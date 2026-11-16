AIBE XXII Admit Card : లా అభ్యర్థులకు అలర్ట్ - AIBE హాల్ టికెట్లు విడుదల, ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
AIBE 22 Admit Card 2026 : ఆల్ ఇండియా బార్ ఎగ్జామినేషన్ (AIBE 22) అడ్మిట్ కార్డులను బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా విడుదల చేసింది. నవంబర్ 29న పరీక్ష జరగనుండగా… అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా హాల్ టికెట్లు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
AIBE 22 Admit Card 2026 : లా కోర్సు పూర్తి చేసి న్యాయవాద వృత్తిలో స్థిరపడాలనుకునే అభ్యర్థులకు ముఖ్యమైన అప్డేట్ వచ్చేసింది. ఆల్ ఇండియా బార్ ఎగ్జామినేషన్ (AIBE 22) అడ్మిట్ కార్డులను బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా విడుదల చేసింది. ఈ పరీక్ష కోసం రిజిస్టర్ చేసుకున్న అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ లోకి వెళ్లి వారి హాల్ టికెట్లను వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
నవంబర్ 29న ఎగ్జామ్….
షెడ్యూల్ ప్రకారం…. AIBE 22 పరీక్ష నవంబర్ 29, 2026న దేశవ్యాప్తంగా జరగనుంది. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల నుంచి కూడా వేలాది మంది న్యాయ పట్టభద్రులు ఈ పరీక్షకు హాజరుకానున్నారు. పరీక్ష రోజున అభ్యర్థులు తమ వెంట AIBE 2026 అడ్మిట్ కార్డును తప్పనిసరిగా తీసుకెళ్లాలి. హాల్ టికెట్ హార్డ్ కాపీ (ప్రింటౌట్) లేని అభ్యర్థులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పరీక్షా కేంద్రంలోకి అనుమతించరు.
AIBE 22 అడ్మిట్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ చేసుకునే విధానం :
- ముందుగా అధికారిక AIBE వెబ్సైట్ allindiabarexamination.com ను ఓపెన్ చేయండి.
- హోమ్పేజీలో కనిపించే "లాగిన్" లింక్పై క్లిక్ చేయండి.
- అక్కడ మీ రిజిస్టర్డ్ యూజర్ ఐడీ , పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అవ్వండి.
- లాగిన్ అయిన తర్వాత స్క్రీన్పై కనిపించే "Admit Card" ట్యాబ్పై క్లిక్ చేయండి.
- మీ హాల్ టికెట్ స్క్రీన్పై డిస్ ప్లే అవుతుంది. అందులోని వివరాలన్నింటినీ జాగ్రత్తగా సరిచూసుకోండి.
- అనంతరం పీడీఎఫ్ ఫైల్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుని…. పరీక్ష రోజు కోసం స్పష్టమైన ప్రింటౌట్ తీసి భద్రపరుచుకోండి.
అభ్యర్థులు డౌన్లోడ్ చేసుకున్న అడ్మిట్ కార్డులో తమ పేరు, రోల్ నంబర్, కేటాయించిన AIBE 22 పరీక్షా కేంద్రం చిరునామా, రిపోర్టింగ్ సమయం, పరీక్ష రోజున పాటించాల్సిన ముఖ్య సూచనలు ఉంటాయి. హాల్ టికెట్ ప్రింట్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ వివరాలన్నీ సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో ఒకటికి రెండుసార్లు క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసుకోవాలి. ఒకవేళ అడ్మిట్ కార్డు డౌన్లోడ్ కావడంలో సాంకేతిక ఇబ్బందులు ఎదురైనా, లేదా హాల్ టికెట్లోని వివరాలలో ఏవైనా తప్పులు దొర్లినా అభ్యర్థులు ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే AIBE హెల్ప్డెస్క్ను సంప్రదించి ఫిర్యాదు చేయాలి.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More