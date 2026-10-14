రైల్వే ఉద్యోగులకు దీపావళి బహుమతి: రూ.2,009 కోట్లతో పర్ఫార్మెన్స్ బోనస్
దీపావళి పండుగ వేళ కేంద్ర ప్రభుత్వం రైల్వే ఉద్యోగులకు తీపి కబురు అందించింది. 11 లక్షలకు పైగా ఉన్న రైల్వే సిబ్బందికి రూ.2,009 కోట్ల విలువైన పర్ఫార్మెన్స్ లింక్డ్ బోనస్ను ఆమోదించింది. దీంతో పాటు సామాజిక భద్రతా పథకాల విస్తరణ, ఐడీబీఐ బ్యాంక్ లో పెట్టుబడుల ఉపసంహరణకు కేబినెట్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.
న్యూఢిల్లీ: దీపావళి పండుగ ముందు కేంద్ర ప్రభుత్వం రైల్వే ఉద్యోగులతో పాటు సామాజిక భద్రతా విభాగాలకు భారీ ఊరటనిచ్చే నిర్ణయాలు తీసుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 11 లక్షల మందికి పైగా రైల్వే ఉద్యోగులకు పర్ఫార్మెన్స్ లింక్డ్ బోనస్ (PLB) విడుదల చేసేందుకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఇందుకోసం రూ.2,009 కోట్లను కేటాయిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయంతో పండుగ వేళ రైల్వే సిబ్బంది కుటుంబాల్లో సంతోషం నెలకొంది.
11 లక్షల మంది రైల్వే సిబ్బందికి లబ్ధి
రైల్వే శాఖలో విధులు నిర్వహిస్తున్న నాన్-గెజిటెడ్ ఉద్యోగుల పనితీరును గుర్తించి ప్రోత్సహించడంలో భాగంగా ప్రతి ఏటా దీపావళికి ముందు ఈ బోనస్ను కేంద్రం అందిస్తోంది. ట్రాక్ మైంటెనర్లు, లోకో పైలట్లు, గార్డులు, స్టేషన్ మాస్టర్లు, పాయింట్స్మెన్, టెక్నీషియన్లు, ఇతర సహాయక సిబ్బందికి ఈ నిర్ణయం ద్వారా ప్రత్యక్షంగా ప్రయోజనం చేకూరనుంది. పండుగ సీజన్లో ఈ కేటాయింపులు పౌరుల కొనుగోలు శక్తిని పెంచి మార్కెట్కు కూడా ఊతమిస్తాయని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
సామాజిక భద్రతా పథకాలకు రూ.53,000 కోట్లు
రైల్వే బోనస్తో పాటు సమాజంలోని నిరుపేదలు, వెనుకబడిన వర్గాలకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సామాజిక భద్రతా నెట్వర్క్ను (Social Security Net) 2031 సంవత్సరం వరకు విస్తరించేందుకు కేబినెట్ ఆమోదముద్ర వేసింది. ఈ విస్తరణ కోసం రూ.53,000 కోట్ల భారీ నిధులను కేటాయించింది. దీనివల్ల వివిధ సంక్షేమ పథకాల ద్వారా పేద, బలహీన వర్గాలకు అందుతున్న ఆర్థిక లబ్ధి, భద్రత రాబోయే కాలంలోనూ నిరంతరాయంగా కొనసాగనుంది.
ఐడీబీఐ బ్యాంక్ వ్యూహాత్మక పునర్వ్యవస్థీకరణ
దీంతో పాటు, సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు (ఎంఎస్ఎమ్ఈ) రుణ సదుపాయాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా ఐడీబీఐ (IDBI) బ్యాంక్ వ్యూహాత్మక పునర్వ్యవస్థీకరణకు కూడా కేంద్ర మంత్రిమండలి పచ్చజెండా ఊపింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More