భారత్ టెక్ డ్రైవ్కు బూస్ట్: మహీంద్రా యూనివర్సిటీలో అధునాతన పరిశోధనా కేంద్రాలు ప్రారంభం
మహీంద్రా యూనివర్సిటీలో ఛాన్సలర్ ఆనంద్ మహీంద్రా చేతుల మీదుగా రెండు అత్యాధునిక పరిశోధనా కేంద్రాలు (సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపీ, ఇన్ఫ్రాఎక్స్) ప్రారంభమయ్యాయి. సైన్స్, నానోటెక్నాలజీ, సివిల్ ఇంజినీరింగ్లో సరికొత్త పరిశోధనలకు, అనుభవపూర్వక అభ్యాసానికి ఈ ల్యాబ్లు దోహదపడుతాయి.
మహీంద్రా యూనివర్సిటీలో రెండు అత్యాధునిక పరిశోధనా ప్రయోగశాలల ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ విశ్వవిద్యాలయం పరిశోధన, ఆవిష్కరణ-ఆధారిత విద్య, బహుళ-విభాగాల పరిశోధన లక్ష్యాలకు ఈ ప్రారంభం ఒక ముఖ్య మైలురాయిగా నిలిచింది. మహీంద్రా యూనివర్సిటీ ఛాన్సలర్ ఆనంద్ మహీంద్రా ఈ రెండు కొత్త సదుపాయాలను- సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపీ (Centre for Advanced Electron Microscopy), ఇన్ఫ్రాఎక్స్ (InfraX), సివిల్ ఇంజినీరింగ్ ప్రయోగశాలల సమగ్ర వ్యవస్థను- లాంఛనంగా ప్రారంభించారు.
ఆనంద్ మహీంద్రా ఏం చెప్పారంటే..
ఈ సందర్భంగా మహీంద్రా యూనివర్సిటీ ఛాన్సలర్ ఆనంద్ మహీంద్రా మాట్లాడుతూ, "ప్రతిసారి మనం జిజ్ఞాస (Curiosity), సామర్థ్యం (Capability) మధ్య వారధిని బలోపేతం చేసినప్పుడు, మనం నిర్మించాలనుకునే భారత్ వైపు ఒక నిర్ణయాత్మక అడుగు వేసినట్లు అవుతుంది. ఈ కొత్త, అధునాతన ప్రయోగశాలల ఏర్పాటుతో, ప్రపంచ సవాళ్లకు స్పందించడమే కాకుండా, భారతదేశం ఆవిష్కరణలు, స్వావలంబన వైపు పయనించడానికి నాయకత్వం వహించే ప్రతిభకు సాధికారత కల్పించాలనే మా నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటిస్తున్నాం" అని తెలిపారు.
"ఈ అత్యాధునిక సదుపాయాలు కేవలం సాంకేతిక ఆస్తులు మాత్రమే కాదు.. ఇవి జిజ్ఞాస, విలువలు, లక్ష్యం ఒకచోట కలిసే పవిత్ర స్థలాలు" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అత్యాధునిక ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపీ కేంద్రం
సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపీ (CAEM)లో AMETEK ఎనర్జీ-డిస్పర్సివ్ ఎక్స్-రే స్పెక్ట్రోస్కోపీ (EDS)తో అనుసంధానించబడిన జీస్ సిగ్మా 360 ఫీల్డ్ ఎమిషన్ స్కానింగ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ (FESEM) ఉంది.
ప్రత్యేకతలు: ఈ కేంద్రం అసాధారణ ఇమేజింగ్ సామర్థ్యం, అల్ట్రా-హై-రిజల్యూషన్ ఉపరితల మార్ఫాలజీ విశ్లేషణ, ఖచ్చితమైన మూలకాల మ్యాపింగ్ను అందిస్తుంది.
ఉపయోగం: మెటీరియల్ సైన్స్, నానోటెక్నాలజీ, ఇంజినీరింగ్, బయోటెక్నాలజీ, సంబంధిత రంగాలలో బహుళ-విభాగాల ఆవిష్కరణలకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది అపూర్వమైన వివరాలతో పరిశోధకులకు నానోస్కేల్లో మెటీరియల్స్ను అన్వేషించే శక్తిని ఇస్తుంది.
