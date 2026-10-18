8వ వేతన సంఘం : బేసిక్ పే, గ్రేడ్ పే, పే లెవల్స్ మధ్య వ్యత్యాసాలు ఏంటి? ఉద్యోగులు ఇవి తెలుసుకోవాలి..
అక్టోబర్ 22, 23 తేదీల్లో ముంబై వేదికగా 8వ వేతన సంఘం కీలక సమావేశం జరగనుంది. ఉద్యోగ సంఘాలు కోరుతున్న 3.833 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, బేసిక్ పే, గ్రేడ్ పే, పే లెవల్స్ మధ్య వ్యత్యాసాలు, జీతాల పెంపునకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ పరిశీలించండి.
దసరా పండుగ ముగిసిన వెంటనే 8వ వేతన సంఘం తమ తదుపరి కీలక సమావేశానికి సిద్ధమవుతోంది. అక్టోబర్ 22, 23 తేదీల్లో మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలో ఈ సమావేశం జరగనుంది. అక్టోబర్ 8న బెంగళూరులో జరిగిన సమావేశం తర్వాత ఈ నెలలో జరుగుతున్న రెండో ప్రధాన భేటీ ఇది. జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ అధ్యక్షతన ఏర్పాటైన ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీ.. ఉద్యోగ సంఘాల నుంచి వినతులు, సూచనలు స్వీకరించే ప్రక్రియను వేగవంతం చేయనుంది.
తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోని రైల్వే, పోస్టల్, డిఫెన్స్, ఇన్కమ్ టాక్స్ తదితర కేంద్ర ప్రభుత్వ శాఖలలో పనిచేస్తున్న లక్షలాది మంది ఉద్యోగులతో పాటు విశ్రాంత ఉద్యోగులు ఈ సమావేశాల ఫలితాల కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. బేసిక్ పే, ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్, పెన్షన్ సంస్కరణలు, గ్రేడ్ పే విధానాలపై వివిధ ఉద్యోగ సంఘాలు తమ డిమాండ్లను కమిటీ ముందు ఉంచనున్నాయి.
3.833 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్.. కనీస వేతనం ఎంతంటే..
నేషనల్ కౌన్సిల్ జాయింట్ కన్సల్టేటివ్ మెషినరీ (ఎన్సీ-జేసీఎం) స్టాఫ్ సైడ్ ప్రతినిధులు 8వ వేతన సంఘం కమిటీకి ఒక స్పష్టమైన ప్రతిపాదన సమర్పించారు. ప్రస్తుతం ఉన్న 3.833 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కనీస ప్రాథమిక వేతనాన్ని రూ. 69,000గా నిర్ణయించాలని వారు కోరారు.
గతంలో 6వ వేతన సంఘంలో 1.86, అలాగే 7వ వేతన సంఘంలో 2.57 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను ప్రభుత్వం ఆమోదించింది. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, నిత్యావసరాల ధరలకు అనుగుణంగా ఈసారి హయ్యర్ మల్టిప్లయర్ను అమలు చేయాలని ఉద్యోగ సంఘాలు పట్టుబడుతున్నాయి.
"ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల కొనుగోలు శక్తిని కాపాడేందుకు 3.833 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ అత్యవసరం," అని ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ ప్రతినిధులు స్పష్టం చేశారు.
బేసిక్ పే, గ్రేడ్ పే, పే లెవల్.. తేడా ఏంటి?
జీతాల పెంపును అర్థం చేసుకోవడానికి బేసిక్ పే, గ్రేడ్ పే, పే లెవల్ అనే పదాల మధ్య వ్యత్యాసం తెలుసుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. బ్యాంక్బజార్ సీఈఓ అధిల్ శెట్టి ఈ తేడాలను వివరిస్తూ.. "కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగి జీతంలో బేసిక్ పే అనేది ప్రధానమైనది. కరువు భత్యం (డీఏ), ఇంటి అద్దె భత్యం (హెచ్ఆర్ఏ) వంటివన్నీ బేసిక్ పే ఆధారంగానే లెక్కిస్తారు. 6వ వేతన సంఘంలో సీనియారిటీని సూచించడానికి గ్రేడ్ పే విధానాన్ని తెచ్చారు. అయితే 7వ వేతన సంఘం గ్రేడ్ పే స్థానంలో 18 స్థాయిలతో కూడిన పే మ్యాట్రిక్స్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఉదాహరణకు లెవల్ 1 ప్రారంభ వేతనం రూ. 18,000 ఉండగా, లెవల్ 7 ప్రారంభ వేతనం రూ. 44,900 గా ఉంది," అని తెలిపారు.
8వ వేతన సంఘం ఖరారు చేసే అంతిమ ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టరే ఈ పే లెవల్స్ ఆధారంగా పెరిగే కొత్త బేసిక్ పేను నిర్ణయిస్తుంది.
నివేదిక సమర్పణ ఎప్పుడంటే..
2025 నవంబర్ 3న ఏర్పాటైన 8వ వేతన సంఘానికి ప్రభుత్వం 18 నెలల కాలపరిమితిని నిర్దేశించింది. దిల్లీ, ఉత్తరప్రదేశ్, లద్ధాఖ్, పశ్చిమ బెంగాల్ వంటి వివిధ రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో కమిటీ ఇప్పటికే విస్తృతమైన చర్చలు జరిపింది. 2027 మే లేదా జూన్ నాటికి కమిటీ తన పూర్తి నివేదికను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించనుంది.
కమిటీ సమర్పించే సిఫార్సులను కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారికంగా ఆమోదించి, అమలు చేసేంత వరకు సోషల్ మీడియాలో ప్రచారంలో ఉన్న ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్లు, జీతాల అంచనాలు కేవలం ప్రతిపాదనలుగా మాత్రమే భావించాలి.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More