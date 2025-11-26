Edit Profile
    అమెజాన్ అత్యవసర హెచ్చరిక – లక్షలాది మంది కస్టమర్‌లకు సైబర్ ముప్పు

    బ్లాక్ ఫ్రైడే షాపింగ్ సీజన్ సమీపిస్తున్న నేపథ్యంలో, అమెజాన్ తన లక్షలాది మంది వినియోగదారులకు సైబర్ నేరాల ప్రమాదంపై అత్యవసర హెచ్చరిక జారీ చేసింది. హ్యాకర్లు సంస్థల పేర్లను ఉపయోగించి మోసపూరిత ప్రకటనలు, నకిలీ లింక్‌లు, బ్రౌజర్ నోటిఫికేషన్‌ల ద్వారా ఆర్థిక వివరాలను దొంగిలించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. 

    Published on: Nov 26, 2025 11:39 AM IST
    By HT Telugu Desk
    ప్రతి సంవత్సరం జరిగే 'బ్లాక్ ఫ్రైడే' షాపింగ్ సందడి మొదలైంది. దీనితో పాటు, సైబర్ నేరాల ప్రమాదం కూడా పెరిగింది. లక్షలాది మంది డీల్‌ల కోసం ఆన్‌లైన్‌లో వెతుకుతున్నందున, హ్యాకర్లు మోసాలకు పాల్పడేందుకు కాచుకొని ఉన్నారు.

    అమెజాన్ అత్యవసర హెచ్చరిక – లక్షలాది మంది కస్టమర్‌లకు సైబర్ ముప్పు
    అమెజాన్ అత్యవసర హెచ్చరిక – లక్షలాది మంది కస్టమర్‌లకు సైబర్ ముప్పు

    2025లో అంచనా వేసిన ప్రకారం, దాదాపు 310 మిలియన్ల మంది క్రియాశీల వినియోగదారులు ఉన్న అమెజాన్.. స్కామర్‌లు, హ్యాకర్‌లకు ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో, ఆన్‌లైన్ రిటైల్ దిగ్గజం అమెజాన్ ఒక ముందస్తు హెచ్చరికను జారీ చేసింది. దాడి చేసేవారు చురుగ్గా ఉన్నందున ప్రతి కస్టమర్ దీన్ని సీరియస్‌గా తీసుకోవాలని సూచించింది.

    తాజాగా ఫోర్బ్స్ నివేదిక ప్రకారం, హ్యాకర్లు నెట్‌ఫ్లిక్స్, పేపాల్ వంటి పెద్ద బ్రాండ్‌లను లక్ష్యంగా చేసుకుని, బ్రౌజర్ నోటిఫికేషన్‌లు, మ్యాట్రిక్స్ పుష్ క్రిమినల్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను ఉపయోగించి మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు.

    అమెజాన్ జారీ చేసిన అత్యవసర హెచ్చరిక

    మోసపూరిత పథకాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని అమెజాన్ తన కస్టమర్‌లకు నవంబర్ 24న పంపిన ఇమెయిల్‌లో హెచ్చరించింది. ఈ సైబర్ నేరగాళ్లు "వ్యక్తిగత లేదా ఆర్థిక సమాచారం లేదా అమెజాన్ ఖాతా వివరాలు వంటి సున్నితమైన సమాచారాన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి" ప్రయత్నిస్తున్నారని అమెజాన్ పేర్కొంది.

    ఈ దాడులు కొత్తవి కానప్పటికీ, అవి నిరంతరం మారుతూ వస్తున్నాయి. ఎక్కువ మంది డీల్‌ల కోసం ఇంటర్నెట్‌లో బ్రౌజ్ చేసే ఈ బిజీ సీజన్‌లో అప్రమత్తంగా ఉండటానికి అమెజాన్ హెచ్చరిక సరైన సమయంలో గుర్తుచేస్తుంది.

    జాగ్రత్తగా ఉండవలసిన సాధారణ మోస పద్ధతులు

    సైబర్ నేరగాళ్లు వినియోగదారులను మోసం చేయడానికి ఉపయోగించే కొన్ని సాధారణ పద్ధతులు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

