    8వ వేతన సంఘం 'ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్' లెక్కలు ఇవే.. మీ జీతం ఎంత పెరగవచ్చు?

    8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటుకు కేంద్ర కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో కోటి మంది ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లలో ఆశలు చిగురించాయి. జీతాల పెంపును నిర్ణయించే కీలకమైన 'ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్' 1.83 నుండి 2.57 వరకు ఉండవచ్చని ఆర్థిక నిపుణుల అంచనా.

    Published on: Dec 27, 2025 6:17 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల చిరకాల నిరీక్షణకు తెరపడనుంది. 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) ఏర్పాటుకు సంబంధించి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర మంత్రివర్గం ఇప్పటికే ఆమోదం తెలపడంతో, జీతభత్యాల సవరణ ప్రక్రియ ఊపందుకుంది. అయితే, అందరి దృష్టి ఇప్పుడు ఒకే విషయంపై ఉంది.. అదే 'ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్' (Fitment Factor). అసలు ఈ ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏమిటి? ఇది ఉద్యోగుల జీతాలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది? నిపుణుల లెక్కలేమిటో ఓసారి చూద్దాం.

    ఏమిటీ ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్?

    ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల ప్రాథమిక వేతనాన్ని (Basic Pay) నిర్ణయించే ఒక గుణకాన్ని 'ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్' అంటారు. సరళంగా చెప్పాలంటే, పాత వేతన సంఘం నుంచి కొత్త వేతన సంఘానికి మారేటప్పుడు జీతాలను ఎంత పెంచాలో ఈ ఫ్యాక్టరే నిర్ణయిస్తుంది. దీనిని ప్రధానంగా దేశంలోని ద్రవ్యోల్బణం (Inflation) ఆధారంగా లెక్కిస్తారు.

    ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను ఎలా నిర్ణయిస్తారు?

    వేతన సవరణ కేవలం అంకెల గారడీ కాదు, దీని వెనుక లోతైన ఆర్థిక సమీకరణలు ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. క్లియర్ టాక్స్ (Clear Tax) నిపుణురాలు చాందిని ఆనందన్ ఈ విషయంపై స్పందిస్తూ.. "ద్రవ్యోల్బణ ట్రెండ్స్, వాస్తవ వేతనాల తరుగుదల, ప్రభుత్వ ఆర్థిక సామర్థ్యం వంటి అంశాలు 8వ వేతన సంఘం ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను ప్రభావితం చేస్తాయి. పెరిగిన జీవన వ్యయానికి అనుగుణంగా ఉద్యోగుల జీతాలను సర్దుబాటు చేస్తూనే, ప్రభుత్వ ఖజానాపై భారం పడకుండా సమతుల్యత పాటించడం దీని ప్రధాన ఉద్దేశం" అని వివరించారు.

    దశాబ్ద కాలంగా మారుతున్న ఇంటి ఖర్చులు, నిత్యావసరాల ధరలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, ప్రతిభావంతులైన వ్యక్తులను ప్రభుత్వ సేవల్లో కొనసాగించేలా ఆకర్షణీయమైన వేతనాలను అందించాల్సిన అవసరం ఉందని ఆమె పేర్కొన్నారు.

    ఎంత ఉండవచ్చు? నిపుణుల అంచనాలు ఇవే..

    8వ వేతన సంఘంలో ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఉండవచ్చనే దానిపై ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం నుంచి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. అయితే, ఆర్థిక విశ్లేషకుల అంచనాల ప్రకారం.. ఈసారి ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 1.83 నుంచి 2.57 మధ్య ఉండే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ ఇది గరిష్ట స్థాయికి చేరితే, సుమారు కోటి మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల జీతాలు, పెన్షన్లలో భారీ మార్పు కనిపిస్తుంది.

    గతంలో 7వ వేతన సంఘం హయాంలో ఫిట్‌మెంట్ ఫ్యాక్టర్‌ను 2.57గా నిర్ణయించిన సంగతి తెలిసిందే. దీనిని కేవలం బేసిక్ పేకి మాత్రమే వర్తింపజేస్తారు. కొత్త వేతన సంఘం అమలులోకి వచ్చినప్పుడు డీఏ (Dearness Allowance) మళ్ళీ సున్నాకి చేరుతుందని, ఇది ఒక సాధారణ ప్రక్రియ అని నిపుణులు గుర్తు చేస్తున్నారు.

    ప్రభావం ఎవరిపై?

    ఈ నిర్ణయం వల్ల దాదాపు 48 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, 67 లక్షల మంది పెన్షనర్లు ప్రయోజనం పొందనున్నారు. పెరిగిన ధరల నుంచి ఉపశమనం పొందాలని చూస్తున్న మధ్యతరగతి ఉద్యోగులకు ఇది పెద్ద ఊరట కానుంది.

