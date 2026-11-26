ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
ఏఐ లేఆఫ్ల భయం: జాబ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎలా ఆదుకుంటుంది, అర్హతలేంటి?
ఈ ఏడాది నవంబర్ వరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెండు లక్షలకు పైగా టెక్ ఉద్యోగాలు ఊడాయి. ఉద్యోగం పోయినప్పుడు జాబ్ ఇన్సూరెన్స్ తాత్కాలిక ఆర్థిక భరోసా ఇస్తుంది. దీనికి ఎవరు అర్హులు, క్లెయిమ్ ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసుకోండి.
ఈ ఏడాది నవంబర్ వరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెండు లక్షలకు పైగా టెక్ ఉద్యోగాలు ఊడిపోయాయి. కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) తమ స్థానాలను భర్తీ చేస్తుందేమోనన్న ఆందోళనలో ఉన్న ఉద్యోగులకు, నెలవారీ బిల్లులు కట్టడమే ప్రధాన సమస్యగా మారుతోంది. ఉద్యోగం కోల్పోవడానికి గల కారణాన్ని పాలసీ కవర్ చేస్తే, జాబ్ ఇన్సూరెన్స్ తాత్కాలిక ఉపశమనం కలిగించగలదు. ఏ రకమైన లేఆఫ్కైనా ఇది వర్తిస్తుంది.
టెక్నాలజీ రంగంలో ఉద్యోగాల కోతల వివరాలను ట్రూఅప్ (TrueUp) సంస్థ ట్రాక్ చేసింది. 742 లేఆఫ్ ఘటనల్లో 2,09,841 ఉద్యోగాలు పోయినట్లు లెక్క తేల్చింది. ఈ ఏడాది టెక్ కంపెనీలు రోజుకు సగటున 642 ఉద్యోగాలను తొలగించాయి. 2025లో రోజుకు 579 ఉద్యోగాల కోతతో పోలిస్తే ఇది పెరిగింది. ఏఐ కారణమా కాదా అనే తేడా లేకుండా, మొత్తం టెక్ పరిశ్రమలో జరిగిన ఉద్యోగాల కోతలను ఈ గణాంకాలు చూపుతున్నాయి.
ప్రస్తుతం టెక్నాలజీ వేగంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో, నైపుణ్యాలను ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకోవడంతో పాటు ఆర్థిక రక్షణ ఏర్పాట్లు చేసుకోవడం ఉద్యోగులకు అవసరంగా మారింది.
జాబ్ ఇన్సూరెన్స్కు ఎవరు అర్హులు?
భారత్లో జాబ్ ఇన్సూరెన్స్ విడిగా ఒక పాలసీలా కాకుండా, మరో పాలసీకి యాడ్-ఆన్గా వస్తుందని పైసాబజార్ (Paisabazaar) తెలిపింది. హోమ్ ఇన్సూరెన్స్, యాక్సిడెంట్ కవర్ లేదా క్రిటికల్ ఇల్నెస్ ఇన్సూరెన్స్తో పాటు దీన్ని తీసుకోవచ్చు. దీని ద్వారా వచ్చే చెల్లింపులు గృహ రుణ వాయిదాలు లేదా ఇతర ఆర్థిక బాధ్యతలకు ఉపయోగపడతాయి. కొత్త ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతున్న సమయంలో గరిష్ఠంగా మూడు నెలల వరకు ఆర్థిక తోడ్పాటు లభించవచ్చు.
ఈ కవర్ పొందాలంటే సాధారణంగా రిజిస్టర్డ్ కంపెనీలో ఉద్యోగం ఉండాలి. పైసాబజార్ వివరించిన నిబంధనల ప్రకారం స్వయం ఉపాధి పొందేవారు దీనికి అనర్హులు.
క్యాజువల్, సీజనల్, తాత్కాలిక, కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగాలు కూడా ఈ కవర్ పరిధిలోకి రావు. యాడ్-ఆన్ కొనుగోలు చేయడానికి అర్హత ఉన్నప్పటికీ, క్లెయిమ్ చేసేటప్పుడు పరిమితులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఉద్యోగం పోవడానికి కారణం ఏమిటి?
