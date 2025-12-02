మీషో ఐపీఓ రేపే.. దీని వ్యాపారం ఎలా ఉంది? లాభాలు తెచ్చిపెడుతుందా?
వాల్యూ-కామర్స్ దిగ్గజం మీషో భారీ విస్తరణ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఆధారిత వ్యూహాలకు నిధులు సమకూర్చుకోవడానికి ఐపీఓకు సిద్ధమైంది. తక్కువ ధరలకే ఎక్కువ ఆర్డర్ వాల్యూమ్ను సాధిస్తున్నప్పటికీ, అధిక డెలివరీ వ్యయాలు, సీఓడీ సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ, ఈ ఆర్డర్ వాల్యూమ్ను స్థిరమైన లాభాలుగా మార్చగలగడమే సవాలు.
ముంబై: సాఫ్ట్బ్యాంక్ మద్దతు ఉన్న ఈ-కామర్స్ సంస్థ మీషో, భారతీయ ఈ-కామర్స్ నియమాలను తిరగరాసిన ఒక వినూత్న మోడల్తో ఈ వారం పబ్లిక్ మార్కెట్లోకి వస్తోంది. అతి తక్కువ సగటు ఆర్డర్ విలువ (AOV)తో ఒక విస్తృత, తక్కువ ధరల మార్కెట్ప్లేస్ను నిర్మించింది. ఇప్పుడు ఆ మోడల్ సామర్థ్యాన్ని, పరిమితులను పరీక్షించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది.
బుధవారం ప్రారంభమయ్యే మీషో ₹5,421 కోట్ల ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ (IPO)లో.. ₹4,250 కోట్ల భారీ ఫ్రెష్ ఇష్యూ, అలాగే 40% మేర తగ్గించిన ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) ఉన్నాయి. ఈ OFSను 11.8 మిలియన్ షేర్ల నుంచి 16 మిలియన్ షేర్లకు కుదించారు. ప్రారంభ పెట్టుబడిదారులు తమ నిష్క్రమణను తగ్గించుకున్నప్పటికీ, వ్యవస్థాపకులు విదిత్ ఆత్రేయ్, సంజీవ్ కుమార్ తమ వాటాలను ₹6.7 కోట్ల నుంచి ఒక్కొక్కరు ₹15.2 కోట్ల వరకు పెంచుకున్నారు. లిస్టింగ్ కాబోతున్న తమ వ్యాపారంపై వారికి ఉన్న నమ్మకాన్ని, అలాగే నగదు అవసరాలను ఈ చర్య సూచిస్తుంది.
ఈ అంకెలకు మించి, ఐపీఓ నిధులు మీషో పునర్నిర్మాణం, విస్తరణ తదుపరి దశకు నాంది పలకనున్నాయి.
పునర్నిర్మాణం, విస్తరణ
కొత్తగా సమకూర్చుకున్న ఈ పెట్టుబడిని మీషో తన టెక్నాలజీ, క్లౌడ్ మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడానికి వినియోగించాలని యోచిస్తోంది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI), మెషీన్ లెర్నింగ్ (ML), టెక్నాలజీ బృందాలకు జీతాలు ఇవ్వడం, అలాగే మార్కెటింగ్లో పెట్టుబడి పెట్టడం కోసం ఈ నిధులను 'మీషో టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' ద్వారా ఉపయోగిస్తారు. కొంత భాగాన్ని కొనుగోళ్లు, ఇతర వ్యూహాత్మక పెట్టుబడుల కోసం కేటాయించారు.
ఈ భారీ పెట్టుబడి ఒక సమగ్ర పునర్వ్యవస్థీకరణ తరువాత రావడం గమనార్హం. వాస్తవానికి 2015లో 'ఫాష్నియర్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్'గా ప్రారంభమైన మీషో, మే 2025లో ప్రస్తుత పేరును స్వీకరించింది. నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ ఆమోదించిన పునర్నిర్మాణం ద్వారా.. వ్యాపారాన్ని రెండు ప్రధాన విభాగాలుగా విభజించారు: మార్కెట్ప్లేస్ కోసం 'మీషో టెక్నాలజీస్ (MTPL)', నిత్యావసర సరుకుల కోసం 'మీషో గ్రోసరీ (MGPL)'. దీంతో పాటు, సుదీర్ఘకాలంగా ఉన్న దాని యు.ఎస్. మాతృసంస్థ 'మీషో ఐఎన్సీ.'ని పూర్తిగా ఇందులో విలీనం చేశారు.
