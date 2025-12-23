Edit Profile
    ఆధార్-పాన్ లింక్ గడువు సమీపిస్తోంది: మీ పని పూర్తి చేయకపోతే పాన్ కార్డ్ చెల్లదు

    పాన్-ఆధార్ అనుసంధానానికి డిసెంబర్ 31, 2025 ఆఖరి గడువుగా నిర్ణయించారు. ఈలోపు లింక్ చేయని పక్షంలో మీ పాన్ కార్డ్ నిర్వీర్యం (Inoperative) అవ్వడమే కాకుండా, రూ. 1,000 అపరాధ రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియను ఎలా పూర్తి చేయాలో ఇక్కడ చూడండి.

    Published on: Dec 23, 2025 2:32 PM IST
    By HT Telugu Desk
    మీరు ఇంకా మీ పాన్ కార్డ్‌ను ఆధార్‌తో లింక్ చేయలేదా? అయితే వెంటనే అప్రమత్తం అవ్వండి. ఆదాయపు పన్ను శాఖ నిర్దేశించిన గడువు డిసెంబర్ 31, 2025తో ముగియనుంది. ఈ గడువులోపు అనుసంధానం పూర్తి చేయని పక్షంలో మీ పాన్ కార్డ్ చెల్లామణిలో ఉండదు. దీనివల్ల బ్యాంకింగ్ లావాదేవీలు, ఐటీ రిటర్నుల దాఖలు వంటి పనుల్లో తీవ్ర ఆటంకాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.

    ఆధార్-పాన్ లింక్ గడువు సమీపిస్తోంది: మీ పని పూర్తి చేయకపోతే పాన్ కార్డ్ చెల్లదు
    ఆధార్-పాన్ లింక్ గడువు సమీపిస్తోంది: మీ పని పూర్తి చేయకపోతే పాన్ కార్డ్ చెల్లదు

    గడువు దాటితే ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు

    నిర్ణీత గడువు లోపు ఆధార్-పాన్ లింక్ చేయకపోతే రూ. 1,000 ఆలస్య రుసుము (Late Fee) చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, మీ పాన్ కార్డ్ 'ఇన్-ఆపరేటివ్'గా మారుతుంది. అంటే మీరు కొత్త బ్యాంక్ ఖాతా తెరవాలన్నా, మ్యూచువల్ ఫండ్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టాలన్నా లేదా ఐటీ రీఫండ్‌లు పొందాలన్నా సాధ్యం కాదు.

    ఆధార్‌ను పాన్‌తో లింక్ చేయడం ఎలా? (స్టెప్ బై స్టెప్ గైడ్)

    ఈ ప్రక్రియ చాలా సులభం. మీరు ఇంట్లో కూర్చునే ఆన్‌లైన్‌లో ఈ క్రింది స్టెప్స్ ద్వారా పూర్తి చేయవచ్చు:

    1. ఇన్‌కమ్ టాక్స్ పోర్టల్‌ను సందర్శించండి: ముందుగా ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారిక ఈ-ఫైలింగ్ వెబ్‌సైట్‌కు వెళ్లండి. అక్కడ 'Quick Links' విభాగంలో ఉన్న ‘Link Aadhaar’ ఆప్షన్‌పై క్లిక్ చేయండి.
    2. వివరాలను నమోదు చేయండి: మీ పాన్ నంబర్, ఆధార్ నంబర్‌ను ఎంటర్ చేసి, 'Continue to Pay Through e-Pay Tax' పై క్లిక్ చేయండి.
    3. రుసుము చెల్లింపు: మీ మొబైల్ నంబర్‌కు వచ్చే OTPని వెరిఫై చేశాక, పేమెంట్ పేజీకి వెళ్తారు. అక్కడ అసెస్‌మెంట్ ఇయర్ (2025-26) ఎంచుకుని, పేమెంట్ టైప్ కింద ‘Other Receipts (500)’ ఆప్షన్‌ను సెలెక్ట్ చేసుకోండి.
    4. లింక్ రిక్వెస్ట్ సబ్మిట్ చేయండి: పేమెంట్ పూర్తయిన తర్వాత, మళ్లీ ‘Link Aadhaar’ పేజీకి వచ్చి వివరాలను సమర్పించండి. మీ అభ్యర్థన ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఆధార్-పాన్ అనుసంధానం పూర్తవుతుంది.

    బ్యాంకింగ్ పనులు మరింత సులభం

    UIDAI ఈ ఏడాది డిజిటల్ కేవైసీ (KYC) ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేసింది. ఇప్పుడు బ్యాంకులు ఆధార్ OTP, వీడియో కేవైసీ లేదా ఇన్-పర్సన్ వెరిఫికేషన్ ద్వారా కస్టమర్ల వివరాలను వేగంగా ధృవీకరిస్తున్నాయి.

    మీరు కొత్తగా పాన్ కార్డ్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకుంటున్నట్లయితే, ఇప్పుడు ఆధార్ ఆధారిత వెరిఫికేషన్ తప్పనిసరి. గడువు ముగిసే వరకు వేచి చూడకుండా, సాంకేతిక ఇబ్బందులు తలెత్తకముందే ఈ పనిని పూర్తి చేసుకోవడం ఉత్తమం.

