    మీషో ఐపీఓ: లాభాల నుంచి ఆర్థిక స్థితి వరకు.. మీరు తెలుసుకోవాల్సిన 10 కీలక అంశాలు

    ఈ-కామర్స్ దిగ్గజం మీషో డిసెంబర్ 3న 105-111 ధరల శ్రేణిలో 5,421 కోట్ల విలువైన ఐపీఓను ప్రారంభించనుంది. ఇది కొత్త షేర్ల ఇష్యూతో పాటు ఓఎఫ్‌ఎస్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇందులో ప్రధానంగా మౌలిక సదుపాయాలు, మార్కెటింగ్, వ్యూహాత్మక కొనుగోళ్లకు నిధులు వినియోగిస్తారు. 

    Published on: Dec 01, 2025 1:45 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    బెంగళూరు కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ సంస్థ మీషో, తన ప్రారంభ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ (IPO) ద్వారా 5,421 కోట్లు సమీకరించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ ఐపీఓ సబ్‌స్క్రిప్షన్ డిసెంబర్ 3న ప్రారంభమై డిసెంబర్ 5న ముగుస్తుంది.

    మీషో ఐపీఓ: లాభాల నుంచి ఆర్థిక స్థితి వరకు.. మీరు తెలుసుకోవాల్సిన 10 కీలక అంశాలు (REUTERS)
    మీషో ఐపీఓ ధరల శ్రేణిని ఒక్కో షేర్‌కు 105 నుంచి 111గా నిర్ణయించారు. ఈ గరిష్ట ధర వద్ద కంపెనీ విలువ 50,096 కోట్లు (సుమారు $5.6 బిలియన్లు)గా లెక్క కట్టారు. యాంకర్ ఇన్వెస్టర్లకు షేర్ల కేటాయింపు డిసెంబర్ 2న జరగనుంది.

    ప్రస్తుతం మీషో ఐపీఓ గ్రే మార్కెట్ ప్రీమియం (GMP) 42 వద్ద ఉంది. దీని ప్రకారం, గరిష్ట ధర 111తో పోలిస్తే, షేర్ దాదాపు 153 వద్ద లిస్ట్ అవుతుందని అంచనా. అంటే, ఇది ఇష్యూ ధర కంటే 37.84% అధికం.

    ఈ ఆఫరింగ్‌లో 4,250 కోట్ల విలువైన కొత్త షేర్ల ఇష్యూ, అలాగే గరిష్ట ధర వద్ద 1,171 కోట్ల విలువైన 10.55 కోట్ల షేర్ల ఆఫర్ ఫర్ సేల్ (OFS) ఉన్నాయి. ఐపీఓ ద్వారా సమీకరించిన నిధులను క్లౌడ్ మౌలిక సదుపాయాలు, మార్కెటింగ్, బ్రాండింగ్, వ్యూహాత్మక కొనుగోళ్లు, ఇతర సాధారణ కార్పొరేట్ అవసరాలకు వినియోగించాలని మీషో యోచిస్తోంది.

    ఐపీఓకు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసే ముందు పెట్టుబడిదారులు తెలుసుకోవలసిన 10 కీలక అంశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    1. ప్రమోటర్ల భారీ లాభాలు

    మీషో సహ-వ్యవస్థాపకుడు, సీఈఓ అయిన విదిత్ ఆత్రే ఈ ఇష్యూ ద్వారా అత్యధిక లబ్ధిదారులలో ఒకరు. ఆత్రే సగటున ఒక్కో షేర్‌ను కేవలం 0.06 ధరకు కొనుగోలు చేశారు. ప్రస్తుతం ఆయన వద్ద ఉన్న 47.25 కోట్ల షేర్ల విలువ 5,245 కోట్లుగా అంచనా వేయబడింది. ఇది ఆయన కొనుగోలు చేసిన విలువ కంటే 1800 రెట్లు ఎక్కువ.

