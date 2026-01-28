బారామతి ‘దాదా’ అస్తమయం: మహారాష్ట్ర రాజకీయ ధృవతార అజిత్ పవార్ కన్నుమూత
మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో అత్యంత ప్రభావవంతమైన నేత, ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ (66) విమాన ప్రమాదంలో కన్నుమూశారు. బారామతిలో జరిగిన ఈ దుర్ఘటన రాష్ట్రంలో విషాద ఛాయలు నింపింది. మూడు దశాబ్దాల రాజకీయ ప్రస్థానంపై ప్రత్యేక కథనం.
మహారాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక ముద్ర వేసుకున్న ‘బారామతి దాదా’, ఉప ముఖ్యమంత్రి అజిత్ పవార్ బుధవారం ఉదయం జరిగిన విమాన ప్రమాదంలో దుర్మరణం చెందారు. ముంబై నుంచి బారామతికి వెళ్తుండగా సాంకేతిక లోపంతో విమానం అత్యవసరంగా ల్యాండ్ అయ్యేందుకు ప్రయత్నించిన క్రమంలో ఈ ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది.
తుదిశ్వాస వరకు ప్రజా సేవలోనే..
ప్రమాదం జరగడానికి కేవలం కొన్ని గంటల ముందే ఆయన ముంబైలో బిజీగా గడిపారు. మంగళవారం ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ అధ్యక్షతన జరిగిన ‘మహారాష్ట్ర కేబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్’ సమావేశానికి అజిత్ పవార్ హాజరయ్యారు. రాష్ట్ర అభివృద్ధి పనులపై సుదీర్ఘంగా చర్చించిన ఆయన, మరుసటి రోజే తన సొంత నియోజకవర్గమైన బారామతిలో ఎన్నికల ప్రచార సభలకు హాజరయ్యేందుకు బయలుదేరారు. కానీ విధి మరోలా తలచింది.
బారామతికి తిరుగులేని నాయకుడు
1991 నుంచి అజిత్ పవార్కు బారామతి నియోజకవర్గంతో విడదీయలేని బంధం ఉంది. అటు పార్లమెంటులో, ఇటు అసెంబ్లీలో ఆయన ఈ ప్రాంతానికి తిరుగులేని నాయకుడిగా ఎదిగారు. బారామతి అభివృద్ధిలో ఆయన పోషించిన పాత్ర అద్వితీయం. అందుకే ఆ ప్రాంత ప్రజలు ఆయనను ప్రేమగా ‘దాదా’ (అన్న) అని పిలుచుకుంటారు.
రాజకీయ చదరంగంలో మేటి
అజిత్ పవార్ కేవలం ఒక నాయకుడే కాదు, రాజకీయ ఎత్తుగడలు వేయడంలో దిట్ట. 2024 జూలైలో ఎనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి ఏక్నాథ్ షిండే ప్రభుత్వంలో చేరడం ద్వారా ఎన్సీపీలో చీలక తెచ్చారు. ఆ తర్వాత జరిగిన 2024 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ-శివసేనతో కలిసి ‘మహాయుతి’ కూటమిని విజయపథంలో నడిపించి, 41 స్థానాలను గెలుచుకోవడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. షిండే ప్రభుత్వంలో ఉప ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టి, పాలనలో తనదైన ముద్ర వేశారు.
తీరని లోటు
మహాయుతి ప్రభుత్వంలో కీలక భాగస్వామిగా ఉన్న అజిత్ పవార్ మృతితో మహారాష్ట్ర ఒక ధైర్యవంతుడైన నాయకుడిని కోల్పోయింది. ఆయన మృతి పట్ల సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్, ఏక్నాథ్ షిండే సహా పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. బారామతి ప్రజలు తమ అభిమాన నాయకుడిని కోల్పోయి పుట్టెడు దుఃఖంలో మునిగిపోయారు.