భవిష్యత్ నిర్మాణాల కోసం 'ఇన్ఫ్రాఎక్స్'
విశ్వవిద్యాలయం విస్తరిస్తున్న పరిశోధన మౌలిక సదుపాయాలకు అదనంగా, సివిల్ ఇంజనీరింగ్ విభాగం ఇన్ఫ్రాఎక్స్ (InfraX)ను ఆవిష్కరించింది. ఇది నిర్మిత పర్యావరణ భవిష్యత్తు కోసం లీనమయ్యే, ఆచరణాత్మక అభ్యాస అనుభవాలను అందించడానికి రూపొందించిన ఒక సమగ్ర ప్రయోగశాల వ్యవస్థ.
ఈ సదుపాయంలో అనేక ప్రత్యేక ప్రయోగశాలలు ఉన్నాయి:
మెటీరియల్స్ హబ్: స్థిరమైన పదార్థాల ఆవిష్కరణ కోసం.
iMaS ల్యాబ్: ఇంటెలిజెంట్ మొబిలిటీ, రవాణా వ్యవస్థల కోసం.
ఎకోస్పియర్ ల్యాబ్: UN స్థిరమైన అభివృద్ధి లక్ష్యాలకు (SDGs) అనుగుణంగా ప్రకృతి-ఆధారిత పరిష్కారాల కోసం
వీటితో పాటు BIM, డిజిటల్ ట్విన్ టెక్నాలజీల కోసం ఇన్ఫ్రావిజన్, జియోస్పేషియల్ సర్వేయింగ్ కోసం GEMS, NDT ల్యాబ్, క్రాఫ్టింగ్ ల్యాబ్ వంటి అధునాతన సదుపాయాలు కూడా InfraXలో ఉన్నాయి. డ్రోన్ సిస్టమ్స్, ఫీల్డ్ సెన్సార్లు, అత్యాధునిక సిమ్యులేషన్ సాఫ్ట్వేర్తో సహా డిజిటల్, భౌతిక సాధనాలను విద్యార్థులకు ఇవి అందిస్తాయి.
వైస్ ఛాన్సలర్ ఏమన్నారంటే..
విశ్వవిద్యాలయం దీర్ఘకాలిక దృష్టిని హైలైట్ చేస్తూ, మహీంద్రా యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ యాజులు మేడూరీ మాట్లాడుతూ, "అనుభవపూర్వక అభ్యాసానికి మా నిబద్ధత, సునిశితంగా ఆలోచించేవారిని, ప్రభావవంతమైన నాయకులను రూపొందించడంలో కీలకం. సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపీ, ఇన్ఫ్రాఎక్స్ ప్రారంభోత్సవం పరిశోధన, ఆవిష్కరణలను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో మా ఉమ్మడి ప్రయత్నాల ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతుంది" అని అన్నారు.
"అకడమిక్గా రాణించడమే కాకుండా, ప్రపంచ జ్ఞాన సృష్టికి, సామాజిక పురోగతికి అర్థవంతమైన సహకారం అందించే వ్యక్తులను పెంపొందించడం మా లక్ష్యం" అని ఆయన వివరించారు.
ఈ సదుపాయాలు రియల్ టైమ్ సవాళ్లను ఎదుర్కోగల భవిష్యత్-సిద్ధంగా ఉన్న ప్రతిభను అభివృద్ధి చేయడానికి మహీంద్రా యూనివర్సిటీ సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ పరిశోధనా కేంద్రాల ప్రారంభం ఇంటర్-డిసిప్లినరీ ఆవిష్కరణలను ప్రోత్సహించడం, సైన్స్, టెక్నాలజీ, ఇంజినీరింగ్, సుస్థిర అభివృద్ధిలో భారతదేశం యొక్క పెరుగుతున్న నాయకత్వాన్ని బలోపేతం చేయాలనే విశ్వవిద్యాలయం నిబద్ధతను స్పష్టం చేస్తుంది.
