మీరు అత్యుత్తమ ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ను కొనుగోలు చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారా? మార్కెట్లో చాలా ఆప్షన్లు ఉండడంతో ఏది తీసుకోవాలో తెలియక తికమక పడుతున్నారా? అయితే మీ కోసమే అమెజాన్లో ఓ అద్భుతమైన డీల్ అందుబాటులో ఉంది! గత సంవత్సరం విడుదలైన గూగుల్ పిక్సెల్ 9 ప్రో 5జీ స్మార్ట్ఫోన్పై అమెజాన్ ప్రస్తుతం భారీ తగ్గింపును అందిస్తోంది. దీంతో ఈ ప్రీమియం ఫోన్ను మీరు కేవలం రూ. 85,000 లోపు కొనుగోలు చేసే అవకాశం లభించింది.
మీరు చాలా కాలంగా గూగుల్ పిక్సెల్ పరికరం కొనాలని ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటే.. ఈ ధర తగ్గింపు కారణంగా ఈ మోడల్ మీకు గొప్ప ఆప్షన్ అవుతుంది! పూర్తి వివరాల్లోకి వెళిత..
గూగుల్ పిక్సెల్ 9 ప్రో 5జీ ధర ఎంత తగ్గిందంటే..
నిజానికి, 16జీబీ ర్యామ్- 256జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ అయిన గూగుల్ పిక్సెల్ 9 ప్రో 5జీ అసలు ధర రూ. 1,09,999 గా ఉండేది. కానీ అమెజాన్లో ప్రస్తుతం దీనిని కేవలం రూ. 86,900కే విక్రయిస్తున్నారు. అంటే, కొనుగోలుదారులకు ఏకంగా 21% వరకు తగ్గింపు లభిస్తోంది.
ఈ-కామర్స్ తగ్గింపుతో పాటు కొనుగోలుదారులు బ్యాంక్ ఆఫర్లు, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ను కూడా ఉపయోగించి ఫోన్ ధరను మరింత తగ్గించుకోవచ్చు.
ఫెడరల్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఈఎంఐ లావాదేవీలపై రూ. 10,000 కనిష్ట కొనుగోలు విలువపై 7.5% తక్షణ తగ్గింపు (గరిష్టంగా రూ. 3000 వరకు) పొందవచ్చు.
యస్ బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఈఎంఐ లావాదేవీలపై రూ. 5,000 కనిష్ట కొనుగోలు విలువపై 7.5% తక్షణ తగ్గింపు (గరిష్టంగా రూ. 1000 వరకు) అందుబాటులో ఉంది.
ఇక, ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్ కింద పాత స్మార్ట్ఫోన్ను మార్చుకోవడం ద్వారా రూ. 44,100 వరకు తగ్గింపు లభించే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఈ ఎక్స్ఛేంజ్ విలువ మీ పాత స్మార్ట్ఫోన్ మోడల్, అది పనిచేసే పరిస్థితిపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
గూగుల్ పిక్సెల్ 9 ప్రో 5జీని ఎందుకు కొనాలి?
గూగుల్ పిక్సెల్ 9 ప్రో 5జీ అద్భుతమైన ఫీచర్లతో వచ్చింది:
డిస్ప్లే: ఇది 120హెచ్జెడ్ రిఫ్రెష్ రేట్తో కూడిన 6.3-అంగుళాల ఎల్టీపీఓ ఓఎల్ఈడీ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది కంటికి ఇంపైన, వేగవంతమైన అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
ప్రాసెసర్: ఈ స్మార్ట్ఫోన్ గూగుల్ టెన్సర్ జీ4 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. ఇది 16జీబీ ర్యామ్, 1టీబీ వరకు ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో కనెక్ట్ చేసి ఉంటుంది.
కెమెరా: ఇందులో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది. ఇందులో 50ఎంపీ మెయిన్ కెమెరా, 48ఎంపీ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా, 5ఎక్స్ ఆప్టికల్ జూమ్తో కూడిన 48ఎంపీ టెలిఫోటో లెన్స్ ఉన్నాయి. పిక్సెల్ ఫోన్ల కెమెరా సామర్థ్యం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు.
బ్యాటరీ: పిక్సెల్ 9 ప్రో 4700 ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఇది 27డబ్ల్యూ వైర్డ్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది.
అద్భుతమైన కెమెరా, పటిష్టమైన పనితీరు, లేటెస్ట్ ఆండ్రాయిడ్ ఫీచర్లతో కూడిన ఈ ఫ్లాగ్షిప్ 5జీ ఫోన్ను ఈ ప్రత్యేక తగ్గింపు ధరలో సొంతం చేసుకోవడం మంచి అవకాశం.
