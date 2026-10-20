8వ వేతన సంఘం : బేసిక్ పే పెంపుతో భారీ లాభం! గ్రాట్యుటీ లెక్కలు..
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల వేతన సవరణ కోసం ఏర్పాటైన 8వ వేతన సంఘం సంప్రదింపులను వేగవంతం చేసింది. జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ కమిటీ ముంబై సమావేశాలకు సిద్ధమవుతున్న వేళ, ప్రాథమిక వేతనం పెంపుతో గ్రాట్యుటీ లబ్ధి ఏ స్థాయిలో పెరగనుందో పరిశీలిద్దాము..
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల దశాబ్ద కాలపు వేతన సవరణ ఆశలను నిలబెడుతూ 8వ వేతన సంఘం సంప్రదింపుల ప్రక్రియను శరవేగంగా ముందుకు తీసుకెళ్తోంది. జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ సారథ్యంలోని ముగ్గురు సభ్యుల కమిటీ అక్టోబర్ 8న బెంగళూరులో సమావేశాలను దిగ్విజయంగా ముగించుకుని, అక్టోబర్ 22, 23 తేదీల్లో ముంబైలో తదుపరి విడత కీలక చర్చలు నిర్వహించేందుకు సమాయత్తమవుతోంది.
తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలోని దక్షిణ మధ్య రైల్వే, పోస్టల్, ఆదాయపన్ను, రక్షణ రంగాల్లో సేవలు అందిస్తున్న లక్షలాది మంది ఉద్యోగులతో పాటు పదవీ విరమణకు చేరువగా ఉన్న ప్రొఫెషనల్స్ ఈ కమిటీ నిర్ణయాలపై తీవ్ర ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు.
ముమ్మరమవుతున్న ఉద్యోగ సంఘాల ఒత్తిడి..
గత కొన్ని నెలలుగా నేషనల్ కౌన్సిల్-జాయింట్ కన్సల్టేటివ్ మెషినరీ, ఆల్ ఇండియా డిఫెన్స్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ వంటి ప్రధాన ఉద్యోగ సంఘాలు 8వ వేతన సంఘం ముందు తమ డిమాండ్ల జాబితాను ఉంచాయి. ఫిట్మెంట్ ఫాక్టర్ పెంపు, బేసిక్ పే సవరణ, భత్యాల పునర్వ్యవస్థీకరణ, గ్రాట్యుటీ గరిష్ట పరిమితి పెంపు, పెన్షన్ సంస్కరణలపై గళమెత్తుతున్నాయి.
ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడమే లక్ష్యంగా ఈ ప్రతిపాదనలను సిద్ధం చేశారు. అయితే కమిషన్ ఇచ్చే తుది నివేదిక, దానిపై కేంద్ర మంత్రివర్గం తీసుకునే నిర్ణయం ఆధారంగానే చెల్లింపులు ఆధారపడి ఉంటాయి.
గ్రాట్యుటీ లెక్కలు.. బేసిక్ పే పెంపుతో భారీ లాభం!
రిటైర్మెంట్ సమయానికి లభించే నిధుల్లో గ్రాట్యుటీ అత్యంత కీలకమైనది. కేంద్ర సివిల్ సర్వీసెస్ (పెన్షన్) నిబంధనలు 2021 ప్రకారం ఉద్యోగి సుదీర్ఘ సేవను గుర్తిస్తూ ఈ నిధిని అందిస్తారు. పూర్తి చేసిన ప్రతీ ఆరు నెలల సర్వీస్కు చివరిగా పొందిన ప్రాథమిక వేతనం, కరువు భత్యం (డీఏ)ల ప్రాతిపదికన నాలుగో వంతు మొత్తాన్ని గ్రాట్యుటీ రూపంలో లెక్కిస్తారు. ప్రస్తుతం దీని గరిష్ట పరిమితి రూ. 25 లక్షలుగా ఉంది.
"గ్రాట్యుటీ అనేది ఉద్యోగి సేవలను గుర్తించి రిటైర్మెంట్ సమయంలో ఇచ్చే ఒకేసారి చెల్లింపు. దీనిని చివరిగా పొందిన బేసిక్ పే, డీఏల ఆధారంగా లెక్కిస్తారు. 8వ వేతన సంఘం వల్ల బేసిక్ పే పెరిగితే, నూతన స్కేలు అమల్లోకి వచ్చాక రిటైర్ అయ్యే ఉద్యోగుల గ్రాట్యుటీ నిధి గణనీయంగా పెరుగుతుంది," అని బ్యాంక్ బజార్ సీఈఓ అధిల్ శెట్టి వివరించారు.
రిపోర్టు సమర్పణ ఎప్పుడు?
కేంద్ర ప్రభుత్వం 2025 నవంబర్ 3న ఈ తాత్కాలిక కమిషన్ను ఏర్పాటు చేసింది. 18 నెలల కాలపరిమితి కలిగిన ఈ కమిటీ తన తుది సిఫార్సుల నివేదికను 2027 మే లేదా జూన్ నాటికి ప్రభుత్వానికి సమర్పించే అవకాశం ఉంది.
అప్పటివరకు ఉద్యోగ సంఘాలు కోరుతున్న గ్రాట్యుటీ, పెన్షన్ పెంపు డిమాండ్లన్నీ ప్రతిపాదనల దశలోనే ఉంటాయి. ప్రభుత్వం అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసే వరకు ఉద్యోగులు అంచనాలతో కంగారు పడకుండా వేచి చూడటం శ్రేయస్కరం.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More