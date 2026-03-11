హైదరాబాద్ - ఫుకెట్ ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ విమానానికి తప్పిన ముప్పు: రన్వేపై ఊడిపోయిన చక్రాలు
హైదరాబాద్ నుంచి థాయ్లాండ్లోని ఫుకెట్కు వెళ్లిన ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ విమానం ల్యాండింగ్ సమయంలో ప్రమాదానికి గురైంది. విమానం ముందు చక్రాలు (నోస్ వీల్) విడిపోవడంతో రన్వేపైనే నిలిచిపోయింది. ప్రయాణికులందరూ క్షేమంగా ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
హైదరాబాద్ నుంచి థాయ్లాండ్కు వెళ్లే పర్యాటకులకు బుధవారం నాడు ఒక చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్కు చెందిన బోయింగ్ 737-మాక్స్ 8 విమానం ఫుకెట్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్ అవుతున్న సమయంలో సాంకేతిక లోపం తలెత్తింది. విమానం రన్వేపై దిగుతుండగా 'నోస్ వీల్' (ముందు చక్రం) విడిపోవడంతో విమానం అక్కడే నిలిచిపోయింది. దీంతో విమానాశ్రయ అధికారులు వెంటనే స్పందించి రన్వేను మూసివేశారు.
అసలేం జరిగింది?
హైదరాబాద్ నుంచి బుధవారం ఉదయం 6:42 గంటలకు (షెడ్యూల్ సమయం 6:20 గంటల కంటే ఆలస్యంగా) బయలుదేరిన 'IX 938' విమానం, స్థానిక కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 11:40 గంటలకు ఫుకెట్ ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ అయ్యింది. అయితే, విమానం రన్వే 9పై ల్యాండ్ అయ్యే సమయంలో ఒక్కసారిగా కుదుపులకు లోనై (Hard Landing), ముందు ఉన్న రెండు చక్రాలు విడిపోయాయని డీజీసీఏ అధికారులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు.
సాధారణంగా విమానం ల్యాండింగ్ అయ్యేటప్పుడు భూమిని బలంగా తాకడాన్ని ‘హార్డ్ ల్యాండింగ్’ అంటారు. ఈ సమయంలో విమానం రన్వేపై బౌన్స్ కావడంతో చక్రాలపై ఒత్తిడి పెరిగి ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు సమాచారం.
సురక్షితంగా బయటపడ్డ ప్రయాణికులు
ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే అప్రమత్తమైన సిబ్బంది, విమానంలోని ప్రయాణికులను ఎమర్జెన్సీ ప్రోటోకాల్ ప్రకారం కిందకు దించి టెర్మినల్ భవనానికి తరలించారు. ప్రయాణికులెవరికీ ఎటువంటి గాయాలు కాలేదని, అందరూ క్షేమంగా ఉన్నారని ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్ ప్రతినిధులు ఒక ప్రకటనలో స్పష్టం చేశారు.
"మార్చి 11న హైదరాబాద్-ఫుకెట్ విమానం ల్యాండింగ్ సమయంలో నోస్ వీల్ సమస్య తలెత్తిన మాట నిజమే. విమాన సిబ్బంది నిబంధనల ప్రకారం ప్రయాణికులను సురక్షితంగా విమానం నుంచి బయటకు తీసుకువచ్చారు" అని ఎయిర్ ఇండియా పేర్కొంది.
స్తంభించిన విమాన రాకపోకలు
ఈ ఘటనతో ఫుకెట్ విమానాశ్రయంలోని ఏకైక రన్వేను తాత్కాలికంగా మూసివేశారు. రన్వేపై విమానం మొరాయించడంతో ఇతర విమానాల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. విమానాన్ని అక్కడి నుంచి తొలగించి, రన్వేను తిరిగి పునరుద్ధరించేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. ఫ్లైట్ రాడార్ సమాచారం ప్రకారం, ఈ విమానం రన్వేపై నిలిచిపోవడంతో పలు విమానాలు దారి మళ్లించడమో లేదా ఆలస్యమవడమో జరిగాయి.
నోస్ వీల్ అంటే ఏమిటి? ఎందుకు కీలకం?
విమానం నేలపై ఉన్నప్పుడు దాని ముందు భాగానికి ఊతమిచ్చేదే ఈ ‘నోస్ వీల్’. విమానం రన్వేపై వెళ్తున్నప్పుడు (ట్యాక్సీయింగ్), టేకాఫ్, ల్యాండింగ్ సమయంలో విమానాన్ని సరైన దిశలో నడిపించడానికి ఇది అత్యంత కీలకం. ఇందులో లోపం తలెత్తితే విమానంపై నియంత్రణ కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంటుంది.
ప్రస్తుతం ఈ ఘటనపై థాయ్లాండ్ విమానయాన అధికారులు మరియు భారత డీజీసీఏ (DGCA) సమన్వయంతో విచారణ చేపడుతున్నాయి. అసలు చక్రాలు ఎందుకు విడిపోయాయి? ఇది పైలట్ తప్పిదమా లేక సాంకేతిక లోపమా? అనే కోణంలో దర్యాప్తు సాగుతోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. ఈ ప్రమాదం ఎప్పుడు, ఎక్కడ జరిగింది?
2026, మార్చి 11 బుధవారం నాడు థాయ్లాండ్లోని ఫుకెట్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.
2. విమానంలో ప్రయాణికులు సురక్షితంగా ఉన్నారా?
అవును, ప్రయాణికులు, సిబ్బంది అందరూ క్షేమంగా ఉన్నారు. ఎవరికీ ఎటువంటి గాయాలు కాలేదు.
3. ప్రమాదానికి ప్రధాన కారణం ఏమిటి?
ల్యాండింగ్ సమయంలో విమానం ముందు చక్రాలు (Nose Wheels) విడిపోయాయి. ఇది 'హార్డ్ ల్యాండింగ్' వల్ల జరిగి ఉండవచ్చని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.
4. హైదరాబాద్ నుంచి ఫుకెట్ వెళ్లే ఇతర విమానాల పరిస్థితి ఏమిటి?
రన్వే మూసివేత కారణంగా ప్రస్తుతానికి రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ప్రయాణికులు తమ విమాన సంస్థలను సంప్రదించి అప్డేట్స్ తెలుసుకోవడం మంచిది.