ఈ మార్పు వల్ల సరిహద్దు సంక్లిష్టతలు తొలగిపోయాయి. ముఖ్యమైన మార్కెట్ప్లేస్ నుంచి అధిక ఖర్చుతో కూడిన విభాగాలను వేరు చేశారు. పబ్లిక్ లిస్టింగ్కు సిద్ధంగా పాలన, నివేదికలను మరింత కఠినతరం చేశారు.
తక్కువ AOV వలయం
2021లో, బ్రాండ్ లేని విక్రేతలకు సున్నా-కమీషన్ మోడల్కు మారినప్పుడు మీషోకు ఒక కీలక మలుపు వచ్చింది. ఈ నిర్ణయం తక్కువ ధర, అధిక ఫ్రీక్వెన్సీ ఆర్డర్ల వలయాన్ని ప్రారంభించింది. ఇది మీషోను భారతదేశంలో అత్యధిక కొనుగోలుదారులు, అత్యధిక ఆర్డర్ వాల్యూమ్ ఉన్న సంస్థగా మార్చిందని కంపెనీ పేర్కొంది. దాని ప్రాస్పెక్టస్ ప్రకారం, సెప్టెంబర్ వరకు ఉన్న 12 నెలల్లో 230 మిలియన్ల మంది భారతీయులు ఈ ప్లాట్ఫారమ్లో కనీసం ఒక ఉత్పత్తిని కొనుగోలు చేశారు.
నిలకడగా తగ్గుతున్న సగటు ఆర్డర్ విలువ (AOV) ఈ వేగానికి మరింత ఆజ్యం పోసింది. ఆర్థిక సంవత్సరం 2023లో ₹336.71 ఉన్న AOV, 2024లో ₹298.36కి, 2025లో ₹274.27కి తగ్గింది. ఆర్థిక సంవత్సరం 2026 మొదటి అర్ధభాగంలో ఇది మరింత తగ్గి ₹265.50కి చేరుకుంది. ఇది మీషోను అతి తక్కువ AOV కలిగిన ప్రధాన ఈ-కామర్స్ సంస్థగా పటిష్టం చేసింది. ధరలు తగ్గినప్పటికీ, వాల్యూమ్ పెరిగింది: గత మూడు ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో ఆర్డర్లు 33.82% CAGRతో పెరిగాయి.
"విక్రేతలకు ఖర్చును నిరంతరం తగ్గించగల మా సామర్థ్యం, తద్వారా మీషోలో వారి ఉత్పత్తుల ధరలను తగ్గించడానికి వీలు కల్పించడం.. AOV తగ్గడంలో ప్రతిబింబిస్తుంది" అని రెడ్ హెర్రింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ (RHP) నొక్కి చెప్పింది.
ప్రస్తుతం ఫ్యాషన్, హోమ్ అండ్ కిచెన్ విభాగాలలో ఆర్డర్ వాల్యూమ్లో మీషో అగ్రస్థానంలో ఉంది. బ్యూటీ, పర్సనల్ కేర్ విభాగాలలో మొదటి మూడు స్థానాల్లో ఉంది.
ఆదాయ వృద్ధి ఇంజన్లు: అడ్వర్టైజింగ్, లాజిస్టిక్స్
మీషో వృద్ధికి ఇతర ఇంజన్లలో అడ్వర్టైజింగ్, లాజిస్టిక్స్ ముఖ్యమైనవి. "మా ద్రవ్యోల్బణ నమూనా (Monetisation Model) రెండు అంశాలపై ఆధారపడి ఉంది—ఒక లాజిస్టిక్స్ మార్కప్, అడ్వర్టైజింగ్—వీటిలో ఏదీ AOVపై ఆధారపడదు" అని సహ వ్యవస్థాపకుడు, CEO విదిత్ ఆత్రేయ్ 'మింట్'తో చెప్పారు. "ముఖ్యంగా నెట్ మర్చండైజ్ వాల్యూ (NMV) మాత్రమే మాకు ప్రధానం" అని వివరించారు.
