విద్యా వైర్స్ ఐపీఓ: తొలిరోజే 1.61 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్! దరఖాస్తు చేయొచ్చా?
విద్యా వైర్స్ ఐపీఓ ఇవాళ (డిసెంబర్ 3) రూ. 48-52 ధరల శ్రేణిలో ప్రారంభమైంది. తొలిరోజు మధ్యాహ్నం 12:45 గంటల నాటికి ఈ ఇష్యూ 1.61 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయ్యింది. గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) రూ. 6గా ఉంది. నిపుణులు ఈ ఐపీఓకు 'సబ్స్క్రైబ్' రేటింగ్ ఇచ్చారు.
విద్యుత్ వాహనాలు (EVలు), పునరుత్పాదక ఇంధనం వంటి కీలక రంగాలకు ఉపయోగించే కండక్టివిటీ ఉత్పత్తుల తయారీ సంస్థ విద్యా వైర్స్ (Vidya Wires) ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ (IPO) ఇవాళ (బుధవారం, డిసెంబర్ 3) సబ్స్క్రిప్షన్ కోసం అందుబాటులో ఉంది. ఐపీఓ ధరల శ్రేణిని ఒక్కో ఈక్విటీ షేర్కు రూ. 48 నుంచి రూ. 52గా కంపెనీ నిర్ణయించింది.
తొలిరోజు సబ్స్క్రిప్షన్ వివరాలు
తొలిరోజు మధ్యాహ్నం 12:45 గంటల సమయానికి, ఈ ఐపీఓ మొత్తం 1.61 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయ్యింది. రిటైల్ ఇన్వెస్టర్ల (Retail) కోటా అత్యంత చురుగ్గా కనిపించింది. ఈ కోటా 2.19 రెట్లు బుక్ అయ్యింది. సంస్థాగతేతర ఇన్వెస్టర్ల (NII) కోటా 1.74 రెట్లు సబ్స్క్రైబ్ అయ్యింది.
క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయ్యర్స్ (QIB) కోటాలో 47% బిడ్లు దాఖలయ్యాయి. మొత్తంగా, ఆఫర్ చేసిన 4,33,34,009 షేర్లకు గాను 6,96,54,240 షేర్ల కోసం బిడ్లు వచ్చాయి. ఈ ఐపీఓ శుక్రవారం, డిసెంబర్ 5న ముగియనుంది.
గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) ఎంత?
ప్రస్తుతం విద్యా వైర్స్ ఐపీఓ గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) రూ. 6గా ఉంది. ఐపీఓ ధరల శ్రేణిలో గరిష్ట ధర (రూ. 52)ను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఈ షేర్ రూ. 58 వద్ద లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇది ఐపీఓ ధర కంటే 11.54% ఎక్కువ కావడం గమనార్హం.
గ్రే మార్కెట్ ట్రెండ్లను పరిశీలిస్తే, గత ఆరు సెషన్ల నుంచి ఈ జీఎంపీ విలువ తగ్గుముఖం పట్టిందని, రాబోయే రోజుల్లో మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ మధ్య కాలంలో కనీస జీఎంపీ రూ. 6 కాగా, గరిష్టంగా రూ. 10 వరకు నమోదైంది. 'గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం' అనేది ఇష్యూ ధరకు మించి షేర్లను కొనుగోలు చేయడానికి ఇన్వెస్టర్లు సిద్ధంగా ఉన్నారనే విషయాన్ని సూచిస్తుంది.
యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల నుంచి రూ. 90 కోట్లు
ఐపీఓ ప్రారంభానికి ముందే మంగళవారం నాడు యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల ద్వారా విద్యా వైర్స్ రూ. 90 కోట్లు సమీకరించింది. బీఎస్ఈ వెబ్సైట్లో పోస్ట్ చేసిన నోటీస్ ప్రకారం, ఈ యాంకర్ ఇన్వెస్టర్లలో బంధన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ (MF), ఎల్ఐసీ ఎంఎఫ్, బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఎంఎఫ్, మేబ్యాంక్ సెక్యూరిటీస్, ఆల్కెమీ ఎమర్జింగ్ లీడర్స్ ఆఫ్ టుమారో సిరీస్ 2, ఎంఏఐక్యూ గ్రోత్ స్కీమ్ వంటి ప్రముఖ సంస్థలు ఉన్నాయి.