    సహ-వ్యవస్థాపకుడు, సీటీఓ అయిన సంజీవ్ కుమార్ విషయంలో లాభం మరింత అద్భుతంగా ఉంది. ఆయన ఒక్కో షేర్‌ను సగటున కేవలం 0.02కే కొనుగోలు చేశారు. ఆయన వద్ద ఉన్న 31.57 కోట్ల షేర్ల విలువ ఇప్పుడు 3,504 కోట్లు. ఇది దాదాపు 5500 రెట్లు పెరిగింది.

    2. తొలి పెట్టుబడిదారుల లాభాలు

    తొలి సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు కూడా ఈ ఐపీఓ ద్వారా అద్భుతమైన లాభాలను ఆర్జిస్తున్నారు. ఎలివేషన్ క్యాపిటల్ (Elevation Capital): ఒక్కో షేర్‌ను సగటున 3.04కు కొనుగోలు చేయగా, ప్రస్తుతం దాని విలువ 6,433 కోట్లు (3500 రెట్లకు పైగా పెరుగుదల).

    పీక్ ఎక్స్‌వి పార్ట్‌నర్స్ (Peak XV Partners): ఒక్కో షేర్‌ను సగటున 4.29కు కొనుగోలు చేయగా, ఇప్పుడు దాని విలువ 5,342 కోట్లు (దాదాపు 2500 రెట్ల పెరుగుదల).

    వైసీ కంటిన్యూటీ ఫండ్ (YC Continuity Fund): ఈ సంస్థ పెట్టుబడి విలువ ఏకంగా 10,000 రెట్లకు పైగా పెరిగి, 576 కోట్లకు చేరుకుంది.

    3. ఐపీఓ నిర్మాణం (IPO Structure)

    • క్వాలిఫైడ్ ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ బయ్యర్స్ (QIBలు): 75% కంటే తక్కువ కాకుండా.
    • నాన్-ఇన్‌స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్లు (NIIలు): 15% కంటే ఎక్కువ కాకుండా.
    • రిటైల్ ఇన్వెస్టర్లు: 10% కంటే ఎక్కువ కాకుండా.

    4. వ్యాపార పరిధి

    మీషో నాలుగు కీలక సమూహాలను – వినియోగదారులు, విక్రేతలు (Sellers), లాజిస్టిక్స్ భాగస్వాములు, కంటెంట్ సృష్టికర్తలను – కలుపుతూ ఈ-కామర్స్‌ను మెరుగుపరిచే బహుముఖ సాంకేతిక వేదికగా పనిచేస్తుంది.

    5. నెట్ మర్చండైజ్ వాల్యూ (NMV)లో వృద్ధి

    FY25లో మీషో 5 లక్షల కంటే ఎక్కువ మంది క్రియాశీల విక్రేతలను 199 మిలియన్ల వార్షిక క్రియాశీల వినియోగదారులతో అనుసంధానించింది. దీని ద్వారా 1.8 బిలియన్ల ఆర్డర్లు నమోదయ్యాయి.

    FY25లో కంపెనీ నెట్ మర్చండైజ్ వాల్యూ (NMV) 29,988 కోట్లుగా ఉంది. ఇది అంతకుముందు సంవత్సరంతో పోలిస్తే 29% పెరిగింది.

    NMV అంటే పన్నులతో సహా విజయవంతంగా డెలివరీ చేయబడిన ఆర్డర్‌ల మొత్తం చెక్‌అవుట్ విలువ. ఇది ప్లాట్‌ఫారమ్ యొక్క సామర్థ్యానికి ముఖ్య సూచిక.

    6. ఆస్తులు లేని వ్యాపార నమూనా (Asset-light Business Model)

    మీషో 'ఆస్తులు లేని' (Asset-light) వ్యాపార నమూనాను నడుపుతుంది. ఇది సొంతంగా ఉత్పత్తులను తయారు చేయడం లేదా అమ్మడం, ఇన్వెంటరీ కలిగి ఉండటం లేదా లాజిస్టిక్స్ మౌలిక సదుపాయాలను కలిగి ఉండటం వంటివి చేయదు. సాంప్రదాయ రిటైల్ లేదా ఇతర ఈ-కామర్స్ నమూనాలతో పోలిస్తే, ఈ విధానం కంపెనీ మూలధన సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది.

