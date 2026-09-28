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బ్యాంకుల సమ్మె వాయిదా: 5 రోజుల పనిదినాలపై కమిటీ ఏర్పాటుకు ఐబీఏ ఓకే

వారానికి 5 రోజుల పనిదినాల అమలు, ఇతర పెండింగ్ డిమాండ్లపై ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్ (ఐబీఏ) సానుకూలంగా స్పందించడంతో ప్రతిపాదిత మూడు రోజుల దేశవ్యాప్త సమ్మెను యునైటెడ్ ఫోరమ్ ఆఫ్ బ్యాంక్ యూనియన్స్ (యూఎఫ్‌బీయూ) తాత్కాలికంగా వాయిదా వేసింది. 

Published on: Sep 28, 2026, 08:47:23 IST
By HT Telugu Desk
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దేశంలో సోమవారం నుంచి ప్రారంభం కావాల్సిన మూడు రోజుల దేశవ్యాప్త బ్యాంకుల సమ్మె తాత్కాలికంగా వాయిదా పడింది. వారానికి 5 రోజుల పనిదినాల అమలు, ఉద్యోగుల పెండింగ్ డిమాండ్ల పరిష్కారానికి ఇండియన్ బ్యాంక్స్ అసోసియేషన్ (ఐబీఏ) ఉన్నత స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేసేందుకు అంగీకరించడంతో యునైటెడ్ ఫోరమ్ ఆఫ్ బ్యాంక్ యూనియన్స్ (యూఎఫ్‌బీయూ) ఈ ఉపశమన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించింది.

బ్యాంకుల సమ్మె వాయిదా: 5 రోజుల పనిదినాలపై కమిటీ ఏర్పాటుకు ఐబీఏ ఓకే
బ్యాంకుల సమ్మె వాయిదా: 5 రోజుల పనిదినాలపై కమిటీ ఏర్పాటుకు ఐబీఏ ఓకే

అర్ధరాత్రి చర్చలు సఫలం

ఆదివారం అర్థరాత్రి యూఎఫ్‌బీయూ, ఐబీఏ ప్రతినిధుల మధ్య సుదీర్ఘంగా చర్చలు జరిగాయి. ఈ భేటీలో యూనియన్ల ప్రధాన కోరికలపై యాజమాన్యం స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చింది. "సుదీర్ఘ చర్చల అనంతరం ఐబీఏతో ఒక అవగాహనకు వచ్చాం. అందుకే మా నిరసన కార్యక్రమాలు, సమ్మెను తాత్కాలికంగా వాయిదా వేస్తున్నాం" అని యూఎఫ్‌బీయూ ప్రతినిధులు ఒక ప్రకటనలో వెల్లడించారు.

5 రోజుల పనిదినాలపై ఉన్నత స్థాయి కమిటీ

సమ్మె నిర్ణయం ఉపసంహరణకు ప్రధానంగా 5 రోజుల పనిదినాల డిమాండ్‌పై వచ్చిన పురోగతే కారణం. ఆల్ ఇండియా బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ (ఏఐబీఈఏ) జనరల్ సెక్రటరీ, యూఎఫ్‌బీయూ ముఖ్య చర్చల ప్రతినిధి సి.హెచ్. వెంకటాచలం ఈ వివరాలను వెల్లడించారు.

"వారానికి 5 రోజుల బ్యాంకింగ్ విధానం అమలుపై ఐబీఏ, యూఎఫ్‌బీయూ ప్రతినిధులతో కూడిన ఉన్నత స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేయడానికి యాజమాన్యం సమ్మతించింది. ఈ కమిటీ వాటాదారులందరితోనూ మాట్లాడి, సమస్యకు ఆమోదయోగ్యమైన పరిష్కారం అన్వేషిస్తుంది" అని వెంకటాచలం తెలిపారు.

పీఎల్ఐ, ఇతర సమస్యలపై స్పష్టత

పనితీరు ఆధారిత ప్రోత్సాహకాల (పీఎల్ఐ) విధానంలో ఉన్న లోపాలపైనా చర్చించనున్నట్లు యూనియన్ నేతలు తెలిపారు. "అధికారులకు అమలు చేస్తున్న పీఎల్ఐ విధానంలో ఉన్న వివక్షను తొలగించడంపై చర్చలు జరుపుతాం. ఈ పథకంలో తీసుకురావాల్సిన మార్పులపై ఐబీఏ స్పష్టమైన ప్రతిపాదనలు రూపొందిస్తుంది. మార్చి 8 నాటి మినిట్స్ ఆధారంగా మిగిలిన పెండింగ్ అంశాలను కూడా వేగంగా పరిష్కరిస్తాం" అని ఆయన వివరించారు.

యూనియన్ల నిర్ణయంతో ఖాతాదారులకు పెద్ద ఊరట లభించింది. సోమవారం నుంచి దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకింగ్ సేవలు యథాతథంగా కొనసాగుతాయి.

  • HT Telugu Desk
    ABOUT THE AUTHOR
    HT Telugu Desk

    హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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Home/News/బ్యాంకుల సమ్మె వాయిదా: 5 రోజుల పనిదినాలపై కమిటీ ఏర్పాటుకు ఐబీఏ ఓకే
Home/News/బ్యాంకుల సమ్మె వాయిదా: 5 రోజుల పనిదినాలపై కమిటీ ఏర్పాటుకు ఐబీఏ ఓకే
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