విద్యా వైర్స్ వ్యాపారం ఏంటి?
విద్యా వైర్స్ సంస్థ ఎనామెల్డ్ వైర్స్, కాపర్ రెక్టాంగులర్ స్ట్రిప్స్, పేపర్ ఇన్సులేటెడ్ కాపర్ కండక్టర్లు, కాపర్ బస్బార్లు, బేర్ కాపర్ కండక్టర్లు, పీవీ రిబ్బన్లు వంటి పలు కండక్టివిటీ ఉత్పత్తులను తయారుచేస్తుంది. ఇవి వివిధ రకాల పరిశ్రమలు, ముఖ్యమైన అనువర్తనాల కోసం ఉపయోగపడతాయి.
విశ్లేషకులు ఏమంటున్నారు?
ఈ ఐపీఓపై రెండు ప్రముఖ బ్రోకరేజ్ సంస్థలు సానుకూలంగా స్పందించాయి.
ఆనంద్ రాఠీ (Anand Rathi):
కంపెనీ కొత్తగా సుమారు 18 ఉత్పత్తులను ప్రవేశపెట్టాలని యోచిస్తోంది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, పునరుత్పాదక ఇంధనం వంటి అత్యధిక వృద్ధి ఉన్న రంగాలపై దృష్టి సారించడం సానుకూల అంశం.
"ఈ అంశాలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఐపీఓ ధర సహేతుకంగా ఉంది. కాబట్టి, మేము దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి కోసం ‘సబ్స్క్రైబ్’ రేటింగ్ ఇస్తున్నాం" అని పేర్కొంది.
ఎస్బీఐక్యాప్ సెక్యూరిటీస్ (SBICAP Securities):
కొత్త ఉత్పత్తుల ప్రారంభం మెరుగైన మార్జిన్లను తీసుకువచ్చి, లాభదాయకతను పెంచే అవకాశం ఉంది. విద్యుత్ వాహనాల విస్తృతి, ఏఐ డేటా సెంటర్లలో పెట్టుబడులు, పునరుత్పాదక శక్తిలో సామర్థ్యం పెంపు వంటి సానుకూల పరిశ్రమ పోకడలు వృద్ధికి మద్దతు ఇస్తాయని అంచనా వేసింది.
"దగ్గరి పోటీదారులతో పోల్చినప్పుడు ఈ ఐపీఓ ధర సరసంగా ఉంది. అందువల్ల, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి దృక్పథంతో ఇన్వెస్టర్లను కటాఫ్ ధరకు ‘సబ్స్క్రైబ్’ చేయాలని మేము సిఫార్సు చేస్తున్నాము" అని తెలిపింది.
విద్యా వైర్స్ ఐపీఓ ముఖ్య తేదీలు
ఈ ఐపీఓ ద్వారా రూ. 274 కోట్ల విలువైన కొత్త షేర్ల జారీతో పాటు, రూ. 26 కోట్ల విలువైన 50.01 లక్షల షేర్ల 'ఆఫర్ ఫర్ సేల్' (OFS) ఉంటుంది.
- ఐపీఓ ముగింపు: డిసెంబర్ 5 (శుక్రవారం).
- షేర్ల కేటాయింపు ఖరారు: డిసెంబర్ 8 (సోమవారం).
- రీఫండ్ల ప్రారంభం: డిసెంబర్ 8 (సోమవారం).
- డీమ్యాట్ ఖాతాలకు షేర్ల క్రెడిట్: డిసెంబర్ 9 (మంగళవారం).
- లిస్టింగ్ తేదీ (అంచనా): డిసెంబర్ 10 (బుధవారం)న బీఎస్ఈ (BSE), ఎన్ఎస్ఈ (NSE)లలో లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
సమీకరించిన నిధులను కంపెనీ అనుబంధ సంస్థ ALCUలో కొత్త ప్రాజెక్టుల స్థాపనకు, అప్పుల చెల్లింపుకు, అలాగే సాధారణ కార్పొరేట్ అవసరాల కోసం ఉపయోగించనుంది.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులు, నిపుణులు, బ్రోకరేజ్ కంపెనీలకు చెందినవి. దయచేసి ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ నిపుణులను సంప్రదించాల్సిందిగా ఇన్వెస్టర్లకు సూచించడమైనది.)