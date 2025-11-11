మహీంద్రా యూనివర్సిటీ, IIAM ఒప్పందం: క్యాంపస్లో 'పీస్ అండ్ జస్టిస్' సెంటర్
మహీంద్రా యూనివర్సిటీ స్కూల్ ఆఫ్ లా, IIAM మధ్య 'సీడింగ్ సెంటర్ ఫర్ పీస్ అండ్ జస్టిస్' ఏర్పాటుకు ఒప్పందం కుదిరింది. ఇది IIAM యొక్క G2J ప్రాజెక్ట్లో భాగం. దీని ద్వారా న్యాయ విద్యార్థులకు రియల్ టైమ్ వివాద పరిష్కారం, ఆర్బిట్రేషన్, మధ్యవర్తిత్వంలో ఆచరణాత్మక శిక్షణ లభిస్తుంది.
హైదరాబాద్: మహీంద్రా యూనివర్సిటీ స్కూల్ ఆఫ్ లా, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ అండ్ మీడియేషన్ (IIAM) కీలక ఒప్పందం చేసుకున్నాయి. ఇందులో భాగంగా, క్యాంపస్లో 'సీడింగ్ సెంటర్ ఫర్ పీస్ అండ్ జస్టిస్' పేరుతో సంస్థాగత ఆర్బిట్రేషన్, మధ్యవర్తిత్వ (Arbitration and Mediation) కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
ఈ ప్రయత్నం IIAM యొక్క 'గేట్వే టు జస్టిస్' (G2J) ప్రాజెక్ట్లో భాగం. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న లా స్కూల్స్లో ఇటువంటి కేంద్రాలను స్థాపించడం ఈ ప్రాజెక్ట్ లక్ష్యం. తద్వారా న్యాయ సేవలకు అందుబాటును మెరుగుపరచడం, వివాద పరిష్కారానికి స్నేహపూర్వక మార్గాన్ని ప్రోత్సహించడం దీని ప్రధాన ఉద్దేశం.
విద్యార్థులకు, సమాజానికి ఎలా ప్రయోజనం?
మహీంద్రా యూనివర్సిటీలోని 'సీడింగ్ సెంటర్ ఫర్ పీస్ అండ్ జస్టిస్'.. IIAM G2J ప్రాజెక్ట్లో భాగస్వామిగా ఉంటుంది. అలాగే, IIAM యొక్క ఆన్లైన్ వివాద పరిష్కార వేదిక 'పీస్గేట్' కి అనుబంధ కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది.
ఈ సహకారం ద్వారా:
రియల్ టైమ్ వివాద పరిష్కారం: విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు, పూర్వ విద్యార్థులు, అలాగే స్థానిక సమాజానికి ఆర్బిట్రేషన్, మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా నిజమైన కేసులలో పరిష్కార సేవలు అందుతాయి.
అనుభవపూర్వక అభ్యాసం: న్యాయ విద్యను ఆచరణతో అనుసంధానం చేయడం వల్ల విద్యార్థులకు క్లాస్రూమ్కే పరిమితం కాకుండా, నిజ జీవిత కేసుల నిర్వహణలో అనుభవం లభిస్తుంది.
శిక్షణ, వనరులు: ఈ కేంద్రాలు సంస్థాగత, తాత్కాలిక (ad-hoc) ఆర్బిట్రేషన్, మధ్యవర్తిత్వాన్ని నిర్వహిస్తాయి. అంతేకాకుండా, IIAM ఆమోదించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం శిక్షణా కార్యక్రమాలను అందిస్తాయి. విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు, నిపుణులతో కూడిన మధ్యవర్తులు, ఆర్బిట్రేటర్ల ప్యానెల్ను అభివృద్ధి చేస్తాయి.
ఈ కేంద్రాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడానికి, యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లో మహీంద్రా ఇంటర్నేషనల్ డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్ సెంటర్ కూడా పనిచేయనుంది. ఇది విద్యార్థులు, యువ న్యాయ నిపుణులకు నిజమైన కేసులను నిర్వహించడానికి శిక్షణా కేంద్రంగా ఉపయోగపడుతుంది.
