    మహీంద్రా యూనివర్సిటీలో తొలి 'బజాజ్ ఇంజనీరింగ్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ (BEST)' సెంటర్

    మహీంద్రా యూనివర్సిటీ బజాజ్ ఆటో లిమిటెడ్‌తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుని తెలంగాణలో తొలి బజాజ్ ఇంజనీరింగ్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ (BEST) సెంటర్‌ ఏర్పాటు చేయనుంది. ఈ సెంటర్ విద్యార్థులకు అడ్వాన్స్‌డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఫర్మ్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ వంటి రంగాలలో నైపుణ్యాలను నేర్పిస్తుంది.

    Published on: Nov 24, 2025 5:14 PM IST
    By HT Telugu Desk
    హైదరాబాద్/న్యూఢిల్లీ, నవంబర్ 24, 2025: ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకు, పరిశ్రమ అవసరాలకు మధ్య ఉన్న అంతరాన్ని తగ్గించడానికి మహీంద్రా యూనివర్సిటీ ఒక కీలక అడుగు వేసింది. దేశంలోనే అతిపెద్ద వాహన తయారీ సంస్థల్లో ఒకటైన బజాజ్ ఆటో లిమిటెడ్ (BAL) తో మహీంద్రా యూనివర్సిటీ ఈ రోజు భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది. ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా, యూనివర్సిటీ క్యాంపస్‌లో బజాజ్ ఇంజనీరింగ్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ (BEST) సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

    మహీంద్రా యూనివర్సిటీలో తొలి 'బజాజ్ ఇంజనీరింగ్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ (BEST)' సెంటర్
    మహీంద్రా యూనివర్సిటీలో తొలి 'బజాజ్ ఇంజనీరింగ్ స్కిల్ ట్రైనింగ్ (BEST)' సెంటర్

    బజాజ్ ఆటో యొక్క ప్రధాన CSR చొరవగా దీన్ని పరిగణిస్తున్నారు. ఈ BEST సెంటర్ రెండు ముఖ్యమైన విభాగాలలో విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇవ్వడంపై దృష్టి పెడుతుంది.

    • అడ్వాన్స్‌డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ (ఇండస్ట్రీ 4.0 & IIoT).
    • ఫర్మ్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్.

    కీలక ఒప్పందంపై సంతకాలు

    ఈ అవగాహన ఒప్పందం (MoU) సంతకాల కార్యక్రమంలో మహీంద్రా యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ యజులు మేడూరి, బజాజ్ ఆటో లిమిటెడ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ (CSR) సుధాకర్ గుడిపాటితో పాటు అధ్యాపక సభ్యులు, బజాజ్ ఆటో ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.

    ఈ సహకారం కింద, BEST సెంటర్ అభివృద్ధిలో బజాజ్ ఆటో కీలక పాత్ర పోషించనుంది. పరిశ్రమ అవసరాలు, విద్యా రంగంలోని అంతరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, బజాజ్ ఆటోలోని నిపుణులైన ఇంజనీర్లు ఈ BEST కరికులమ్‌ను రూపొందించారు. ఇంజనీరింగ్ విద్యను మెరుగుపరచడం, యువతకు నైపుణ్యాలు అందించడంలో తమ నిబద్ధతను చాటుతూ, బజాజ్ ఆటో CSR విభాగం రెండు టెక్నాలజీ విభాగాలకు అవసరమైన పరికరాలు, మౌలిక సదుపాయాలను కూడా స్పాన్సర్ చేయనుంది.

    ఆచరణాత్మక అనుభవానికి పెద్దపీట

    "పరిశ్రమల పెరుగుతున్న డిమాండ్‌లకు అనుగుణంగా, విద్యార్థులు భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే సాంకేతికతలపై ఆచరణాత్మక అనుభవాన్ని పొందేలా చూడాలని మేం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. ఈ దిశగా, విద్య, పరిశ్రమ అవసరాలకు మధ్య సమన్వయం ఉండేలా పరిశ్రమ భాగస్వాములతో మా అనుబంధాన్ని మరింత పెంచుకుంటున్నాం. ఈ BEST సెంటర్ ద్వారా, విద్యా అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడమే కాకుండా, భారతదేశాన్ని ప్రపంచ సాంకేతిక నాయకుడిగా తీర్చిదిద్దడంలో, జాతీయ నైపుణ్య వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంలో గణనీయంగా సహకరిస్తాం" అని మహీంద్రా యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ యజులు మేడూరి పేర్కొన్నారు.

    ఉద్యోగాలకు సిద్ధం చేసే కోర్సులు

    ఈ BEST సెంటర్, మహీంద్రా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులతో పాటు, ఫైనల్ ఇయర్‌లో ఉన్న బయటి ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకు కూడా శిక్షణ అందించనుంది. పరిశ్రమ అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉండే స్వల్పకాలిక ఇంటర్న్‌షిప్-ఆధారిత నైపుణ్య కార్యక్రమాలను ఈ సెంటర్ అందిస్తుంది.

    "తెలంగాణలో మహీంద్రా యూనివర్సిటీతో తొలి BEST సెంటర్ ఏర్పాటుకు అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం మాకు సంతోషంగా ఉంది. ఈ అత్యాధునిక సెంటర్ ఇండస్ట్రీ 4.0 స్మార్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఫర్మ్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్‌పై దృష్టి పెడుతుంది. పరిశ్రమ-ఆధారిత కరికులమ్‌ను రెగ్యులర్ బీ.టెక్ కోర్సులో విలీనం చేయడం వలన, విద్యార్థులు పట్టా పొందే సమయానికి ఉద్యోగాలకు సిద్ధమై, కోర్ ఇంజనీరింగ్ పరిశ్రమలలో ఉపాధి పొందే అవకాశం ఉంటుంది" అని బజాజ్ ఆటో లిమిటెడ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీ సుధాకర్ గుడిపాటి తెలిపారు.

    విద్యలో విప్లవాత్మక మార్పు

    భారతదేశంలోని అగ్రశ్రేణి యూనివర్సిటీలు, ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలతో కలిసి బజాజ్ ఆటో అమలు చేస్తున్న BEST ప్రోగ్రామ్, ఇంజనీరింగ్ విద్యలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానుంది. విద్యా రంగంలోని జ్ఞానానికి, అభివృద్ధి చెందుతున్న పరిశ్రమ డిమాండ్‌లకు మధ్య ఉన్న అంతరాన్ని పూడ్చి, ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకు ఉద్యోగ సామర్థ్యాన్ని పెంచడం దీని లక్ష్యం. ఆధునిక కరికులమ్, అత్యాధునిక ప్రయోగశాలలు, వాస్తవ ప్రపంచ అనువర్తనాలతో కూడిన హ్యాండ్స్-ఆన్ మాడ్యూల్స్ ద్వారా విద్యార్థులను పరిశ్రమలో విజయం సాధించేలా తీర్చిదిద్దుతామని ఈ ప్రోగ్రామ్ హామీ ఇస్తోంది.

