    మీషో ఐపీఓ (Meesho IPO) తొలి రోజు: జీఎంపీ ఎంత? దరఖాస్తు చేయాలా వద్దా?

    Meesho IPO GMP today: మీషో లిమిటెడ్ పబ్లిక్ ఇష్యూ (IPO) నేడు ప్రారంభమైంది. డిసెంబర్ 5, 2025 వరకు ఇది తెరిచి ఉంటుంది. కంపెనీ ఒక్కో షేరు ధరను 105 నుంచి 111 వరకు నిర్ణయించింది. మార్కెట్ నిపుణులు ఈ ఐపీఓపై అనుకూల అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తూ 'సబ్‌స్క్రైబ్' ట్యాగ్‌ ఇచ్చారు. 

    Published on: Dec 03, 2025 9:21 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    మీషో లిమిటెడ్ తొలిసారిగా పబ్లిక్ ఇష్యూ (IPO) మార్కెట్లోకి నేడు (డిసెంబర్ 3, 2025) అడుగుపెట్టింది. ఈ ఐపీఓ ద్వారా కంపెనీ మొత్తం 5,421.20 కోట్లు సమీకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇందులో 4,250 కోట్లు ఫ్రెష్ ఇష్యూ (కొత్త షేర్ల జారీ) ద్వారా, మిగిలిన 1,171.20 కోట్లు ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) మార్గం ద్వారా సమీకరించనున్నారు.

    మీషో ఐపీఓ (Meesho IPO) తొలి రోజు: జీఎంపీ ఎంత? దరఖాస్తు చేయాలా వద్దా? (Photo: Reuters)
    మీషో ఐపీఓ జీఎంపీ (GMP) వివరాలు

    గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) అనేది అనధికారిక మార్కెట్‌లో షేర్లకు ఉన్న డిమాండ్‌ను సూచిస్తుంది.

    మార్కెట్ పరిశీలకుల ప్రకారం, మీషో షేర్లు నేడు గ్రే మార్కెట్‌లో 47 ప్రీమియంతో లభిస్తున్నాయి. నిన్న (డిసెంబర్ 2) ఉన్న 42 ప్రీమియం కంటే ఇది 5 ఎక్కువ. గరిష్ట ధర బ్యాండ్ ( 111) మరియు నేటి జీఎంపీ ( 47) ఆధారంగా చూస్తే, మీషో షేరు దాదాపు 158 వద్ద లిస్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇది పెట్టుబడిదారులకు 42% పైగా లిస్టింగ్ లాభాన్ని సూచిస్తుంది. అయితే జీఎంపీ కేవలం సూచిక మాత్రమే.

    మీషో ఐపీఓ ముఖ్య తేదీలు, ధరలు

    • IPO ప్రారంభ తేదీ: డిసెంబర్ 3, 2025 (నేడు)
    • IPO ముగింపు తేదీ: డిసెంబర్ 5, 2025
    • ధర బ్యాండ్ (Price Band): ఒక్కో ఈక్విటీ షేరుకు 105 నుంచి 111 వరకు
    • లాట్ సైజ్: దరఖాస్తుదారులు కనీసం 135 షేర్ల లాట్‌ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
    • కేటాయింపు తేదీ: డిసెంబర్ 8, 2025 (లేదా డిసెంబర్ 6న శనివారం వస్తే డిసెంబర్ 8)
    • లిస్టింగ్ తేదీ: డిసెంబర్ 10, 2025
    • లిస్టింగ్ ఎక్స్ఛేంజీలు: బీఎస్ఈ (BSE), ఎన్ఎస్ఈ (NSE)

    ఐపీఓ రిజిస్ట్రార్‌గా KFin టెక్నాలజీస్ వ్యవహరిస్తుండగా, కోటక్ మహీంద్రా క్యాపిటల్, జేపీ మోర్గాన్ ఇండియా, మోర్గాన్ స్టాన్లీ ఇండియా, యాక్సిస్ క్యాపిటల్, సిటీగ్రూప్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ ఇండియా లీడ్ మేనేజర్లుగా నియమితులయ్యారు.

    మీషో ఐపీఓ సమీక్ష: దరఖాస్తు చేయాలా? వద్దా?

    చాలా మంది మార్కెట్ నిపుణులు ఈ ఐపీఓకు 'సబ్‌స్క్రైబ్' (దరఖాస్తు) చేయాలని సిఫార్సు చేస్తున్నారు.

    మాస్టర్ క్యాపిటల్ సర్వీసెస్, దీర్ఘకాలికంగా సబ్‌స్క్రైబ్ చేయాలని సూచించింది. "మీషో వినియోగదారులకు 'ప్రతి రోజు తక్కువ ధరలను' అందిస్తూ ఈ-కామర్స్‌ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. పెట్టుబడిదారులు దీనిని దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి అవకాశంగా పరిగణించవచ్చు" అని ఆ సంస్థ పేర్కొంది.

    స్వస్తిక ఇన్వెస్ట్‌మార్ట్ కూడా 'కొనండి' ట్యాగ్‌ను ఇచ్చింది. "మీషో అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ వంటి దిగ్గజాలు సరిగా చొచ్చుకుపోలేని టైర్-2, టైర్-3 నగరాలు, పట్టణాలపై పట్టు సాధించింది. దూకుడుగా ఉండే పెట్టుబడిదారులు లిస్టింగ్ లాభం కోసం, దీర్ఘకాలికంగా కూడా సబ్‌స్క్రైబ్ చేయవచ్చు" అని ఆ సంస్థ అభిప్రాయపడింది. ఐసీఐసీఐ డైరెక్ట్, మార్వాడి షేర్స్, ఎస్బీఐ సెక్యూరిటీస్, వెంచురా సెక్యూరిటీస్ వంటి సంస్థలు కూడా 'సబ్‌స్క్రైబ్' చేయాలని సూచించారు.

    మీషో మార్కెట్‌లో బలమైన వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని, జీరో-కమిషన్ వ్యాపార నమూనాను కలిగి ఉంది. అయితే, లిస్టింగ్ లాభాల కోసం, పెద్ద రిస్క్ తీసుకోగల దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు మాత్రమే ఈ ఐపీఓకి దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించడమైనది. పెట్టుబడి పెట్టే ముందు తప్పనిసరిగా మీ స్వంత ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

