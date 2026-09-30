8వ పే కమిషన్: అక్టోబర్ నెల పర్యటనల జాబితా.. బెంగళూరు, ముంబైలలో కీలక సమావేశాలు
8వ కేంద్ర వేతన సంఘం (8th Central Pay Commission - CPC) తన సంప్రదింపుల ప్రక్రియను వేగవంతం చేసింది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు, ఉద్యోగ సంఘాలు మరియు వివిధ భాగస్వామ్య పక్షాల నుంచి సూచనలు, విజ్ఞప్తులను స్వీకరించేందుకు ప్యానెల్ వివిధ రాష్ట్రాల్లో పర్యటిస్తోంది.
ఇందులో భాగంగా 2026 అక్టోబర్ నెలలో కర్ణాటకలోని బెంగళూరు, మహారాష్ట్రలోని ముంబై నగరాల్లో అధికారిక సమావేశాలు నిర్వహించనున్నట్లు పే కమిషన్ ప్రకటించింది. ముంబై పర్యటనలో భాగంగా సెంట్రల్ రైల్వే విభాగాన్ని సందర్శించి ఉద్యోగుల పనితీరును స్వయంగా పరిశీలించనుంది.
సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ అధ్యక్షతన ఏర్పాటైన ఈ ప్యానెల్లో మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి పంకజ్ జైన్ (మెంబర్-సెక్రటరీ), ప్రొఫెసర్ పులక్ ఘోష్ (సభ్యుడు) భాగస్వాములుగా ఉన్నారు. ఈ పే కమిషన్ తీసుకునే నిర్ణయాల వల్ల సుమారు 50 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, 65 లక్షల మంది పెన్షనర్లు, అలాగే రక్షణ, రైల్వే సిబ్బందితో కలిపి మొత్తంగా 1 కోటికి పైగా కుటుంబాలకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది.
8వ పే కమిషన్ అక్టోబర్ 2026 పర్యటనల వివరాలు
ఈ సంప్రదింపుల కార్యక్రమంలో భాగంగా కమిటీ పర్యటించే నగరాలు, ముఖ్యమైన తేదీల వివరాలు ఇవే:
బెంగళూరు (అక్టోబర్ 7-8, 2026): అక్టోబర్ 7, 8 తేదీల్లో (బుధ, గురువారాలు) పే కమిషన్ బెంగళూరులో పర్యటిస్తుంది. కమిషన్ను కలిసి తమ విజ్ఞప్తులు సమర్పించాలనుకునే వారికి అపాయింట్మెంట్ దరఖాస్తుకు సెప్టెంబర్ 18తో గడువు ముగిసింది.
ముంబై (అక్టోబర్ 22-23, 2026): అక్టోబర్ 22, 23 తేదీల్లో (గురు, శుక్రవారాలు) ప్యానెల్ ముంబైలో పర్యటిస్తుంది. ముంబై సమావేశాల్లో పాల్గొనడానికి అపాయింట్మెంట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి 2026 అక్టోబర్ 10 వరకు గడువు ఉంది.
సమావేశాల ప్రధాన అజెండా ఏమిటి?
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీతభత్యాల నిర్మాణం (Pay Matrix), అలవెన్సులు (డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ, రవాణా భత్యాలు), ఇతర సౌకర్యాలను సమీక్షించి, ప్రస్తుత ద్రవ్యోల్బణ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా తగిన మార్పులను కమిషన్ అధ్యయనం చేస్తోంది.
అధికారికంగా ప్రత్యేక అజెండాను విడుదల చేయనప్పటికీ, వివిధ గుర్తింపు పొందిన ఉద్యోగ సంఘాలు (Unions) సమర్పించిన నివేదికల ఆధారంగా ఈ క్రింది అంశాలపై ప్రధానంగా చర్చలు సాగనున్నాయి:
ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ (Fitment Factor): ప్రాథమిక వేతనం పెంచడానికి అవసరమైన ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ సవరణ.
బేసిక్ పే నిర్మాణం: ద్రవ్యోల్బణం, పెరుగుతున్న జీవన వ్యయానికి అనుగుణంగా ప్రాథమిక వేతన పెంపు.
అలవెన్సుల పునర్వ్యవస్థీకరణ: హెచ్ఆర్ఏ (HRA), ట్రాన్స్పోర్ట్ అలవెన్స్, డియర్నెస్ అలవెన్స్ (DA) పెంపుదలపై నిర్ణయం.
పెన్షన్ సంస్కరణలు: విశ్రాంత ఉద్యోగుల ఆర్థిక భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని పెన్షన్ నిబంధనల సవరణ.
రైల్వే కార్మికుల క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన: ముంబై పర్యటనలో భాగంగా సెంట్రల్ రైల్వే (CR) జోన్ పరిధిలోని రైల్వే శాఖలను కమిషన్ సందర్శించనుంది. ట్రాక్ నిర్వహణ, సిగ్నలింగ్ కార్యకలాపాలు, కంట్రోల్ రూమ్లు, ప్రమాదకర వాతావరణంలో పనిచేసే రైల్వే సిబ్బంది ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను నేరుగా పరిశీలించనుంది. దీనికి సంబంధించి ఆల్ ఇండియా రైల్వేమెన్ ఫెడరేషన్, నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ రైల్వేమెన్ సంఘాల సలహాలను కూడా స్వీకరించనున్నారు.
ఈ సమావేశాల ప్రాధాన్యత ఏమిటి?
గత మార్చి నెల నుంచి పే కమిషన్ వివిధ రాష్ట్రాల్లో పర్యటిస్తూ భాగస్వామ్య పక్షాలు, ఉద్యోగ సంఘాల నుంచి డేటాను సేకరిస్తోంది. ఉద్యోగుల సంక్షేమం, పని పరిస్థితులు, వేతన పోటీతత్వంపై ఉద్యోగ సంఘాలు ఇచ్చే సూచనలు కమిషన్ తుది సిఫార్సుల రూపకల్పనలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
8వ పే కమిషన్ సిఫార్సులు ఎప్పుడు అమల్లోకి వస్తాయి?
కాలక్రమం ప్రకారం, 2025 నవంబర్ 3న కమిషన్ ఏర్పాటైన నాటి నుంచి 18 నెలల వ్యవధిలో నివేదిక సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అంటే కమిషన్ తన తుది నివేదికను సమర్పించడానికి మే 2027 గరిష్ట గడువు.
గత వేతన సంఘాల తీరును పరిశీలిస్తే, పే కమిషన్ నివేదిక సమర్పించిన తర్వాత ప్రభుత్వ ఆమోదం పొంది, పెంపుదల పూర్తిస్థాయిలో ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో జమ కావడానికి మరో 2 నుంచి 3 ఏళ్ల సమయం పడుతుంది. అంటే 2027లో సిఫార్సులు వెలువడినప్పటికీ, అవి 2029 లేదా 2030 నాటికి పూర్తిస్థాయిలో అమల్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More