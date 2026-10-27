8th Pay Commission : ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్లో స్వల్ప తేడాతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు భారీ ప్రయోజనం! ఎలా అంటే..
8వ కేంద్ర పే కమిషన్ సిఫార్సుల ప్రక్రియ వేగవంతమైంది. ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 1.83 నుంచి 4.00 వరకు మారితే 50 లక్షల మంది ఉద్యోగులు, 65 లక్షల మంది పెన్షనర్ల జీతాలు, పెన్షన్లు ఏ స్థాయిలో పెరుగుతాయో స్పష్టమైన లెక్కలతో కూడిన విశ్లేషణను ఇక్కడ చూడండి..
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం పనులు శరవేగంగా సాగుతున్నాయి. సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ అధ్యక్షతన ఏర్పాటైన ఈ ఉన్నత స్థాయి కమిటీ.. ప్రస్తుతం ఉద్యోగ సంఘాలు, విశ్రాంత ఉద్యోగుల సంఘాలు, ఇతర భాగస్వామ్య పక్షాల నుంచి విజ్ఞప్తులను, సలహాలను స్వీకరించే ప్రక్రియలో ఉంది.
ఈ కమిటీలో మాజీ ఐఏఎస్ అధికారి పంకజ్ జైన్ (సభ్య కార్యదర్శి), ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎకనామిక్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ సభ్యుడు ప్రాఫెసర్ పులక్ ఘోష్ సభ్యులుగా ఉన్నారు. ఉద్యోగుల ప్రాథమిక వేతనం, భత్యాలు (డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ, డీఆర్), ప్రమోషన్లు, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్ల నిర్మాణాత్మక మార్పులపై అధ్యయనం చేసి వచ్చే ఏడాది కీలక నివేదిక ఇవ్వనున్నారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 50 లక్షల మంది కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, 65 లక్షల మంది పెన్షనర్లు.. మొత్తం కోటి మందికి పైగా లబ్ధి పొందనున్నారు. ఇందులో రక్షణ శాఖ, రైల్వే శాఖల ఉద్యోగులు కూడా ఉన్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని సికింద్రాబాద్ రైల్వే జోన్, హైదరాబాద్, విశాఖపట్నంలోని పలు కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పనిచేస్తున్న లక్షలాది మంది ఉద్యోగులపై కూడా ఈ వేతన సవరణ నేరుగా సానుకూల ప్రభావం చూపనుంది.
'ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్' అంటే ఏంటి? దాని లెక్క ఎలా ఉంటుంది?
వేతన సవరణలో అత్యంత కీలకమైన పదం ‘ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్’. పాత మూల వేతనాన్ని (ప్రీ రివైజ్డ్ బేసిక్ పే) కొత్త మూల వేతనంగా (రివైజ్డ్ బేసిక్ పే) మార్చడానికి పే కమిషన్ ఉపయోగించే ఒక మల్టిప్లయర్ ఈ ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్.
ప్రాథమిక సూత్రం:
ప్రస్తుత మూల వేతనం × ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ = కొత్త మూల వేతనం
గతంలో 7వ పే కమిషన్ అమలులోకి వచ్చినప్పుడు 2.57 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను ఖరారు చేశారు. దీనివల్ల కనీస మూల వేతనం రూ. 7,000 నుంచి ఒక్కసారిగా రూ. 18,000కు (రూ. 7,000 × 2.57 = రూ. 18,000) పెరిగింది.
8వ వేతన సంఘంలో ఎంత ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ పెరిగే అవకాశం ఉంది?
తాజాగా జులై మాసంతో ముగిసిన నివేదికల సమర్పణలో వివిధ ఉద్యోగ సంఘాలు తమ డిమాండ్లను కమిటీ ముందుంచాయి. ద్రవ్యోల్బణం, జీవన వ్యయం పెరిగినందున ఈసారి ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ను 3.83 లేదా 4.00గా నిర్ణయించాలని యూనియన్లు కోరుతున్నాయి. అయితే ఆర్థిక నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం:
- పరిమిత అంచనా : 1.83 నుంచి 2.00 వరకు
- మధ్యస్థ అంచనా (: 2.00 నుంచి 2.57 వరకు
- ఉద్యోగ సంఘాల డిమాండ్: 3.83 నుంచి 4.00 వరకు
ఒకవేళ ప్రభుత్వం గనుక ఉద్యోగుల డిమాండ్ అయిన 3.83 లేదా 4.00ను ఆమోదిస్తే, కనీస మూల వేతనమే రూ. 68,000 పైచిలుకు దాటే అవకాశం ఉంది. దీనికి అనుగుణంగా డీఏ, హెచ్ఆర్ఏ కూడా మారనున్నాయి.
|పే మాట్రిక్స్ లెవల్
|7వ సీపీసీ బేసిక్ శాలరీ (రూ.)
|8వ సీపీసీ అంచనా- 1.83 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ (రూ.)
|8వ సీపీసీ అంచనా- 2 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ (రూ.)
|8వ సీపీసీ అంచనా- 2.57 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ (రూ.)
|8వ సీపీసీ అంచనా- 3.8 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ (రూ.)
|8వ సీపీసీ అంచనా- 4 ఫిట్మెంట్ ఫ్యాక్టర్ (రూ.)
|లెవల్ 1
|18,000
|32,940
|36,000
|46,260
|68,940
|72,000
|లెవల్ 2
|19,900
|36,417
|39,800
|51,143
|76,217
|79,600
|లెవల్ 3
|21,700
|39,711
|43,400
|55,769
|83,111
|86,800
|లెవల్ 4
|25,500
|46,665
|51,000
|65,535
|97,665
|1,02,000
|లెవల్ 5
|29,200
|53,436
|58,400
|75,044
|1,11,836
|1,16,800
|లెవల్ 6
|35,400
|64,782
|70,800
|90,978
|1,35,582
|1,41,600
|లెవల్ 7
|44,900
|82,167
|89,800
|1,15,393
|1,71,967
|1,79,600
|లెవల్ 10
|56,100
|1,02,663
|1,12,200
|1,44,177
|2,14,863
|2,24,400
|లెవల్ 13
|1,23,100
|2,25,273
|2,46,200
|3,16,367
|4,71,473
|4,92,400
|లెవల్ 18
|2,50,000
|4,57,500
|5,00,000
|6,42,500
|9,57,500
|10,00,000
8వ పే కమిషన్ సిఫార్సులు ఎప్పుడు అమల్లోకి వస్తాయి?
ఈ ప్యానెల్ గడువు ప్రకారం కమిషన్ నివేదికను సమర్పించడానికి మే 2027 వరకు గడువు ఉంది. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం ఈ నివేదికను సమీక్షించి ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది. సాధారణంగా పే కమిషన్ సిఫార్సులను తుది దశలో పూర్తిగా అమలు చేయడానికి మరో 2 నుంచి 3 ఏళ్ల సమయం పడుతుంది. అంటే 2027లో నివేదిక వచ్చినప్పటికీ, ఉద్యోగుల చేతికి పెరిగిన జీతాలు పూర్తిస్థాయిలో చేరడానికి 2029 లేదా 2030 వరకు సమయం పట్టవచ్చు. అయితే 8వ వేతన సంఘం సిఫార్సులు అమలయ్యే తేదీలను బట్టి బకాయిలు లభించే అవకాశం ఉంటుంది.
మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకునేందుకు ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చే అధికారిక ప్రకటనల కోసం ఎదురుచూడాల్సిందే.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More