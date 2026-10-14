ఐడీబీఐ బ్యాంక్ ఫెయిర్ఫాక్స్ వశం: రూ.52,877 కోట్ల డీల్కు కేబినెట్ ఆమోదం
ఐడీబీఐ బ్యాంక్లో 60.72 శాతం వాటాను ఫెయిర్ఫాక్స్ ఫైనాన్షియల్ హోల్డింగ్స్కు రూ.52,877 కోట్లకు విక్రయించేందుకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఎయిర్ ఇండియా తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్న అతిపెద్ద వ్యూహాత్మక పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ (డిజిన్వెస్ట్మెంట్) ఒప్పందం ఇది.
న్యూఢిల్లీ: ఐడీబీఐ బ్యాంక్ ప్రైవేటీకరణ ప్రక్రియలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అత్యంత కీలక అడుగు వేసింది. బ్యాంక్లో 60.72 శాతం మెజార్టీ వాటాను ప్రముఖ పెట్టుబడి సంస్థ 'ఫెయిర్ఫాక్స్ ఫైనాన్షియల్ హోల్డింగ్స్'కు రూ.52,877 కోట్లకు విక్రయించేందుకు కేంద్ర మంత్రిమండలి బుధవారం ఆమోదం తెలిపింది. గతంలో ఎయిర్ ఇండియాను విక్రయించిన తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన అతిపెద్ద వ్యూహాత్మక పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ (డిజిన్వెస్ట్మెంట్) ఒప్పందంగా ఇది నిలవనుంది.
రూ.52,877 కోట్లకు డీల్.. వాటాల కేటాయింపు ఇలా
కేంద్ర ప్రభుత్వం, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ (ఎల్ఐసీ) సంయుక్తంగా ఐడీబీఐ బ్యాంక్లో ఉన్న తమ వాటాలను విక్రయించడానికి రంగం సిద్ధం చేశాయి. కేబినెట్ నిర్ణయాలను వెల్లడిస్తూ కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ఈ ఒప్పందం వివరాలను ప్రకటించారు. విక్రయం అనంతరం పునర్వ్యవస్థీకరించే ఈ బ్యాంక్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఎల్ఐసీ సంయుక్తంగా 34 శాతం వాటాను తమ వద్దే నిలుపుకుంటాయని ఆయన వివరించారు.
"కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఎల్ఐసీ సంయుక్తంగా 34 శాతం వాటాను నిలుపుకోవడం వల్ల ఐడీబీఐ బ్యాంక్ భవిష్యత్ విలువ పెరిగినప్పుడు ఆ లబ్ధి ప్రభుత్వానికి, ఎల్ఐసీకి దక్కుతుంది" అని కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ స్పష్టం చేశారు.
ఎంఎస్ఎంఈలు, కొత్త పారిశ్రామికవేత్తలకు ఊతం
ఈ భాగస్వామ్యం వల్ల ఐడీబీఐ బ్యాంక్లోకి సరికొత్త విదేశీ మూలధనం వచ్చి చేరుతుందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. దేశీయ ఆర్థిక సేవల రంగంలోకి భారీగా విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులను (ఎఫ్డీఐ) ఆకర్షించడానికి ఈ డీల్ దోహదపడుతుందని అశ్విని వైష్ణవ్ పేర్కొన్నారు.
"ఈ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం ద్వారా బ్యాంక్కు సరికొత్త మూలధనం లభిస్తుంది. సూక్ష్మ, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలకు (ఎంఎస్ఎంఈ), కొత్త పారిశ్రామికవేత్తలకు, సేవా రంగంలో విస్తరించాలనుకునే వారికి ఇది కొత్త అభివృద్ధి అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది" అని కేంద్ర మంత్రి తెలిపారు.
ఎయిర్ ఇండియా తర్వాత అతిపెద్ద విక్రయం
కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ ప్రణాళికల్లో ఇది చారిత్రాత్మక ఘట్టంగా నిలవనుంది. ఎయిర్ ఇండియాను టాటా గ్రూప్కు అప్పగించిన తర్వాత, మళ్లీ ఆ స్థాయిలో భారీ మొత్తంలో ప్రభుత్వ వాటాల విక్రయం జరగడం ఇదే తొలిసారి. భారత ఆర్థిక రంగానికి, ముఖ్యంగా బ్యాంకింగ్ రంగానికి బలమైన విదేశీ నిధుల ప్రవాహాన్ని అందించడంలో ఈ నిర్ణయం కీలకంగా మారనుంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More