,000 ఉండాల్సిందే
పెరుగుతున్న నిత్యావసర ధరలకు అనుగుణంగా కనీస వేతనాన్ని భారీగా పెంచాలని ఉద్యోగ సంఘాలు కోరుతున్నాయి.
- NC-JCM, AIDEF: కనీస ప్రాథమిక వేతనాన్ని (Minimum Basic Pay) ప్రస్తుతం ఉన్న రూ. 18,000 నుంచి ఏకంగా రూ. 69,000కు పెంచాలని కోరుతున్నాయి.
- మహారాష్ట్ర ఓల్డ్ పెన్షన్ ఆర్గనైజేషన్: కనీస వేతనం రూ. 65,000 ఉండాలని ప్రతిపాదించింది.
అలాగే, వార్షిక ఇంక్రిమెంట్ను ప్రస్తుతం ఉన్న 3 శాతం నుండి 5-6 శాతానికి పెంచాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇది అమలైతే మధ్యతరగతి ఉద్యోగుల కొనుగోలు శక్తి గణనీయంగా పెరుగుతుంది.
కరువు భత్యం (DA) మౌలిక మార్పులు
సాధారణంగా ప్రతి ఆరు నెలలకోసారి పెరిగే DA విషయంలో ఈసారి కొత్త డిమాండ్లు తెరపైకి వచ్చాయి. ద్రవ్యోల్బణంతో నేరుగా ముడిపడి ఉండే 'ఇన్ఫ్లేషన్ లింక్డ్ వేజ్ మోడల్'ను ప్రవేశపెట్టాలని NC-JCM కోరుతోంది. అలాగే, DA 50 శాతానికి చేరుకున్న నేపథ్యంలో, దానిని బేసిక్ పేలో విలీనం చేయాలని (DA Merger), కనీసం 4 శాతం అదనపు పెంపు ఉండాలని సంఘాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.
పెన్షన్లపై పోరాటం
జీతాలతో పాటు పెన్షన్ విధానంలో కూడా సమూల మార్పులు కావాలని సంఘాలు పట్టుబడుతున్నాయి. పాత పెన్షన్ విధానాన్ని (OPS) తిరిగి తీసుకురావాలని, యూనిఫైడ్ పెన్షన్ స్కీమ్ (UPS)లో మరిన్ని సంస్కరణలు చేయాలని మహారాష్ట్ర ఓల్డ్ పెన్షన్ ఆర్గనైజేషన్ డిమాండ్ చేస్తోంది. పెన్షనర్లకు కూడా సవరించిన వేతనాల ప్రకారం సమాన హోదా కల్పించాలని AIDEF కోరుతోంది.
ఎవరికి లాభం?
ఈ వేతన సంఘం సిఫార్సులు అమల్లోకి వస్తే, దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 50 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు (డిఫెన్స్ సిబ్బందితో కలిపి), దాదాపు 65 లక్షల మంది పెన్షనర్లు ప్రయోజనం పొందుతారు. మొత్తం 18 స్థాయిల్లో (Levels) ఉండే ఉద్యోగులకు వారి గ్రేడ్ను బట్టి ఈ పెంపు వర్తిస్తుంది.
వచ్చే కొన్ని నెలల్లో 8వ వేతన సంఘం ఇచ్చే నివేదిక భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై, ముఖ్యంగా సామాన్య ఉద్యోగుల జీవన ప్రమాణాలపై లోతైన ప్రభావం చూపనుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 8వ వేతన సంఘం ఎప్పటి నుంచి అమల్లోకి రావచ్చు?
సాధారణంగా ప్రతి పదేళ్లకు ఒకసారి కొత్త వేతన సంఘం సిఫార్సులు అమల్లోకి వస్తాయి. 7వ వేతన సంఘం 2016లో వచ్చిన నేపథ్యంలో, 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు జనవరి 1, 2026 నుంచి అమలు కావాల్సి ఉంది.
2. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏమిటి?
ఇది పాత పే-స్కేల్ నుండి కొత్త పే-స్కేల్కు మారేటప్పుడు జీతాన్ని లెక్కించే ఒక మల్టిప్లైయర్. ఉదాహరణకు, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 3.8 రెట్లు ఉంటే, మీ ప్రస్తుత బేసిక్ పేను 3.8తో గుణించి కొత్త జీతాన్ని నిర్ణయిస్తారు.
3. ప్రస్తుతం ఉన్న DA ఎంత?
ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు 50 శాతానికి పైగా డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA) పొందుతున్నారు. దీనిని జీతంలో విలీనం చేయాలన్నది ఉద్యోగ సంఘాల ప్రధాన డిమాండ్.
4. కనీస వేతనం రూ. 69,000 అవుతుందా?
ఇది ఉద్యోగ సంఘాల డిమాండ్ మాత్రమే. ప్రభుత్వం ఆర్థిక పరిస్థితులు, ద్రవ్యోల్బణం, కమిషన్ నివేదికను పరిశీలించి తుది నిర్ణయం తీసుకుంటుంది.