న్యాయం అందించేందుకు కృషి: వీసీ
"బలమైన బహుళ-విద్యా (Interdisciplinary), అనుభవపూర్వక అభ్యాసంపై దృష్టి సారించడం ద్వారా, ఈ సహకారం విద్యార్థులకు జ్ఞానాన్ని పంచుతుంది, వారి దృక్పథాన్ని విస్తృతం చేస్తుంది. పరిశ్రమకు సిద్ధంగా ఉండే నిపుణులుగా వారిని తయారు చేస్తుంది. ఈ కేంద్రం ఏర్పాటు ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయి. కేవలం సిద్ధాంత జ్ఞానాన్ని మాత్రమే కాకుండా, ఆచరణాత్మక సామర్థ్యాన్ని, సామాజిక బాధ్యతను పెంపొందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం. నిజమైన కేసులను మా విద్యా వ్యవస్థలోకి తీసుకురావడం ద్వారా, మేము విద్యార్థుల వృత్తిపరమైన సంసిద్ధతను పెంచడమే కాకుండా, సమాజానికి అందుబాటులో ఉండే న్యాయం అందించడానికి కృషి చేస్తున్నాం" అని మహీంద్రా యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ యాజులు మేడూరీ పేర్కొన్నారు.
"లా స్కూల్స్ ఎప్పుడూ న్యాయ శిక్షణా కేంద్రాలుగానే ఉన్నాయి, కానీ న్యాయాన్ని అందించే కేంద్రాలుగా లేవు. ఈ కేంద్రాల స్థాపనతో, విద్యార్థులు పట్టభద్రులయ్యేలోపు నిజమైన పనిని చేపట్టడానికి, పరిశ్రమకు సిద్ధంగా ఉండటానికి వీలు కల్పిస్తున్నాము. విద్యార్థులు, యువ న్యాయ నిపుణులు నిజమైన కేసులను నిర్వహించే క్రియాశీల న్యాయ కేంద్రాలుగా లా స్కూల్స్ను మారుస్తాము. సాధారణ ప్రజలకు కూడా ఇది ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది, ఎందుకంటే వారు వివాద పరిష్కారం కోసం కోర్టుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా, నేరుగా లా స్కూల్స్ను ఆశ్రయించవచ్చు" అని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేషన్ అండ్ మీడియేషన్ (IIAM) ప్రెసిడెంట్ అనిల్ జేవియర్ చెప్పారు.
"ఈ అవగాహన ఒప్పందం (MoU) ఒక విప్లవాత్మకమైన అడుగు. ఇది సాధారణ అనుకరణలు లేదా మాక్ ట్రయల్స్కు భిన్నంగా, మా విద్యార్థులకు వృత్తిపరమైన శిక్షణను అందిస్తుంది. క్లాస్రూమ్ సిద్ధాంతానికి, వృత్తిపరమైన ఆచరణకు మధ్య ఉన్న అంతరాన్ని పూడ్చడంలో ఈ భాగస్వామ్యం చాలా కీలకం. నిజ ప్రపంచంలో మధ్యవర్తిత్వ వాదన (Mediation Advocacy), ఆర్బిట్రేషన్ వాదన, కేసు నిర్వహణ, న్యాయనిర్ణయం వంటి అంశాలపై దృష్టి పెట్టడం ద్వారా, విద్యార్థులు న్యాయ వృత్తి సవాళ్లకు ప్రత్యేకంగా సిద్ధమవుతారు. ఇది న్యాయ విద్యలో ఒక కొత్త మార్పు" అని మహీంద్రా యూనివర్సిటీ స్కూల్ ఆఫ్ లా డీన్ డాక్టర్ ఇ.ఆర్. జయరామ్ తెలిపారు.
ఈ సహకారం కింద, మహీంద్రా యూనివర్సిటీ, IIAM కలిసి ఉమ్మడి వర్క్షాప్లు, సెమినార్లు, పరిశోధనా ప్రాజెక్టులను నిర్వహించి, ADR పద్ధతులను మరింత ప్రోత్సహించనున్నాయి.
News/News/మహీంద్రా యూనివర్సిటీ, IIAM ఒప్పందం: క్యాంపస్లో 'పీస్ అండ్ జస్టిస్' సెంటర్
News/News/మహీంద్రా యూనివర్సిటీ, IIAM ఒప్పందం: క్యాంపస్లో 'పీస్ అండ్ జస్టిస్' సెంటర్