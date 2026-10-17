DA hike : కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల డీఏ పెంపు.. దసరాకు లేనట్టే! మరి ఇంకెప్పుడు?
జులై 2026 కి సంబంధించిన కరువు భత్యం (డీఏ) పెంపు కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈసారి డీఏ ప్రకటన ఎప్పుడు వస్తుంది? ఎంత శాతం పెరగొచ్చు? రాబోయే క్యాబినెట్ భేటీ వివరాలు, లెక్కింపుల సమగ్ర సమాచారం ఇక్కడ చూడండి..
కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలో పనిచేస్తున్న లక్షలాది మంది ఉద్యోగులు, విశ్రాంత ఉద్యోగులు కరువు భత్యం (డీఏ, డియర్నెస్ రిలీఫ్ (డీఆర్) పెంపు ప్రకటన కోసం అత్యంత ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. జులై 2026కి సంబంధించిన డీఏ పెంపుపై అక్టోబర్ 14న జరిగిన కేంద్ర మంత్రివర్గ సమావేశంలో స్పష్టత వస్తుందని భావించినప్పటికీ, ప్రభుత్వం దీనిపై ఎలాంటి అధికారిక నిర్ణయం తీసుకోలేదు.
ఆ రోజు క్యాబినెట్ భేటీలో రైల్వే ఉద్యోగులకు పర్ఫార్మెన్స్ లింక్డ్ బోనస్ (పీఎల్బీ) ఆమోదించిన కేంద్రం, డీఏ పెంపు అంశాన్ని మాత్రం పక్కన పెట్టింది. దీనితో ఉద్యోగుల చూపు ఇప్పుడు తదుపరి క్యాబినెట్ సమావేశంపై పడింది.
ఆశలన్నీ అక్టోబర్ 21 క్యాబినెట్ భేటీపైనే!
దసరా పండుగ తదనంతరం అక్టోబర్ 21న కేంద్ర క్యాబినెట్ మళ్లీ సమావేశమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ భేటీలోనే డీఏ పెంపుపై ప్రభుత్వం ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉందని అధికారిక వర్గాల నుంచి సమాచారం అందుతోంది. అయితే, దీనిపై కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఇంకా ఎలాంటి అధికారిక తేదీని ఖరారు చేయలేదు.
గతంలో డీఏ పెంపు ప్రకటనలు వెలువడిన రోజులను పరిశీలిస్తే, ప్రభుత్వం కేవలం బుధవారం జరిగే క్యాబినెట్ భేటీలకే పరిమితం కాకుండా శనివారాల్లో కూడా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది.
- ఏప్రిల్ 18 (శనివారం) నాడు గత డీఏ పెంపును ప్రకటించారు.
- అంతకుముందు అక్టోబర్ 1, 2025 (బుధవారం) నాడు క్యాబినెట్ భేటీ తర్వాత డీఏ పెంపు వెలువడింది.
- జనవరి 2025 కి సంబంధించిన పెంపును మార్చి 28, 2025 (శనివారం) నాడు ప్రకటించారు.
ఈ ప్రకటనలను బట్టి చూస్తే, అక్టోబర్ 21 భేటీ ఒక అవకాశంగా మాత్రమే ఉంది తప్ప, అదే డెడ్లైన్ కాదని ఉద్యోగులు గుర్తించాలి.
డీఏ.. ఎంత పెరగొచ్చు? లెక్కలు ఇలా..
ప్రస్తుతం కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రాథమిక వేతనం (బేసిక్ పే) పై 60 శాతం చొప్పున కరువు భత్యం అందుతోంది. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణానికి అనుగుణంగా ఉద్యోగుల కొనుగోలు శక్తిని కాపాడేందుకు ప్రభుత్వం ఏడాదికి రెండుసార్లు (జనవరి, జులై) ఈ భత్యాన్ని సవరిస్తుంది.
జులై 2026 సవరణ కోసం జులై 2025 నుంచి జూన్ 2026 వరకు ఉన్న 12 నెలల 'అఖిల భారత పారిశ్రామిక కార్మికుల వినియోగదారుల ధరల సూచిక' (ఏఐసీపీఐ-ఐడబ్ల్యూ) ఆధారంగా లెక్కింపులు జరుపుతారు. అందుబాటులో ఉన్న గణాంకాలు, ద్రవ్యోల్బణ ట్రెండ్స్ ప్రకారం ఈసారి కరువు భత్యం 3 శాతం పెరిగి 63 శాతానికి చేరుకునే అవకాశం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే ఇది కేవలం ప్రాథమిక అంచనా మాత్రమే; కేంద్ర ప్రభుత్వం అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన తర్వాతే తుది రేటుపై స్పష్టత వస్తుంది.
నిత్యావసరాల మంట.. ఉద్యోగ సంఘాల డిమాండ్
అంతర్జాతీయంగా ముడిచమురు ధరల పెరుగుదల, మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ వాతావరణం, రష్యా-ఉక్రెయిన్ సంక్షోభం కారణంగా నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. ఫలితంగా సామాన్య ఉద్యోగుల కుటుంబ బడ్జెట్పై తీవ్ర భారం పడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో డీఏ, డీఆర్ సవరణలను తక్షణమే ప్రకటించాలని ఉద్యోగ సంఘాలు పట్టుబడుతున్నాయి.
"దేశంలో జీవన వ్యయం భారీగా పెరిగినందున ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఉపశమనం కలిగించేలా డీఏ పెంపును వెంటనే ప్రకటించాలి," అని ఆల్ ఇండియా డిఫెన్స్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ (ఏఐడీఈఎఫ్) అక్టోబర్ 10న కేంద్ర ప్రభుత్వానికి పంపిన లేఖలో డిమాండ్ చేసింది.
తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలో పనిచేస్తున్న వేలాది మంది రైల్వే, పోస్టల్, ఇన్కమ్ టాక్స్, సెంట్రల్ ఎక్సైజ్, డిఫెన్స్ రంగానికి చెందిన ఉద్యోగులతో పాటు విశ్రాంత ఉద్యోగులు ఈ నిర్ణయం కోసం ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు. కేంద్రం ఒకసారి ఆమోదముద్ర వేస్తే జులై 2026 నుంచి అమల్లోకి వచ్చేలా బకాయిలతో కలిపి ఈ డీఏ సొమ్ము ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో జమ కానుంది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More