జీరో ప్లాట్ఫారమ్ ఫీజులు ఉన్నప్పటికీ, ఆగ్నేయాసియా, లాటిన్ అమెరికాల్లోని పెద్ద సంస్థల మాదిరిగానే తమ రెవెన్యూలో ఎక్కువ భాగం అడ్వర్టైజింగ్ ద్వారానే వస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
జీరో-కమీషన్ మోడల్ మీషోకు తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన సరుకు రవాణాను అందించడానికి, డీప్ డిస్కౌంట్లు ఇవ్వకుండానే తమ వాల్యూ-కామర్స్ గుర్తింపును నిలుపుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుందని ఫండ్స్ఇండియాకు చెందిన ఈక్విటీ రీసెర్చ్-అసోసియేట్ డైరెక్టర్ పెరుమాళ్ రాజా కె.జె. అంగీకరించారు.
లాజిస్టిక్స్ బలం
మీషో కార్యకలాపాలకు వెన్నెముక 'వాల్మో' (Valmo). ఇది మీషో యొక్క ఆస్తి-రహిత (Asset-light) లాజిస్టిక్స్ నెట్వర్క్, ఇప్పుడు రవాణా చేసిన ఆర్డర్లలో 65% వరకు నిర్వహిస్తోంది. ఆర్థిక సంవత్సరం 2025లో ఆర్డర్లు 37% పెరిగాయి. NMV దాదాపు ₹30,000 కోట్లకు చేరుకుంది. మీషో ₹600 కోట్ల ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో (Free Cash Flow)ను, వడ్డీ ఆదాయంతో కలిపితే ₹1,000 కోట్లకు దగ్గరగా ఉంది, ఆర్జించింది. లిస్టయిన సంస్థలలో తమకు అత్యధిక GMV/ఉద్యోగి ఉన్నట్టు కూడా కంపెనీ ప్రాస్పెక్టస్లో పేర్కొంది.
"మా లాజిస్టిక్స్ ఖర్చులు ఎలా తగ్గాయో మేము నిలకడగా చూపిస్తున్నాం" అని సహ వ్యవస్థాపకుడు, CTO సంజీవ్ కుమార్ 'మింట్'తో చెప్పారు. వాల్మో ఆర్డర్ పోల్చదగిన థర్డ్-పార్టీ భాగస్వామి షిప్మెంట్ కంటే 1-11% చవకైనది అని ఆత్రేయ్ వివరించారు. చిరునామా ఖచ్చితత్వం, మోసాల నియంత్రణ కోసం AI-ఆధారిత మెరుగుదలలు డెలివరీ వైఫల్యాలు, రిటర్న్ టు ఆరిజిన్ (RTO)ను తగ్గిస్తున్నాయని అన్నారు.
ఈ సామర్థ్య పెరుగుదలతో పాటు వినియోగదారుల వృద్ధి, కామర్స్ కార్యకలాపాలు ఊపందుకున్నాయి. వార్షిక కొనుగోలుదారులు ఆర్థిక సంవత్సరం 2023లో 136 మిలియన్ల నుంచి 2025లో 199 మిలియన్లకు పెరిగారు. ఇది స్థూల మర్చండైజ్ విలువ (GMV)ను ₹34,491 కోట్ల నుంచి ₹50,312 కోట్లకు, నికర మర్చండైజ్ విలువ (NMV)ను ₹19,233 కోట్ల నుంచి ₹29,988 కోట్లకు పెంచింది.
"మీషో యొక్క ఇటీవలి ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో బలం ఎక్కువగా దాని ఆస్తి-రహిత ఏర్పాటు, కఠినమైన ఖర్చుల నియంత్రణ, నిలకడగా మెరుగుపడుతున్న లాజిస్టిక్స్ ఆర్థిక వ్యవస్థల నుంచి వచ్చింది. ముఖ్యంగా ఆర్డర్ వాల్యూమ్లు పెరిగే కొద్దీ ఇది కనిపిస్తుంది" అని ఛాయిస్ క్యాపిటల్ డైరెక్టర్ రతిరాజ్ తిబ్రేవాల్ అన్నారు. "దాని ఆర్డర్లు, NMVలో బలమైన వృద్ధి, విలువ-కేంద్రీకృత మార్కెట్లలో లోతైన వ్యాప్తి, తరచుగా తక్కువ-టికెట్ కొనుగోళ్లు, చిన్న విక్రేతల భారీ నెట్వర్క్ ద్వారా నడుస్తోంది..’ అని వివరించారు.
