Airtel : ఉచితంగా సినిమా టికెట్, ఐఫోన్పై డిస్కౌంట్లు.. కస్టమర్లకు బంపర్ ఆఫర్ ఇస్తున్న ఎయిర్టెల్!
టెలికాం దిగ్గజం ఎయిర్టెల్ తన వినియోగదారుల కోసం 'ఎయిర్టెల్ ఇన్సైడర్' ద్వారా రూ.30,000 కంటే ఎక్కువ విలువైన రివార్డులను ప్రకటించింది! ఐఫోన్పై భారీ తగ్గింపుతో పాటు డ్యూయోలింగో, పాకెట్ ఎఫ్ఎం, సినీపొలిస్, అపోలో 24/7 ఆఫర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి..
టెలికాం దిగ్గజం భారతీ ఎయిర్టెల్ తన వినియోగదారులకు తీపి కబురు అందించింది. కేవలం కాల్స్, డేటా సేవలకే పరిమితం కాకుండా కస్టమర్లకు అదనపు ప్రయోజనాలు కల్పించేందుకు 'ఎయిర్టెల్ ఇన్సైడర్' వేదిక ద్వారా సరికొత్త రివార్డులు, ఆఫర్లను ప్రకటించింది. షాపింగ్, వినోదం, విద్య, ఆరోగ్యం వంటి విభాగాల్లో రూ. 30,000 కంటే ఎక్కువ విలువైన బెనిఫిట్స్ని ఈ ప్రోగ్రామ్ కింద అందిస్తున్నట్లు కంపెనీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. డ్యూయోలింగో, క్రోమా, పాకెట్ ఎఫ్ఎం, సినీపొలిస్, అపోలో 24/7 వంటి ప్రముఖ బ్రాండ్ల భాగస్వామ్యంతో ఎయిర్టెల్ సబ్స్క్రైబర్లకు ప్రత్యేకంగా ఈ ఆఫర్లను రూపొందించింది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని లక్షలాది మంది ఎయిర్టెల్ ప్రీపెయిడ్, పోస్ట్పెయిడ్, బ్రాడ్బ్యాండ్ వినియోగదారులకు ఈ ప్రకటన ఎంతో ఊరటనిస్తోంది. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి, వరంగల్ వంటి నగరాల్లో వారాంతాల్లో సినీపొలిస్ మల్టీప్లెక్స్లకు వెళ్లే సినీ ప్రియుల నుంచి, అపోలో 24/7 ద్వారా మందులు, వైద్య పరీక్షలు బుక్ చేసుకునే కుటుంబాల వరకు ప్రతి ఒక్కరికీ ఇందులో ఉపయోగపడే ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. కొత్త ఐఫోన్ కొనాలని ఎదురుచూస్తున్న టెక్ ప్రియులకు క్రోమా భాగస్వామ్యం ద్వారా భారీ తగ్గింపు లభించనుండటం విశేషం.
ఐఫోన్పై రూ.23 వేల ఆదా.. ఉచిత సబ్స్క్రిప్షన్ల జాబితా ఇదే!
ఎయిర్టెల్ ఇన్సైడర్ వేదికపై ఉన్న ఆఫర్లను వినియోగించుకోవడం ద్వారా కస్టమర్లు మొత్తం రూ. 30 వేలకు పైగా విలువైన ప్రయోజనాలను పొందవచ్చని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది. కొత్త భాషలు నేర్చుకోవాలనుకునే వారి కోసం రూ. 3,120 విలువైన 12 నెలల ‘సూపర్ డ్యూయోలింగో’ సబ్స్క్రిప్షన్ను ఉచితంగా అందిస్తోంది. ఈ పెయిడ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ద్వారా ఎలాంటి ప్రకటనలు, ఆటంకాలు లేకుండా భాషా పాఠాలను నేర్చుకోవచ్చు.
ఇక స్మార్ట్ఫోన్ కొనుగోలుదారుల కోసం ఎయిర్టెల్ భారీ రాయితీని తీసుకొచ్చింది. క్రోమా, యాపిల్ ద్వారా ఎంపిక చేసిన ఐఫోన్ 15, ఐఫోన్ 16, ఐఫోన్ 17 మోడళ్ల కొనుగోలుపై రూ. 23,000 వరకు ఆదా చేసుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. అయితే ఈ తగ్గింపు కేవలం అర్హత కలిగిన ఐఫోన్ వేరియంట్లకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని సంస్థ పేర్కొంది.
