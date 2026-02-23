Edit Profile
    8వ పే కమిషన్ అప్‌డేట్స్ కోసం చూస్తున్నారా? శాలరీ కాలిక్యులేటర్ స్కామ్ అలెర్ట్

    8వ పే కమిషన్ అమలు, జీతాల పెంపుపై ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లలో ఉన్న ఆసక్తిని సైబర్ నేరగాళ్లు పెట్టుబడిగా మార్చుకుంటున్నారు. "శాలరీ కాలిక్యులేటర్" పేరుతో వాట్సాప్‌లో వస్తున్న ఫేక్ మెసేజ్‌ల పట్ల కేంద్ర ప్రభుత్వం (I4C) హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఒక్క క్లిక్‌తో మీ బ్యాంక్ ఖాతా ఖాళీ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది.

    Published on: Feb 23, 2026 3:39 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    8వ పే కమిషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? జీతం ఎంత పెరుగుతుంది? అనే ఉత్కంఠ అందరిలోనూ ఉంది. సరిగ్గా ఇదే పాయింట్‌ను స్కామర్లు వాడుకుంటున్నారు. వాట్సాప్‌లో 'మీ కొత్త జీతం ఎంతో ఈ యాప్‌లో లెక్కించుకోండి' అంటూ కొన్ని లింకులు పంపిస్తున్నారు. ఇవి అసలైన కాలిక్యులేటర్లు కావు, మీ ఫోన్‌ను హ్యాక్ చేసే సైబర్ నేరగాళ్ల ఉచ్చులు.

    8వ పే కమిషన్ అప్‌డేట్స్ కోసం చూస్తున్నారా? శాలరీ కాలిక్యులేటర్ స్కామ్ అలెర్ట్
    ఈ స్కామ్ ఎలా జరుగుతుంది?

    కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని 'ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్' (I4C) ఈ మోసం జరిగే తీరును ఇలా వివరించింది.

    • మెసేజ్ రావడం: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల వాట్సాప్‌కు ఒక మెసేజ్ వస్తుంది. అందులో 8వ పే కమిషన్ తర్వాత మీ శాలరీ లేదా పెన్షన్ వివరాలు తెలుసుకోవచ్చని ఉంటుంది.
    • APK ఫైల్: ఆ వివరాల కోసం ఒక APK ఫైల్ (ఒక రకమైన యాప్ ఇన్‌స్టలేషన్ ఫైల్) డౌన్‌లోడ్ చేయమని కోరుతారు.
    • యాక్సెస్ పొందడం: మీరు ఆ ఫైల్ డౌన్‌లోడ్ చేసి ఇన్‌స్టాల్ చేయగానే, మీ ఫోన్ కంట్రోల్ మొత్తం స్కామర్ల చేతికి వెళ్తుంది.
    • డబ్బు మాయం: మీ ఫోన్ ద్వారా మీ బ్యాంకింగ్ వివరాలు, OTPలు దొంగిలించి క్షణాల్లో మీ ఖాతా నుండి డబ్బు విత్ డ్రా చేస్తారు.

    మోసపోకుండా ఉండాలంటే.. ఏం చేయాలి? (Dos)

    • అధికారిక వెబ్‌సైట్: 8వ పే కమిషన్ లేదా జీతాల గురించి ఏదైనా సమాచారం కావాలంటే కేవలం అధికారిక వెబ్‌సైట్: https://8cpc.gov.in/ ను మాత్రమే సందర్శించండి.
    • వెరిఫైడ్ సోర్స్: ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ వాట్సాప్ ద్వారా APK ఫైళ్లను పంపదని గుర్తుంచుకోండి. వార్తలను కేవలం నమ్మదగ్గ టీవీ ఛానళ్లు లేదా వెబ్‌సైట్ల నుండే తెలుసుకోండి.
    • లింకులను తనిఖీ చేయండి: ఏదైనా లింక్ వచ్చినప్పుడు అందులో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయా? డొమైన్ పేరు వింతగా ఉందా? అని గమనించండి.
    • బ్యాంకును సంప్రదించండి: ఒకవేళ అనుమానాస్పద మెసేజ్ వస్తే వెంటనే మీ బ్యాంక్ ప్రతినిధికి ఫోన్ చేసి నిర్ధారించుకోండి.

    ఏం చేయకూడదు? (Don'ts)

    • APK ఫైల్స్ డౌన్‌లోడ్ వద్దు: అపరిచిత వ్యక్తులు పంపే యాప్స్ లేదా ఫైళ్లను పొరపాటున కూడా ఇన్స్టాల్ చేయకండి.
    • రహస్య వివరాలు పంచుకోవద్దు: మీ OTP, UPI పిన్, డెబిట్/క్రెడిట్ కార్డ్ వివరాలు, CVV, లేదా వాట్సాప్ వెరిఫికేషన్ కోడ్ ఎవరికీ చెప్పకండి. ప్రభుత్వం ఇవి ఎప్పటికీ అడగదు.
    • అత్యవసరం అని భయపడకండి: స్కామర్లు ఎప్పుడూ "వెంటనే చేయండి, లేదంటే మీ సర్వీస్ ఆగిపోతుంది" అంటూ భయపెడతారు. అలాంటి మెసేజ్‌లను పట్టించుకోకండి.

    1930కు కాల్ చేయండి

    సైబర్ క్రైమ్ బారిన పడితే వెంటనే 1930 నంబర్‌కు కాల్ చేయండి లేదా www.cybercrime.gov.in లో ఫిర్యాదు చేయండి.