ఇది డిస్కౌంట్లపై ఎక్కువగా ఆధారపడకుండా మీషోను స్కేల్ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. అయినప్పటికీ, మార్జిన్లు తక్కువగా ఉంటాయి. లాజిస్టిక్స్ ఖర్చులు, రిటర్న్లు, పోటీకి సున్నితంగా ఉంటాయి. "ప్రకటనలు, విక్రేత సేవల ద్వారా మరింత బలమైన ద్రవ్యోల్బణంపై (Monetisation) స్థిరమైన లాభదాయకత ఆధారపడి ఉంటుంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
క్యాష్-ఆన్-డెలివరీ సవాలు
క్యాష్-ఆన్-డెలివరీ (CoD) మీషో కస్టమర్లలో ఇంకా బలంగా పాతుకుపోయింది. ఆర్థిక సంవత్సరం 2023లో రవాణా చేసిన ఆర్డర్లలో 89% ఉన్న CoD, 2024లో 85.4%కి, 2025లో 77%కి, 2026 మొదటి త్రైమాసికంలో 72%కి తగ్గింది. క్రమంగా తగ్గుతున్నప్పటికీ, CoD స్థాయిలు ఇతర పరిశ్రమల నిబంధనల కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఈ ఆధారపడటం ఖరీదైనది: అధిక CoD రిటర్న్ టు ఆరిజిన్ (RTO)కు దారితీస్తుంది. రివర్స్ లాజిస్టిక్స్ మార్జిన్లను దెబ్బతీస్తుంది. రిటర్న్ రేట్లు 7.5% నుంచి 8% వద్ద స్థిరంగా ఉన్నాయి.
అయితే, CoD లోపం కాకుండా బలంగా మిగిలిందని ఆత్రేయ్ వాదించారు. "మూడు లేదా నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం, మా ఆర్డర్లలో 95% క్యాష్-ఆన్-డెలివరీ. నేడు ఆ సంఖ్య 70%గా ఉంది. ఇది నిలకడగా తగ్గుతోంది" అని ఆయన చెప్పారు. కొత్త వినియోగదారులను ఆకర్షించడానికి CoD చాలా ముఖ్యమని ఆయన వివరించారు.
కంపెనీ CoD ఫీజును వసూలు చేస్తుంది. ప్రీపెయిడ్ విధానాన్ని వేగవంతం చేయడానికి బై నౌ, పే లేటర్ (BNPL) ఎంపికలను కూడా ప్రారంభించింది.
"మీషోలో అధిక CoD మిక్స్, ~8% రిటర్న్ రేటు.. ఎక్కువగా దాని టైర్-2+ కస్టమర్ బేస్ను ప్రతిబింబిస్తాయి. అక్కడ నగదు ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది. డిజిటల్ స్వీకరణ ఇంకా పెరుగుతోంది. దాని తక్కువ-AOV ఉత్పత్తి ప్రొఫైల్తో పాటు ఇది ఉంది. విస్తృత ఈ-కామర్స్ బెంచ్మార్క్లతో పోలిస్తే రిటర్న్లు ఇంకా మధ్యస్థంగానే ఉన్నాయి. డిమాండ్ను పెంచడానికి CoD చాలా కీలకం. మెరుగైన మోసం నియంత్రణలు, ప్రీపేమెంట్ ప్రోత్సాహకాలు, వాల్మో ద్వారా మెరుగుపరచిన ఫుల్ఫిల్మెంట్ (Fulfilment)తో, ఈ కొలమానాలు క్రమంగా మెరుగుపడాలి. వీటిని పర్యవేక్షించాల్సిన అవసరం ఉంది, కానీ ఈ దశలో మేం వాటిని నిర్మాణాత్మక ఆందోళనగా చూడం" అని రాజా అభిప్రాయపడ్డారు.
కొత్త విభాగాలు, కొత్త నష్టాలు
అన్ని విభాగాలు మీషోకు అనుకూలంగా లేవు. మీషో పేమెంట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నష్టాలు ఆర్థిక సంవత్సరం 2023లో ₹0.9 కోట్ల నుంచి 2025లో ₹26 కోట్లకు పెరిగాయి. 2026 మొదటి అర్ధభాగంలో మరో ₹13.4 కోట్లు నష్టపోయింది.
మీషో యొక్క నిత్యావసర సరుకుల విభాగం (Grocery Vertical) నష్టాలను ఆర్థిక సంవత్సరం 2025లో ₹79.3 కోట్ల నుంచి 2026 మొదటి అర్ధభాగంలో ₹29.4 కోట్లకు తగ్గించుకుంది. గత రెండు సంవత్సరాలుగా కంపెనీ చైనా, ఇండోనేషియా, యు.ఎస్. నుంచి నిష్క్రమించింది. ఈ ఎదురుదెబ్బలు ఉన్నప్పటికీ, విశ్లేషకులు కంపెనీ పటిష్టమైన నిర్వహణ క్రమశిక్షణను ఎత్తి చూపుతున్నారు.
