ఈకస్ (Eaqus) IPO డే 2: GMP, సబ్స్క్రిప్షన్ స్టేటస్ & విశ్లేషణ - దరఖాస్తు చేయాలా?
ఈకస్ లిమిటెడ్ IPO రెండో రోజు (డిసెంబర్ 4, 2025) బిడ్డింగ్లో ఉంది. తొలి రోజే ఇష్యూ 3.42 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయ్యింది. ముఖ్యంగా రిటైల్ విభాగం 11.46 రెట్లు చందా కట్టింది. గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) ఈరోజు రూ. 45.5 వద్ద బలంగా ఉంది, ఇది ఇష్యూ ధరపై దాదాపు 37% లిస్టింగ్ లాభాన్ని సూచిస్తోంది.
ఏరోస్పేస్ పరిశ్రమలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న ఈకస్ లిమిటెడ్ (Eaqus Ltd) ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ (IPO) నేడు డిసెంబర్ 4, 2025న రెండో రోజు బిడ్డింగ్లోకి ప్రవేశించింది. ఈ ఇష్యూ ధరల శ్రేణి (Price Band) ఒక్కో షేరుకు రూ. 118 నుంచి రూ. 124 గా నిర్ణయించారు. రూ. 921.81 కోట్ల విలువైన ఈ ఇష్యూలో రూ. 670 కోట్ల తాజా షేర్లు (ఫ్రెష్ ఇష్యూ), రూ. 251.81 కోట్ల వాటా విక్రయం (OFS) ఉన్నాయి.
ఈ IPO డిసెంబర్ 3న ప్రారంభమై డిసెంబర్ 5, శుక్రవారం వరకు కొనసాగుతుంది. ఈకస్ షేర్లు డిసెంబర్ 10న BSE, NSE లలో లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ నిధులను రుణాల చెల్లింపు, యంత్రాలు/పరికరాల కొనుగోలు, విలీనాలు/కొనుగోళ్ల ద్వారా వృద్ధి, సాధారణ కార్పొరేట్ అవసరాల కోసం వినియోగించాలని కంపెనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
సబ్స్క్రిప్షన్ స్టేటస్ (డే 2):
తొలి రోజు (డిసెంబర్ 3) బిడ్డింగ్ ప్రక్రియ ముగిసే సమయానికి, ఈకస్ IPO మొత్తం 3.42 రెట్లు చందా (సబ్స్క్రైబ్) అయింది. ముఖ్యంగా రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల విభాగం 11.46 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ కాగా, నాన్-ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ (NII) విభాగం 3.40 రెట్లు, క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయ్యర్స్ (QIB) విభాగం 66% చందా కట్టింది.
గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP):
బిడ్డింగ్ రెండో రోజున కూడా ఈకస్ షేర్ల గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) బలంగా కొనసాగుతోంది. ఈకస్ IPO GMP ఈరోజు రూ. 45.5 గా ఉంది. దీని అర్థం, ఇష్యూ ధర రూ. 124 తో కలిపితే, ఈ స్టాక్ గ్రే మార్కెట్లో దాదాపు రూ. 169.5 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇది ఇష్యూ ధరపై దాదాపు 37% ప్రీమియంను సూచిస్తుంది. (GMP అనేది అనధికారిక సూచిక మాత్రమే).
పెట్టుబడి పెట్టాలా? (విశ్లేషకుల విశ్లేషణ):
ఈకస్ లిమిటెడ్ అనేది భారతదేశంలో ఏరోస్పేస్ విభాగంలో పూర్తిగా సమగ్ర తయారీ సామర్థ్యాలను అందించే ఏకైక ప్రెసిషన్ కాంపోనెంట్ తయారీదారు.
మెహతా ఈక్విటీస్ లిమిటెడ్కు చెందిన రాజన్ షిండే ఈ IPOపై సానుకూలంగా ఉన్నారు. "ఈ ఐపీఓ భారతదేశంలోని అత్యంత అధునాతన ఏరోస్పేస్ ప్రెసిషన్-తయారీ వేదికలలో ఒకదానిలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. కంపెనీ ప్రస్తుతం నష్టాల్లో ఉన్నప్పటికీ, ప్రధాన ఏరోస్పేస్ విభాగం బలమైన వృద్ధిని చూపుతోంది. వాల్యుయేషన్ పరంగా, రూ. 124 గరిష్ట ధర వద్ద, కంపెనీ FY2026 వార్షిక ఆదాయాల ఆధారంగా 5.7x ధర-టు-బుక్ వాల్యూ వద్ద అంచనా వేశారు. ఇది పీర్ కంపెనీల సగటు (~10x) తో పోలిస్తే సహేతుకంగా ఉంది. బలమైన పోటీ ప్రయోజనం, గ్లోబల్ కస్టమర్ బేస్, పెరుగుతున్న ఏరోస్పేస్ తయారీ అవకాశాల దృష్ట్యా, దీర్ఘకాలిక దృష్టికోణంతో పెట్టుబడిదారులు ఈ IPOకి 'సబ్స్క్రైబ్' చేయాలని మేము సిఫార్సు చేస్తున్నాం" అని సూచించారు.
జియోజిత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా 'సబ్స్క్రైబ్' రేటింగ్ ఇచ్చింది. "ప్రముఖ కస్టమర్లతో బలమైన సంబంధాలు, రుణాలు తగ్గించే ప్రణాళిక కంపెనీ వృద్ధికి, మార్జిన్ విస్తరణకు దోహదపడుతుంది. ప్రస్తుతం నష్టాల్లో ఉన్నప్పటికీ, ఏరోస్పేస్ రంగంలోని దీర్ఘకాలిక అవకాశాల కారణంగా, అధిక రిస్క్ తీసుకోగల పెట్టుబడిదారులకు దీర్ఘకాలిక దృక్పథంతో 'సబ్స్క్రైబ్' రేటింగ్ను సిఫార్సు చేస్తున్నాం" అని పేర్కొంది.
(నిరాకరణ: పై అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులవి. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు దయచేసి సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించండి.)