8వ పే కమిషన్: బేసిక్ పేలో డీఏ విలీనం సాధ్యమేనా? ఉద్యోగులకు కీలక సమాచారం
8వ వేతన సంఘం ముందు ఉద్యోగ సంఘాలు డీఏ విలీనం డిమాండ్ను గట్టిగా వినిపిస్తున్నాయి. గత వేతన కమిషన్లు ఈ అంశంపై ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నాయి? ఎఫ్ఎన్పీఓ, ఇతర సంఘాల ప్రధాన విజ్ఞప్తులు ఏమిటి? పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛనుదారులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 8వ వేతన సంఘం (8th Pay Commission) కీలక సమావేశం అక్టోబరు 23న ముంబైలో పూర్తయింది. జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ అధ్యక్షతన ఏర్పాటైన ఈ త్రిసభ్య కమిషన్ ఇప్పటికే ఢిల్లీ, లద్దాఖ్, కోల్కతా, బెంగళూరు సహా దేశంలోని పలు కీలక రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో వరుస సమీక్షలు నిర్వహించింది. ఉద్యోగులు, పింఛనుదారుల వేతనాలు, భత్యాలను మరింత సహేతుకంగా పెంచేలా కరువు భత్యం (డీఏ), కరువు ఉపశమనం (డీఆర్) గణనలో కీలక మార్పులు చేయాలని పలు కార్మిక, ఉద్యోగ సంఘాలు కమిషన్ను కోరాయి.
పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణాన్ని తట్టుకునేందుకు వీలుగా కరువు భత్యాన్ని (డీఏ) మూల వేతనంలో (బేసిక్ పే) విలీనం చేయాలన్న డిమాండ్ ప్రస్తుతం ప్రధాన చర్చనీయాంశంగా మారింది. డీఏ నిర్దిష్ట పరిమితికి (ఉదాహరణకు 40 శాతం లేదా 50 శాతం) చేరినప్పుడు దానిని బేసిక్ పేలో విలీనం చేసేలా వ్యవస్థను సమీక్షించాలని ఉద్యోగ సంఘాలు పట్టుబడుతున్నాయి. అయితే గత వేతన సంఘాల సిఫార్సులను పరిశీలిస్తే డీఏ విలీనం అనేది ఆటోమేటిక్గా జరగదని స్పష్టమవుతోంది.
గత వేతన సంఘాల వైఖరి ఎలా ఉందంటే?
గతంలో ఏర్పాటైన వేతన సంఘాలు డీఏ విలీనంపై వేర్వేరు విధానాలను అవలంబించాయి:
5వ పే కమిషన్: వినియోగదారుల ధరల సూచీ (సీపీఐ) ప్రాథమిక సూచీ కంటే 50 శాతం పెరిగినప్పుడు డీఏను 'డియర్ నెస్ పే' (డీపీ)గా మార్చాలని సిఫార్సు చేసింది. పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలతో పాటు అన్ని రకాల అలవెన్సుల గణనకు దీనిని ప్రామాణికంగా తీసుకున్నారు. అంతేకాకుండా అన్ని స్థాయిల ఉద్యోగులకు ద్రవ్యోల్బణం ప్రభావం పడకుండా 100 శాతం తటస్థీకరణ (Neutralisation) అందించాలని సూచించింది.
6వ పే కమిషన్: డీఏను బేసిక్ పేలో విలీనం చేసే ప్రతిపాదనను 6వ వేతన సంఘం నిరాకరించింది. సవరించిన నూతన వేతన నిర్మాణంలో ధరల మార్పులకు అనుగుణంగా భత్యాలు, ప్రయోజనాలు ఇప్పటికే క్రమానుగతంగా మారుతున్నాయని స్పష్టం చేసింది. త్రైమాసిక సమీక్షల కంటే ప్రస్తుతం ఉన్న ఆరు నెలలకొకసారి (సంవత్సరానికి రెండుసార్లు) డీఏ సవరించే పద్ధతికే ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది.
7వ పే కమిషన్: ప్రస్తుతం అమల్లో ఉన్న డీఏ లెక్కించే విధానమే సరైన ఫలితాలనిస్తోందని భావించిన 7వ పే కమిషన్, పాత పద్ధతినే కొనసాగించింది. గణన విధానంలో ఎలాంటి మార్పులనూ సిఫార్సు చేయలేదు.
8వ పే కమిషన్ను ఉద్యోగ సంఘాలు ఏమి కోరుతున్నాయి?
ద్రవ్యోల్బణానికి అనుగుణంగా ఉద్యోగులకు ఆర్థిక ఊరట కల్పించేందుకు పలు ప్రముఖ ఉద్యోగ, పింఛనుదారుల సంఘాలు 8వ వేతన సంఘానికి వినతులు సమర్పించాయి.
ఎఫ్ఎన్పీఓ (ఫెడరేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ పోస్టల్ ఆర్గనైజేషన్స్): కరువు భత్యం 25 శాతం దాటిన వెంటనే దానిని బేసిక్ పేలో విలీనం చేయాలని ఎఫ్ఎన్పీఓ విజ్ఞప్తి చేసింది.
భారత్ పెన్షనర్స్ సమాజ్: డీఏ, డీఆర్ల సమీక్షను ఆరు నెలలకొకసారి కాకుండా ప్రతి మూడు నెలలకొకసారి (త్రైమాసికం) చేపట్టాలని కోరింది. అలాగే నిర్దిష్ట పరిమితి దాటిన తర్వాత డీఆర్ను బేసిక్ పెన్షన్లో విలీనం చేయాలని స్పష్టం చేసింది.
ఏఐసీపీఐ-ఐడబ్ల్యూ సవరణ: పారిశ్రామిక కార్మికుల వినియోగదారుల ధరల సూచీ (ఏఐసీపీఐ-ఐడబ్ల్యూ) గణన విధానాన్ని సమగ్రంగా సమీక్షించాలని ఇతర సంఘాలు కోరాయి. ఉద్యోగుల కుటుంబ ఖర్చులు, ప్రస్తుత వినియోగ సరళికి అనుగుణంగా ఈ సూచీ ఆధారాలను మార్చాలని అభిప్రాయపడ్డాయి.
ప్రభుత్వం తుది నిర్ణయం ప్రకటించే వరకు వేచి చూడాల్సిందే
జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ నాయకత్వంలోని ముగ్గురు సభ్యుల 8వ వేతన సంఘం తుది నివేదికను సిద్ధం చేసే సమయంలో ఈ వినతులన్నింటినీ సమగ్రంగా పరిశీలిస్తుంది. అయితే ప్రస్తుతానికి డీఏ విలీనం, గణన సూత్రంలో మార్పులు లేదా అమలు తేదీపై ఎటువంటి అధికారిక నిర్ణయం వెలువడలేదు. ప్రభుత్వం అధికారికంగా తుది నిర్ణయం ప్రకటించే వరకు ఈ ప్రతిపాదనలను కేవలం ఉద్యోగ సంఘాల డిమాండ్లుగానే పరిగణించాలి తప్ప, ఖాయమైన ప్రయోజనాలుగా భావించలేమని స్పష్టమవుతోంది.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం ప్రాథమిక సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఇందులో చర్చించిన డిమాండ్లు ఉద్యోగ, పెన్షనర్ల సంఘాల ప్రతిపాదనలు మాత్రమే. డీఏ విలీనం, ఇతర మార్పులపై తుది నిర్ణయం కేంద్ర ప్రభుత్వం చేతిలోనే ఉంటుంది.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More