"మీషో బలమైన వర్కింగ్-క్యాపిటల్ క్రమశిక్షణ—చిన్న స్వీకరించదగిన సైకిల్స్ (Receivable Cycles), లాజిస్టిక్స్ భాగస్వాములు, విక్రేతలతో అనుకూలమైన చెల్లింపు నిబంధనలు—రోజువారీ కార్యకలాపాలలో కనీస నగదు మాత్రమే లాక్ అయ్యేలా చూస్తుంది. ఈ అంశాలు స్థిరమైన ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోను నడపడంలో కీలక పాత్ర పోషించాయి. ఇది దాని వ్యాపార నమూనా యొక్క మూలంలో ఉన్న పెట్టుబడి సామర్థ్యాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది" అని మెహతా ఈక్విటీస్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రశాంత్ తాప్సే అన్నారు.
మీషో బలంగా ఫ్రీ-క్యాష్-ఫ్లో పాజిటివ్గా ఉన్నప్పటికీ, దాని EBITDA వరుసగా నాలుగు రిపోర్టింగ్ కాలాలలో ప్రతికూలంగానే ఉంది. "అధిక GMV వద్ద కూడా మార్కెట్ప్లేస్ EBITDA ప్రతికూలంగా ఉండటం.. సున్నా-కమీషన్ మోడల్ పరిమితులను హైలైట్ చేస్తుంది. మీషో లాభదాయకంగా మారవచ్చు, కానీ ఆ మార్గం సన్నగా, అమలు చేయడానికి కష్టంగా ఉంది" అని తిబ్రేవాల్ చెప్పారు.
కంపెనీ వన్ టైమ్ పునర్నిర్మాణాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ ₹2,486 కోట్ల భారీ పన్ను ఖర్చును నమోదు చేసింది.
అంతేకాకుండా, అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ వంటి దిగ్గజాల నుంచి మీషో తీవ్ర ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటోంది. వాటి మెరుగైన లాజిస్టిక్స్, బలమైన బ్రాండ్లు, అధిక-మార్జిన్ కేటగిరీలు దాని తక్కువ-AOV మోడల్ను అధిగమిస్తున్నాయి. గ్లోరోడ్ (GlowRoad), షాప్101 (Shop101) వంటి చిన్న వాల్యూ-కామర్స్ ప్రత్యర్థులు కూడా దాని వ్యూహాన్ని అనుకరిస్తున్నాయి. దీంతో పోటీ పెరిగే కొద్దీ మీషో సున్నా-కమీషన్ అడ్వంటేజ్ తగ్గే ప్రమాదం ఉంది.
స్థూల ఆర్థిక మద్దతు
అయినప్పటికీ, మీషో శక్తివంతమైన నిర్మాణాత్మక పోకడలపై ఆధారపడింది. RHP ప్రకారం, విస్తృత రిటైల్ మార్కెట్ ఈ ఏడాది ₹83 ట్రిలియన్ల నుంచి ఆర్థిక సంవత్సరం 2030 నాటికి ₹123-135 ట్రిలియన్లకు పెరుగుతుందని అంచనా. అంతకంటే ముఖ్యంగా, ఈ-కామర్స్ విభాగం 20-25% వార్షిక రేటుతో పెరుగుతోంది. ఆర్థిక సంవత్సరం 2030 నాటికి ₹15-18 ట్రిలియన్లకు చేరుకునే మార్గంలో ఉంది. టైర్-2+ నగరాల్లో భారీ వ్యాప్తి, పెరుగుతున్న డిజిటల్ స్వీకరణ కోసం వ్యూహాత్మకంగా ఉంచిన మీషో, భారతదేశపు వేగంగా పెరుగుతున్న కన్స్యూమర్ ఇంటర్నెట్ అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంది.
(ముఖ్య గమనిక: పైన పేర్కొన్న అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులు, నిపుణులు లేదా బ్రోకింగ్ సంస్థలకు చెందినవి. ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ నిపుణులతో సంప్రదించాలని పెట్టుబడిదారులకు సలహా ఇవ్వడం జరుగుతోంది.)