    1. నకిలీ సందేశాలు: డెలివరీలో సమస్యలు ఉన్నాయని లేదా మీ అమెజాన్ ఖాతాలో ఏదైనా సమస్య వచ్చిందని క్లెయిమ్ చేస్తూ సందేశాలు రావడం.
    2. మోసపూరిత ప్రకటనలు (Deceptive Advertising): సోషల్ మీడియాలో సహా, నమ్మశక్యం కాని విధంగా మంచిగా అనిపించే డీల్‌లను ప్రచారం చేసే థర్డ్-పార్టీ ప్రకటనలు.
    3. అనధికార అభ్యర్థనలు (Unofficial Requests): అనధికారిక ఛానెల్‌ల ద్వారా పంపిన సందేశాలు లేదా అవాంఛిత టెక్ సపోర్ట్ ఫోన్ కాల్స్ ద్వారా ఖాతా లేదా చెల్లింపు వివరాలను అడగడం.
    4. అనుమానాస్పద లింక్‌లు: ఇమెయిల్ లేదా టెక్స్ట్ ద్వారా పరిచయం లేని, అనుమానాస్పద లింక్‌లపై క్లిక్ చేయమని నిర్దేశించడం.

    అమెజాన్ హెచ్చరిక ఎందుకు అవసరం?

    నవంబర్ 25న ప్రచురితమైన తాజా ఫోర్టిగార్డ్ ల్యాబ్స్ నివేదిక.. అమెజాన్ హెచ్చరిక సరైనదేనని ధృవీకరించింది. హాలిడే సీజన్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుని దాడుల సంకేతాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

    • నకిలీ డొమైన్‌లు: గత మూడు నెలల్లో క్రిస్మస్, బ్లాక్ ఫ్రైడే, ఫ్లాష్ సేల్ వంటి పదాలను ఉపయోగించి 18,000 కంటే ఎక్కువ హాలిడే-థీమ్‌తో కూడిన డొమైన్‌లు రిజిస్టరయ్యాయి. వీటిలో కనీసం 750 దురుద్దేశపూర్వకమైనవిగా (Malicious) ధృవీకరించారు.
    • బ్రాండ్ అనుకరణ: అమెజాన్ వంటి ప్రధాన రిటైల్ బ్రాండ్‌లను అనుకరించే 19,000 కంటే ఎక్కువ డొమైన్‌లు నమోదయ్యాయి. ఇందులో 2,900 హానికరమైనవిగా నిర్ధారించారు.
    • AI-ఆధారిత మోసాలు: కొత్త మోసాలు కృత్రిమ మేధస్సు (AI) ద్వారా మరింత మెరుగుపడుతున్నాయి. ఇవి నమ్మశక్యంగా నకిలీ ఆర్డర్ నిర్ధారణలు, నకిలీ రిటైలర్ సైట్‌లు మరియు లాగిన్ వివరాలను దొంగిలించడానికి రూపొందించిన AI- రూపొందించిన కస్టమర్ సర్వీస్ సందేశాల రూపంలో వస్తున్నాయి.

    దాడుల నుండి సురక్షితంగా ఉండటానికి అమెజాన్ సలహా ఏమిటి?

    ఈ నిరంతర దాడుల నుండి రక్షణ పొందడానికి, అమెజాన్ తన కస్టమర్‌లందరూ ఈ ముఖ్యమైన భద్రతా పద్ధతులను సంవత్సరంలో ప్రతి రోజు పాటించాలని సిఫార్సు చేస్తుంది.

    1. అధికారిక మార్గాలను ఉపయోగించండి: కస్టమర్ సర్వీస్ విచారణలు, ఖాతా మార్పులు, డెలివరీ ట్రాకింగ్, రీఫండ్‌ల కోసం ఎల్లప్పుడూ అధికారిక అమెజాన్ మొబైల్ యాప్‌ను లేదా వెబ్‌సైట్‌ను మాత్రమే ఉపయోగించండి.
    2. టూ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ (2FA): మీ పాస్‌వర్డ్ దొంగిలించబడినా కూడా అనధికారిక ఖాతా యాక్సెస్‌ను నిరోధించడానికి, అందుబాటులో ఉన్నప్పుడల్లా మీ ఆన్‌లైన్ ఖాతాల కోసం టూ-ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్‌ను ఎనేబుల్ చేయండి.
    3. పాస్‌కీలకు మారండి: మీ పరికరాన్ని అన్‌లాక్ చేయడానికి మీరు ఉపయోగించే అదే బయోమెట్రిక్ డేటా (ముఖం, వేలిముద్ర లేదా PIN)ను ఉపయోగించే సురక్షితమైన సైన్-ఇన్ పద్ధతి అయిన పాస్‌కీని ఉపయోగించండి.
    4. గుర్తుంచుకోండి: అమెజాన్ ఎప్పుడూ ఫోన్ ద్వారా చెల్లింపులు చేయమని లేదా చెల్లింపు సమాచారాన్ని అందించమని అడగదు. అలాగే, ఖాతా ఆధారాలను (Credentials) ధృవీకరించమని అడుగుతూ ఇమెయిల్‌లను పంపదు.