ఉద్యోగి హోదాతో పాటు ఉద్యోగం ఎందుకు పోయిందనే కారణం కూడా కీలకమే. తీవ్రమైన అనారోగ్యం లేదా ప్రమాదం తర్వాత వచ్చే వైకల్యం వల్ల ఉద్యోగం పోతే, కొన్ని ప్లాన్లు కవర్ చేస్తాయి.
సంబంధిత నిబంధనల మేరకు టెర్మినేషన్ లేదా తాత్కాలిక సస్పెన్షన్ కూడా అర్హత పరిధిలోకి రావచ్చు. ఏఐ వల్ల మీ ఉద్యోగం పోతే, ఆ టెర్మినేషన్ కారణాన్ని పాలసీ ఎలా పరిగణిస్తుందో పరిశీలించాలి. లేఆఫ్లకు ఏఐ నేరుగా కారణమని కంపెనీలు చాలా అరుదుగా వెల్లడిస్తాయి. కాబట్టి మీ ఉదంతం సాధారణ టెర్మినేషన్ కిందకు రావచ్చు.
పాలసీ ప్రారంభమైన తర్వాత 30 నుంచి 90 రోజుల వరకు వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉండవచ్చు. ఆ సమయంలో ఉద్యోగం పోతే చెల్లింపులు అందకపోవచ్చు.
ప్రొబేషన్ సమయంలో ఉద్యోగం పోవడం, స్వచ్ఛందంగా రాజీనామా చేయడం లేదా పదవీ విరమణ చేయడం వంటి వాటిని ఈ కవర్ మినహాయిస్తుంది. పనితీరు సరిగా లేకపోవడం, నిజాయతీ లోపం లేదా మోసం కారణంగా తొలగిస్తే కూడా క్లెయిమ్ చెల్లదు.
యాడ్-ఆన్ కొనుగోలు చేసే ముందు లేదా దానిపై ఆధారపడే ముందు జాబ్ లాస్ క్లాజ్ను చదవాలి. యాజమాన్యం నిర్ణయం వల్ల ఎప్పుడు చెల్లింపులు వస్తాయో నిర్ణయించే షరతులను గమనించాలి.
ఆ షరతులను కంపెనీ ఇచ్చే టెర్మినేషన్ లెటర్లోని కారణంతో పోల్చి చూడాలి. క్లెయిమ్ చెల్లింపుకు అర్హత ఉందో లేదో నిర్ధారించడానికి ఆ లేఖ బీమా సంస్థకు ఉపయోగపడుతుంది.
క్లెయిమ్ దాఖలు చేసే విధానం
ఉద్యోగం కోల్పోతే బీమా సంస్థకు లిఖితపూర్వకంగా సమాచారం ఇచ్చి, నిరుద్యోగ రుజువును పంపాలి. సంతకం చేసిన క్లెయిమ్ ఫారమ్తో పాటు కంపెనీ ఇచ్చిన టెర్మినేషన్ లెటర్ను జత చేయాలి.
కంపెనీ ఉద్యోగాన్ని ఎందుకు ముగించిందో వివరించే పత్రాలను బీమా సంస్థ అడగవచ్చు. గత మూడు నెలల శాలరీ స్లిప్లు, ఫామ్ 16, యజమాని సంప్రదింపు వివరాలను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలి.
పాలసీ కాపీ, గుర్తింపు రుజువు, వయస్సు రుజువు కూడా అవసరం కావచ్చు. చెల్లించాలా వద్దా అని నిర్ణయించే ముందు బీమా సంస్థ పత్రాలను పరిశీలిస్తుంది.
అర్హత కలిగిన ఉద్యోగ నష్టం తర్వాత కొన్ని పాలసీలు క్రమం తప్పకుండా చెల్లింపులు చేయవచ్చు. రాబోయే బిల్లుల కోసం ఈ కవర్పై ఆధారపడే ముందు చెల్లించే మొత్తం, చెల్లించే వ్యవధిని తనిఖీ చేసుకోవాలి.