అదానీ ఎనర్జీ సంచలనం.. తొలి త్రైమాసికంలో 124% పెరిగిన నికర లాభం
అదానీ గ్రూప్నకు చెందిన 'అదానీ ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్' ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (2026-27) తొలి త్రైమాసికంలో భారీ లాభాలను నమోదు చేసింది. కంపెనీ నికర లాభం ఏకంగా 124 శాతం పెరిగి రూ.1,149 కోట్లకు చేరింది. ట్రాన్స్మిషన్, స్మార్ట్ మీటర్ వ్యాపార విభాగాలు పుంజుకోవడంతో కంపెనీ ఆదాయం కూడా గణనీయంగా పెరిగింది.
అదానీ గ్రూప్నకు చెందిన ప్రముఖ విద్యుత్ రవాణా, పంపిణీ సంస్థ 'అదానీ ఎనర్జీ సొల్యూషన్స్' ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (2026-27) ఏప్రిల్-జూన్ (Q1) త్రైమాసికంలో అద్భుతమైన ఆర్థిక ఫలితాలను వెల్లడించింది. మంగళవారం (జూలై 21, 2026) మార్కెట్ వేళల్లో కంపెనీ తన త్రైమాసిక నివేదికను విడుదల చేసింది.
గతేడాది ఇదే సమయంలో రూ.512.48 కోట్లుగా ఉన్న కన్సాలిడేటెడ్ నికర లాభం, ఈసారి ఏకంగా 124.22 శాతం పెరిగి రూ.1,149 కోట్లకు చేరింది.
ఆదాయంలో 42 శాతం వృద్ధి
ఆపరేషన్స్ ద్వారా వచ్చే ఆదాయం కూడా ఏటికేడు 42.41 శాతం వృద్ధితో రూ.9,711.08 కోట్లకు చేరింది. గతేడాది జూన్ త్రైమాసికంలో ఈ ఆదాయం రూ.6,819.28 కోట్లుగా ఉంది.
గడిచిన మార్చ్ త్రైమాసికంతో పోల్చి చూసినా (QoQ) కంపెనీ మెరుగైన ప్రదర్శన కనబరిచింది. మార్చ్ త్రైమాసికంలో రూ.7,443 కోట్లుగా ఉన్న ఆదాయం, రూ.723 కోట్లుగా ఉన్న నికర లాభంతో పోలిస్తే ఈసారి స్పష్టమైన పురోగతి కనిపించింది.
పెరిగిన విద్యుత్ కొనుగోలు వ్యయం
జూన్ త్రైమాసికంలో కంపెనీ మొత్తం ఖర్చులు రూ.8,440 కోట్లకు పెరిగాయి. గతేడాది ఇదే సమయంలో ఇవి రూ.5,864 కోట్లుగా ఉండేవి. విద్యుత్ కొనుగోలు ఖర్చులు, నిర్మాణ వ్యయాలు పెరగడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం.
విద్యుత్ కొనుగోలు ఖర్చులు గతేడాది ఉన్న రూ.1,724 కోట్ల నుంచి రెట్టింపై రూ.3,561 కోట్లకు చేరాయి. సర్వీస్ కన్సెషన్ ఒప్పందాల కింద నిర్వహించిన నిర్మాణ వ్యయాలు రూ.1,742 కోట్ల నుంచి రూ.2,138 కోట్లకు పెరిగాయి.
ఇక ఫైనాన్స్ వ్యయం రూ.1,152 కోట్లు (గతంలో రూ.894 కోట్లు), తరుగుదల (డిప్రిసియేషన్) వ్యయం రూ.585 కోట్లుగా నమోదయ్యాయి. ఉద్యోగుల వ్యయం రూ.228 కోట్లుగా దాదాపు నిలకడగా ఉండగా, పన్ను ఖర్చులు రూ.156 కోట్లకు చేరాయి.
దూసుకెళ్లిన స్మార్ట్ మీటర్, ట్రాన్స్మిషన్ రంగాలు
కంపెనీకి చెందిన ట్రాన్స్మిషన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, స్మార్ట్ మీటర్ వ్యాపార రంగాలు మూడూ మెరుగైన వృద్ధిని నమోదు చేశాయి.
ట్రాన్స్మిషన్ విభాగం: ఆదాయం రూ.2,188 కోట్ల నుంచి రూ.3,335 కోట్లకు పెరగ్గా, దానికి సంబంధించిన లాభం (PBIT) రూ.927 కోట్ల నుంచి రూ.1,327 కోట్లకు చేరింది.
డిస్ట్రిబ్యూషన్ విభాగం: రూ.3,520 కోట్ల ఆదాయంతో రూ.357 కోట్ల లాభాన్ని ఆర్జించింది.
స్మార్ట్ మీటర్ల విభాగం: ఈ విభాగం రికార్డు వృద్ధి సాధించింది. గతేడాది రూ.112 కోట్లుగా ఉన్న స్మార్ట్ మీటర్ల వ్యాపార ఆదాయం ఈ త్రైమాసికంలో ఏకంగా రూ.347 కోట్లకు చేరింది. ఈ విభాగం లాభం కూడా రూ.47 కోట్ల నుంచి రూ.153 కోట్లకు ఎగబాకింది.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More