    7. ఈ-కామర్స్ మార్కెట్ భవిష్యత్తు

    • ప్రస్తుతం భారతదేశ ఈ-కామర్స్ మార్కెట్ విలువ దాదాపు 6 ట్రిలియన్లు (సుమారు $70 బిలియన్లు).
    • ఇది 2030 ఆర్థిక సంవత్సరం నాటికి 15 నుంచి 18 ట్రిలియన్లకు ($174–214 బిలియన్లు) పెరుగుతుందని అంచనా.
    • నాన్-ఎలక్ట్రానిక్స్ కేటగిరీలలో ఈ-కామర్స్ వాటా (ఫ్యాషన్ 19%, కిరాణా 2%) చాలా తక్కువగా ఉంది. రాబోయే ఐదేళ్లలో ఈ కేటగిరీలే (నాన్-ఎలక్ట్రానిక్స్) వృద్ధికి ప్రధాన చోదకాలుగా ఉంటాయని అంచనా.

    8. ఆర్థిక స్థితి (Financials)

    FY25 నికర నష్టం: మీషో FY25లో 3,942 కోట్ల నికర నష్టాన్ని నివేదించింది. ఇది ప్రధానంగా కంపెనీని పబ్లిక్ స్ట్రక్చర్‌కి మార్చే సమయంలో ఎదురైన 'రివర్స్ ఫ్లిప్ పన్ను' వంటి ఒక-సమయపు అసాధారణ అంశాల కారణంగా జరిగింది.

    సెప్టెంబర్ 2025తో ముగిసిన 6 నెలలు: ఈ కాలంలో నష్టాలను 700.7 కోట్లకు తగ్గించింది. (గతేడాది ఇదే కాలంలో నష్టం 2,512.9 కోట్లు).

    ఆదాయం: ఈ ఆరు నెలల కాలంలో ఆదాయం 29.40% పెరిగి 5,577.5 కోట్లకు చేరుకుంది.

    9. ముఖ్య పోటీదారులు (Peers)

    ఆర్‌హెచ్‌పి ప్రకారం, మీషోకు లిస్టెడ్ పోటీదారులలో ఫుడ్ విభాగంలోని స్విగ్గీ లిమిటెడ్, ఎఫ్ఎస్ఎన్ ఈ-కామర్స్ వెంచర్స్ లిమిటెడ్ (నైకా), అవెన్యూ సూపర్ మార్ట్స్ లిమిటెడ్ వంటి సంస్థలు ఉన్నాయి.

    10. ప్రధాన రిస్క్‌లు

    క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ (CoD)పై ఆధారపడటం: మీషోలో డెలివరీ అయిన ఆర్డర్లలో 72% (సెప్టెంబర్ 2025తో ముగిసిన 6 నెలల్లో) CoD ద్వారానే జరుగుతున్నాయి. CoDపై అధికంగా ఆధారపడటం వల్ల డెలివరీల విజయవంతం అయ్యే రేటు తగ్గుతుంది. అలాగే నగదు నిర్వహణకు సంబంధించిన కార్యాచరణ ఇబ్బందులు, రిస్క్‌లు పెరుగుతాయి.

    ప్రాంతీయ కేంద్రీకరణ: మొత్తం యాన్యువల్ ట్రాన్సాక్టింగ్ సెల్లర్లలో 15.70% గుజరాత్ నుండి, 15.87% ఉత్తరప్రదేశ్ నుండి, 13.78% ఢిల్లీ నుండి ఉన్నారు. ఈ ప్రాంతాల కేంద్రీకరణ కారణంగా ఏదైనా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, అల్లర్లు లేదా నిబంధనలలో మార్పులు వస్తే వ్యాపారంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడే ప్రమాదం ఉంది.

    (ముఖ్య గమనిక: పైన పేర్కొన్న అభిప్రాయాలు, సిఫార్సులు వ్యక్తిగత విశ్లేషకులు, నిపుణులు లేదా బ్రోకింగ్ సంస్థలకు చెందినవి. ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ నిపుణులతో సంప్రదించాలని పెట్టుబడిదారులకు సలహా ఇవ్వడం జరుగుతోంది.)

