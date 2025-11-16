Edit Profile
    ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్​9 సిరీస్ ధర లీక్.. ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్స్​ ధరలు ఎంత ఉండొచ్చు?

    ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్​9 సిరీస్​లోని స్మార్ట్​ఫోన్స్​కి చెందిన ధరలు ఆన్​లైన్​లో లీక్ అయ్యాయి. భారత్‌లో ఈ ఫ్లాగ్‌షిప్ ఫోన్‌ల ధర ఎంత ఉండొచ్చు? ఫీచర్స్​ ఏంటి? వంటి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    Published on: Nov 16, 2025 12:20 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్9 సిరీస్ నవంబర్ 18, 2025న భారతదేశంలో విడుదల కానుంది. ఈ లాంచ్‌కు సంబంధించి కంపెనీ కొంతకాలంగా టీజర్‌లను విడుదల చేస్తూనే ఉంది. ఫలితంగా ఈ సిరీస్​లోని ఫైండ్​ ఎక్స్​9, ఫైండ్​ ఎక్స్​9 ప్రో స్మార్ట్​ఫోన్స్​కి చెందిన డిజైన్, అప్‌గ్రేడ్‌లు, కొత్త ఫీచర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇప్పుడు, విడుదల దగ్గర పడుతుండటంతో, ఈ మోడళ్ల గురించిన పలు లీక్‌లు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి.

    ఒప్పో ఫైండ్​ ఎక్స్​9 సిరీస్​ (Oppo)
    ఒప్పో ఫైండ్​ ఎక్స్​9 సిరీస్​ (Oppo)

    తాజా లీక్‌ల ప్రకారం.. ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్9 5జీ, ఫైండ్ ఎక్స్9 ప్రో 5జీ మోడళ్ల భారతీయ ధర వివరాలు బయటకు వచ్చాయి. ఇవి ఫ్లాగ్‌షిప్ ధరల విభాగంలో ఉంటాయని తెలుస్తోంది. కాబట్టి మీరు ఈ రెండు మోడళ్లపై దృష్టి సారించి, కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, మీరు ఎంత చెల్లించాల్సి ఉంటుందో ఇక్కడ తెలుసుకోండి..

    ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్​9, ఫైండ్ ఎక్స్​9 ప్రో 5G ధర (అంచనా)

    టిప్‌స్టర్ పరాస్ గుగ్లానీ ఎక్స్ పోస్ట్ ద్వారా ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్9 సిరీస్ స్మార్ట్​ఫోన్స్​కి చెందిన​ అంచనా ధరలను పంచుకున్నారు. ఈ పోస్ట్ ఆధారంగా ధరలు ఇలా ఉండవచ్చు:

    ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్9 5జీ:

    12జీబీ ర్యామ్ + 256జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర: రూ. 74,999

    16జీబీ ర్యామ్ + 512జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర: రూ. 84,990

    ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్9 ప్రో 5జీ:

    16జీబీ ర్యామ్ + 512జీబీ స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర: దాదాపు రూ. 99,999

    అయితే ఈ ధరలు నిజమా కాదా అని నిర్ధారించుకోవడానికి మనం అధికారిక విడుదల వరకు వేచి చూడాల్సిందే!

    ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్​9, ఫైండ్ ఎక్స్​9 ప్రో 5జీ: ఆశించదగిన ఫీచర్లు

    ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్9, ఒప్పో ఫైండ్ ఎక్స్9 ప్రో రెండూ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 9500 ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తాయని నిర్ధారించారు. ఇవి 16జీబీ వరకు ర్యామ్, యూఎఫ్‌ఎస్ 4.1 (UFS 4.1) స్టోరేజ్‌కి కనెక్ట్​ చేసి ఉంటాయి.

    కెమెరా: ఈ రెండు మోడళ్లు కెమెరా-సెంట్రిక్​ ఫీచర్లను అందిస్తాయని భావిస్తున్నారు. ఇందులో ముఖ్యంగా ప్రో మోడల్‌లో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ ఉండే అవకాశం ఉంది.

    • 50ఎంపీ అల్ట్రావైడ్ కెమెరా (శామ్‌సంగ్ జేఎన్5 సెన్సార్‌తో)
    • 50ఎంపీ సోనీ ఎల్‌వైటీ-828 మెయిన్ కెమెరా
    • 200ఎంపీ శామ్‌సంగ్ హెచ్‌పీ5 పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్

    బ్యాటరీ: ఫైండ్ ఎక్స్9 మోడల్‌లో 7025ఎంఏహెచ్ భారీ బ్యాటరీని, ఫైండ్ ఎక్స్9 ప్రో మోడల్‌లో 7500ఎంఏహెచ్ బ్యాటరీని ఆశించవచ్చు.

