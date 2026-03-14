    ప్రయాణికులకు బ్యాడ్ న్యూస్: విమాన టికెట్లపై భారీగా ఫ్యూయల్ ఛార్జీలు.. నేటి నుంచే అమలు!

    పశ్చిమ ఆసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం విమాన ప్రయాణికుల జేబులకు చిల్లు పెట్టనుంది. విమాన ఇంధన (ATF) ధరలు విపరీతంగా పెరగడంతో ఎయిర్ ఇండియా, ఇండిగో, ఆకాశ ఎయిర్ సంస్థలు 'ఫ్యూయల్ సర్ఛార్జ్' విధిస్తున్నట్లు ప్రకటించాయి. దీనివల్ల విమాన టికెట్ల ధరలు రూ. 199 నుండి రూ. 2,300 వరకు పెరగనున్నాయి.

    Published on: Mar 14, 2026 3:46 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    న్యూఢిల్లీ: విమాన ప్రయాణికులకు చేదువార్త. మీరు విమాన ప్రయాణానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే మీ బడ్జెట్‌ను మరికొంత పెంచుకోవాల్సిందే. ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల ప్రభావం ఇప్పుడు భారత విమానయాన రంగంపై పడింది. దేశంలోని ప్రధాన విమానయాన సంస్థలైన ఎయిర్ ఇండియా, ఇండిగో, ఆకాశ ఎయిర్ తమ టికెట్లపై అదనపు ఇంధన సర్ఛార్జీని (Fuel Surcharge) వసూలు చేయాలని నిర్ణయించాయి.

    ప్రయాణికులకు బ్యాడ్ న్యూస్: విమాన టికెట్లపై భారీగా ఫ్యూయల్ ఛార్జీలు.. (AP)
    ఆకాశ ఎయిర్ కీలక నిర్ణయం

    ఎయిర్ ఇండియా, ఇండిగో బాటలోనే ఇప్పుడు ఆకాశ ఎయిర్ కూడా నడవనుంది. మార్చి 15వ తేదీ (ఆదివారం) అర్ధరాత్రి 12:01 గంటల నుంచి బుక్ చేసుకునే టికెట్లపై ఈ కొత్త ఛార్జీలు వర్తిస్తాయని ఆ సంస్థ శనివారం ప్రకటించింది. ప్రయాణించే దూరం, సమయాన్ని బట్టి ఈ అదనపు భారం రూ. 199 నుండి రూ. 1,300 వరకు ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది.

    "కస్టమర్లకు సరసమైన ధరలకే సేవలు అందించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. అయితే మారుతున్న అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు, పెరుగుతున్న ఇంధన ధరల దృష్ట్యా ఈ సర్ఛార్జ్ అనివార్యమైంది. మార్కెట్ పరిస్థితులను బట్టి ఈ ఛార్జీలను ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తాం" అని ఆకాశ ఎయిర్ తన ప్రకటనలో పేర్కొంది.

    ఎయిర్ ఇండియాలో మూడు దశల్లో పెంపు

    ఎయిర్ ఇండియా, ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్ సంస్థలు మూడు దశల్లో ఈ ధరల పెంపును అమలు చేస్తున్నాయి.

    • మొదటి దశ: మార్చి 12 నుంచి ఇప్పటికే కొన్ని రూట్లలో ఛార్జీలు పెరిగాయి.
    • రెండో దశ: మార్చి 18 నుంచి మరికొన్ని అంతర్జాతీయ రూట్లలో ధరలు పెరగనున్నాయి.
    • మూడో దశ: హాంగ్ కాంగ్, జపాన్, దక్షిణ కొరియా వంటి తూర్పు దేశాలకు వెళ్లే విమానాలకు సంబంధించి ధరల పెంపును త్వరలోనే ప్రకటించనున్నారు.

    ఇండిగో ప్రయాణికులపై గరిష్ట భారం

    దేశంలోనే అతిపెద్ద విమానయాన సంస్థ ఇండిగో, మార్చి 14 నుంచే ఈ ఛార్జీలను అమలులోకి తెచ్చింది. ప్రయాణించే సెెక్టార్‌ను బట్టి రూ. 425 నుండి ఏకంగా రూ. 2,300 వరకు అదనపు ఇంధన సర్ఛార్జీని వసూలు చేస్తోంది. యుద్ధం కారణంగా క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు పెరగడం, తద్వారా విమాన ఇంధన ధరలు ఆకాశాన్ని తాకడమే ఈ భారీ పెంపునకు ప్రధాన కారణం.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):

    1. విమాన టికెట్ల ధరలు ఎందుకు పెరుగుతున్నాయి?

    ఇరాన్-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం కారణంగా అంతర్జాతీయంగా విమాన ఇంధన (Aviation Turbine Fuel) ధరలు పెరిగాయి. ఈ భారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి విమానయాన సంస్థలు 'ఫ్యూయల్ సర్ఛార్జ్' విధిస్తున్నాయి.

    2. ఏయే విమాన సంస్థలు ధరలు పెంచాయి?

    ఎయిర్ ఇండియా, ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్‌ప్రెస్, ఇండిగో మరియు ఆకాశ ఎయిర్ ఈ సర్ఛార్జీలను ప్రకటించాయి.

    3. టికెట్‌పై అదనంగా ఎంత చెల్లించాల్సి ఉంటుంది?

    ప్రయాణించే దూరాన్ని బట్టి రూ. 199 నుండి గరిష్టంగా రూ. 2,300 వరకు అదనంగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

