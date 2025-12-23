ఆధార్-పాన్ లింక్ గడువు సమీపిస్తోంది: మీ పని పూర్తి చేయకపోతే పాన్ కార్డ్ చెల్లదు
పాన్-ఆధార్ అనుసంధానానికి డిసెంబర్ 31, 2025 ఆఖరి గడువుగా నిర్ణయించారు. ఈలోపు లింక్ చేయని పక్షంలో మీ పాన్ కార్డ్ నిర్వీర్యం (Inoperative) అవ్వడమే కాకుండా, రూ. 1,000 అపరాధ రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియను ఎలా పూర్తి చేయాలో ఇక్కడ చూడండి.
మీరు ఇంకా మీ పాన్ కార్డ్ను ఆధార్తో లింక్ చేయలేదా? అయితే వెంటనే అప్రమత్తం అవ్వండి. ఆదాయపు పన్ను శాఖ నిర్దేశించిన గడువు డిసెంబర్ 31, 2025తో ముగియనుంది. ఈ గడువులోపు అనుసంధానం పూర్తి చేయని పక్షంలో మీ పాన్ కార్డ్ చెల్లామణిలో ఉండదు. దీనివల్ల బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలు, ఐటీ రిటర్నుల దాఖలు వంటి పనుల్లో తీవ్ర ఆటంకాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.
గడువు దాటితే ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు
నిర్ణీత గడువు లోపు ఆధార్-పాన్ లింక్ చేయకపోతే రూ. 1,000 ఆలస్య రుసుము (Late Fee) చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, మీ పాన్ కార్డ్ 'ఇన్-ఆపరేటివ్'గా మారుతుంది. అంటే మీరు కొత్త బ్యాంక్ ఖాతా తెరవాలన్నా, మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడి పెట్టాలన్నా లేదా ఐటీ రీఫండ్లు పొందాలన్నా సాధ్యం కాదు.
ఆధార్ను పాన్తో లింక్ చేయడం ఎలా? (స్టెప్ బై స్టెప్ గైడ్)
ఈ ప్రక్రియ చాలా సులభం. మీరు ఇంట్లో కూర్చునే ఆన్లైన్లో ఈ క్రింది స్టెప్స్ ద్వారా పూర్తి చేయవచ్చు:
ఇన్కమ్ టాక్స్ పోర్టల్ను సందర్శించండి: ముందుగా ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారిక ఈ-ఫైలింగ్ వెబ్సైట్కు వెళ్లండి. అక్కడ 'Quick Links' విభాగంలో ఉన్న ‘Link Aadhaar’ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయండి.
వివరాలను నమోదు చేయండి: మీ పాన్ నంబర్, ఆధార్ నంబర్ను ఎంటర్ చేసి, 'Continue to Pay Through e-Pay Tax' పై క్లిక్ చేయండి.
రుసుము చెల్లింపు: మీ మొబైల్ నంబర్కు వచ్చే OTPని వెరిఫై చేశాక, పేమెంట్ పేజీకి వెళ్తారు. అక్కడ అసెస్మెంట్ ఇయర్ (2025-26) ఎంచుకుని, పేమెంట్ టైప్ కింద ‘Other Receipts (500)’ ఆప్షన్ను సెలెక్ట్ చేసుకోండి.
లింక్ రిక్వెస్ట్ సబ్మిట్ చేయండి: పేమెంట్ పూర్తయిన తర్వాత, మళ్లీ ‘Link Aadhaar’ పేజీకి వచ్చి వివరాలను సమర్పించండి. మీ అభ్యర్థన ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఆధార్-పాన్ అనుసంధానం పూర్తవుతుంది.
బ్యాంకింగ్ పనులు మరింత సులభం
UIDAI ఈ ఏడాది డిజిటల్ కేవైసీ (KYC) ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేసింది. ఇప్పుడు బ్యాంకులు ఆధార్ OTP, వీడియో కేవైసీ లేదా ఇన్-పర్సన్ వెరిఫికేషన్ ద్వారా కస్టమర్ల వివరాలను వేగంగా ధృవీకరిస్తున్నాయి.
మీరు కొత్తగా పాన్ కార్డ్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటున్నట్లయితే, ఇప్పుడు ఆధార్ ఆధారిత వెరిఫికేషన్ తప్పనిసరి. గడువు ముగిసే వరకు వేచి చూడకుండా, సాంకేతిక ఇబ్బందులు తలెత్తకముందే ఈ పనిని పూర్తి చేసుకోవడం ఉత్తమం.