ఇక వినోద ప్రియుల కోసం ఆడియో స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ‘పాకెట్ ఎఫ్ఎం ప్రీమియం’ సబ్స్క్రిప్షన్ను మూడు నెలల పాటు ఉచితంగా అందిస్తోంది.
సినిమా టికెట్లు, పాప్కార్న్పై డిస్కౌంట్లు.. ఆరోగ్య భరోసా!
థియేటర్లలో సినిమాలు చూసే వారి కోసం సినీపొలిస్ మల్టీప్లెక్స్లతో ఎయిర్టెల్ జతకట్టింది. ఇందులో భాగంగా రెండు సినిమా టికెట్లు కొనుగోలు చేస్తే ఒక టికెట్ ఉచితంగా పొందే ఆఫర్ అందుబాటులోకి తెచ్చింది; దీని కింద గరిష్టంగా రూ. 150 వరకు తగ్గింపు లభిస్తుంది. ఎయిర్టెల్ పోస్ట్పెయిడ్ కస్టమర్లకు అదనపు ప్రయోజనాన్ని జోడించింది. సినీపొలిస్లో రూ. 1,500 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విలువైన ఆహార, పానీయాల ఆర్డర్లపై పోస్ట్పెయిడ్ వినియోగదారులకు రూ. 300 తగ్గింపు లభిస్తుంది.
ఆరోగ్య సంరక్షణ విభాగంలో 'అపోలో 24/7' ద్వారా ఆరు నెలల ‘అపోలో సర్కిల్’ మెంబర్షిప్ను ఎయిర్టెల్ ఇన్సైడర్ అందిస్తోంది. దీనివల్ల వైద్యుల సంప్రదింపులు, డయాగ్నస్టిక్ పరీక్షలు, మందుల కొనుగోలుపై వినియోగదారులకు రాయితీలు లభిస్తాయి. ప్రతి ఆఫర్కు ఆయా భాగస్వామ్య సంస్థల నిబంధనలు, అర్హత ప్రమాణాలు వర్తిస్తాయని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.
ఆఫర్లను ఎలా క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి? ఎవరికి అర్హత ఉంది?
అర్హులైన ఎయిర్టెల్ మొబైల్ వినియోగదారులతో పాటు ఎయిర్టెల్ హోమ్ (బ్రాడ్బ్యాండ్, వై-ఫై) కస్టమర్లు తమ ఫోన్లోని 'ఎయిర్టెల్ యాప్' ద్వారా ఈ ప్రయోజనాలను పొందవచ్చని సంస్థ తెలిపింది. ఆఫర్లను క్లెయిమ్ చేసుకునే విధానం చాలా సులభంగా ఉంటుంది:
- ముందుగా మీ స్మార్ట్ఫోన్లో ఎయిర్టెల్ యాప్ను తెరవాలి.
- యాప్లో 'ఎయిర్టెల్ ఇన్సైడర్' విభాగానికి వెళ్లాలి.
- అక్కడ అందుబాటులో ఉన్న రివార్డులను పరిశీలించి, మీకు కావాల్సిన ఆఫర్ను ఎంచుకోవాలి.
- ఆయా భాగస్వామ్య బ్రాండ్లు సూచించిన నిబంధనలను అనుసరించి ఆఫర్ను రిడీమ్ చేసుకోవాలి. ఒక్కో ఆఫర్ గడువు ఆయా భాగస్వామ్య సంస్థలను బట్టి వేర్వేరుగా ఉంటుంది.
ఎయిర్టెల్ ఇన్సైడర్ వేదిక ద్వారా వినియోగదారులకు ఇలాంటి ప్రయోజనాలు అందించడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. గతంలోనూ లింక్డ్ఇన్ ప్రీమియం సబ్స్క్రిప్షన్లు, ఈజీడైనర్, మేక్మైట్రిప్ మెంబర్షిప్లను ఎయిర్టెల్ అందించింది. భవిష్యత్తులో మరిన్ని ప్రముఖ బ్రాండ్లతో జతకట్టి, వివిధ విభాగాల్లో కొత్త ఆఫర్లతో ఎయిర్టెల్ ఇన్సైడర్ వేదికను మరింత విస్తరించనున్నట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More