AIBE 20 ఫలితాలు విడుదల: 69.21 శాతం మంది అర్హత.. తదుపరి పరీక్ష ఎప్పుడంటే?
బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా AIBE-XX ఫలితాలను విడుదల చేసింది. మొత్తం 1.74 లక్షల మంది అభ్యర్థులు ఈ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ఐదు ప్రశ్నలను తొలగించడంతో ఈసారి ఫలితాలను 95 మార్కులకు లెక్కించారు. తదుపరి పరీక్ష జూన్ 7న జరగనుంది.
న్యూఢిల్లీ, జనవరి 7, 2026: దేశవ్యాప్తంగా న్యాయవాద వృత్తిని చేపట్టాలనుకునే వారు రాసే 'ఆల్ ఇండియా బార్ ఎగ్జామినేషన్' (AIBE-XX) ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా (BCI) బుధవారం ఈ ఫలితాలను అధికారికంగా ప్రకటించింది. పరీక్ష రాసిన అభ్యర్థులు తమ స్కోర్కార్డులను అధికారిక వెబ్సైట్ allindiabarexamination.com లో చూడవచ్చు.
69.21 శాతం మంది క్వాలిఫై!
గతేడాది నవంబర్ 30న దేశంలోని 56 నగరాల్లో జరిగిన ఈ పరీక్షకు భారీ స్పందన లభించింది.
మొత్తం హాజరైన వారు: 2,51,968 మంది.
ఉత్తీర్ణులైన వారు: 1,74,386 మంది (69.21%).
వివరాలు: ఉత్తీర్ణులైన వారిలో 1,13,063 మంది పురుషులు, 61,310 మంది మహిళలు, 13 మంది ట్రాన్స్జెండర్లు ఉన్నారు.
కేటగిరీల వారీగా చూస్తే.. అన్రిజర్వ్డ్ కేటగిరీలో 90,111 మంది, ఓబీసీలో 53,513 మంది, ఎస్సీ కేటగిరీలో 25,290 మంది, ఎస్టీ కేటగిరీలో 5,472 మంది అభ్యర్థులు అర్హత సాధించారు.
ఐదు ప్రశ్నల తొలగింపు.. 95 మార్కులకే లెక్కింపు:
పరీక్ష తర్వాత అభ్యర్థుల నుంచి వచ్చిన అభ్యంతరాలను సబ్జెక్ట్ నిపుణుల కమిటీ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించింది. "ప్రశ్నాపత్రంలోని 100 ప్రశ్నల్లో ఐదు ప్రశ్నలు తప్పుగా ఉన్నట్లు గుర్తించాం. అందుకే వాటిని తొలగించాలని మానిటరింగ్ కమిటీ నిర్ణయించింది. మరో రెండు ప్రశ్నలకు రెండేసి సరైన సమాధానాలు ఉండటంతో, ఆ రెండింటిలో ఏది పెట్టినా పూర్తి మార్కులు కేటాయించాం" అని బార్ కౌన్సిల్ అధికారులు వివరించారు. దీనివల్ల ఫలితాలను 100 మార్కులకు కాకుండా 95 మార్కులకే లెక్కించారు.
జనరల్/ఓబీసీ అభ్యర్థులకు: 43 మార్కులు (95లో 45%).
ఎస్సీ/ఎస్టీ/దివ్యాంగులకు: 38 మార్కులు (95లో 40%).
తదుపరి పరీక్ష (AIBE-XXI) షెడ్యూల్ ఖరారు:
ఫలితాల విడుదలతో పాటే తదుపరి పరీక్ష షెడ్యూల్ను కూడా బార్ కౌన్సిల్ ప్రకటించింది. AIBE-XXI పరీక్షను జూన్ 7, 2026న నిర్వహించనున్నారు. దీనికి సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ఫిబ్రవరి 11, 2026 నుంచి ప్రారంభం కానుంది.