Government employees bonus : కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు పండుగ కానుక! బోనస్లు వస్తున్నాయి..
కేంద్ర ప్రభుత్వ గ్రూప్-సీ, గ్రూప్-బీ నాన్-గెజిటెడ్ సిబ్బందితో పాటు పారామిలటరీ దళాలకు 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను 30 రోజుల అడ్-హాక్ బోనస్ను ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది. అర్హులైన ఉద్యోగులకు లభించే గరిష్ట బోనస్, లెక్కింపు విధానం, పూర్తి మార్గదర్శకాలను ఇక్కడ చూడండి.
దీపావళి పండుగ ముంగిట కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పారామిలటరీ సిబ్బందికి కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఊరటనిచ్చే ప్రకటన చేసింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను అర్హులైన ఉద్యోగులకు 30 రోజుల వేతనానికి సమానమైన 'నాన్-ప్రొడక్టివిటీ లింక్డ్' (అడ్-హాక్) బోనస్ను ఆమోదిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ ఉత్తర్వులకు భారత రాష్ట్రపతి ఆమోద ముద్ర వేసినట్లు ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని వ్యయ విభాగం (డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండీచర్) అక్టోబర్ 15న అధికారిక మెమోరాండం విడుదల చేసింది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బోనస్- అర్హతలు..
ఈ అడ్-హాక్ బోనస్ ప్రయోజనం ప్రధానంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని గ్రూప్-సీ, నాన్-గెజిటెడ్ గ్రూప్-బీ కేటగిరీ ఉద్యోగులకు లభిస్తుంది. ప్రొడక్టివిటీ లింక్డ్ బోనస్ (పీఎల్బీ) పథకం పరిధిలోకి రాని సిబ్బంది మాత్రమే ఈ ప్రయోజనం పొందడానికి అర్హులు. వీటితో పాటు కేంద్ర సాయుధ రక్షణ దళాలు (సీఏపీఎఫ్), పారామిలటరీ బలగాలు, మిలిటరీ సిబ్బంది, కేంద్ర వేతన సమగ్రతను పాటించే యూనియన్ టెరిటరీ (యూటీ) పరిపాలనా సిబ్బందికి కూడా ఈ ఆదేశాలు వర్తిస్తాయి.
బోనస్ అర్హత సాధించడానికి అభ్యర్థులు 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో కనీసం ఆరు నెలల నిరంతర సర్వీసు పూర్తి చేసి ఉండాలి. మార్చి 31, 2026 నాటికి సర్వీసులో కొనసాగుతున్న వారు పూర్తి లేదా ప్రాతిపదికన (Pro-rata) ఈ చెల్లింపులు పొందుతారు. ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆరు నెలల కంటే ఎక్కువ కాలం పనిచేసి, మార్చి 31 కంటే ముందే పదవీ విరమణ పొందినవారు, వైద్యపరమైన కారణాలతో వైదొలిగినవారు లేదా మరణించిన ఉద్యోగుల కుటుంబాలకు కూడా ఈ ప్రయోజనాన్ని సర్దుబాటు ప్రాతిపదికన అందిస్తారు.
డిప్యుటేషన్పై రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న వారికి సొంత కేంద్ర శాఖల నుంచి బోనస్ లభించదు; వారిని నియమించుకున్న సంస్థల నిబంధనల ప్రకారమే చెల్లింపులు జరుగుతాయి. ఒక కేంద్ర శాఖ నుంచి మరొక శాఖకు బదిలీ అయిన సిబ్బందికి ఉమ్మడి సర్వీసును పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.
రూ. 6,908 బోనస్ లెక్కింపు విధానం..
ఈ అడ్-హాక్ బోనస్ లెక్కింపు కోసం నెలవారీ గరిష్ట పరిమితిని రూ. 7,000 గా నిర్ణయించారు. సగటు నెలవారీ వేతనం రూ. 7,000 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉన్న ఉద్యోగులకు 30 రోజుల బోనస్ కింద గరిష్టంగా రూ. 6,908 చెల్లిస్తారు.
లెక్కింపు సూత్రం:
- నెలవారీ వేతన పరిమితి: రూ. 7,000
- మంజూరైన రోజులు: 30 రోజులు
- లెక్కింపు: (రూ. 7,000 × 30) ÷ 30.4 (నెలలోని సగటు రోజులు)
- చెల్లించే బోనస్: రూ. 6,908 (రౌండ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత)
సగటు నెలవారీ వేతనం రూ. 7,000 కంటే తక్కువ ఉన్న వారికి వారి వాస్తవ వేతనం ఆధారంగా, ఆరు నెలల నుంచి ఏడాది మధ్య పనిచేసిన వారికి పనిచేసిన కాలానికి అనుగుణంగా బోనస్ లెక్కిస్తారు.
క్యాజువల్ లేబర్లకు లభించే ప్రయోజనాలు..
కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనిచేసే క్యాజువల్ లేబర్లకు (దినసరి వేతన కార్మికులు) కూడా ఈ ఆమోదంలో ప్రాధాన్యం కల్పించారు.
వారానికి 6 రోజులు పనిచేసే కార్యాలయాల్లో వరుసగా మూడేళ్ల పాటు ఏటా కనీసం 240 రోజులు పనిచేసి ఉండాలి.
వారానికి 5 రోజులు పనిచేసే కార్యాలయాల్లో ఏటా కనీసం 206 రోజులు పనిచేసి ఉండాలి.
క్యాజువల్ లేబర్లకు నెలవారీ వేతన పరిమితిని రూ. 1,200 గా నిర్ణయించారు. దీని ప్రకారం 30 రోజుల కాలానికి (రూ. 1,200 × 30 ÷ 30.4) గరిష్టంగా రూ. 1,184 బోనస్గా అందుతుంది. విభిన్న కేంద్ర కార్యాలయాల్లో పనిచేసిన రోజులను కలిపి కూడా ఈ అర్హతను లెక్కిస్తారు.
తెలుగు రాష్ట్రాలైన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లలో పనిచేస్తున్న లక్షలాది మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రైల్వే, పోస్టల్, పారామిలటరీ, ప్రాధాన్యత కలిగిన కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల సిబ్బందికి ఈ నిర్ణయం పండుగ వేళ సంతోషాన్ని నింపనుంది. ఈ బోనస్ చెల్లింపులకు అయ్యే వ్యయాన్ని 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను ఆయా మంత్రిత్వ శాఖలు, విభాగాలకు కేటాయించిన బడ్జెట్ నిధుల నుంచే వెచ్చిస్తారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More