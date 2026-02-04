Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    AI దెబ్బకు ఐటీ స్టాక్స్ విలవిల: ఒక్క టూల్‌తో అతలాకుతలం

    ఆంత్రోపిక్ (Anthropic) విడుదల చేసిన కొత్త ఏఐ టూల్ అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ప్రకంపనలు సృష్టించింది. సాఫ్ట్‌వేర్, ఫైనాన్షియల్ కంపెనీల భవిష్యత్తుపై ఆందోళనలతో ఇన్వెస్టర్లు భారీగా షేర్లను విక్రయించడంతో, అమెరికన్ మార్కెట్లలో ఏకంగా $285 బిలియన్ల సంపద ఆవిరైపోయింది.

    Published on: Feb 04, 2026 11:13 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    అంతర్జాతీయ మార్కెట్లను ఇప్పుడు 'ఏఐ' (Artificial Intelligence) భయం వెంటాడుతోంది. ప్రముఖ ఏఐ స్టార్టప్ 'ఆంత్రోపిక్' (Anthropic) విడుదల చేసిన ఒక కొత్త ఆటోమేషన్ టూల్, అమెరికా స్టాక్ మార్కెట్లలో పెను తుఫానును సృష్టించింది. మంగళవారం ఒక్కరోజే సాఫ్ట్‌వేర్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ రంగాలకు చెందిన అమెరికన్ కంపెనీల మార్కెట్ విలువ ఏకంగా 285 బిలియన్ డాలర్లు (సుమారు రూ. 24 లక్షల కోట్లకు పైగా) పడిపోయింది. ఇక బుధవారం భారత స్టాక్ మార్కెట్లు కూడా తీవ్ర ప్రభావానికి లోనయ్యాయి. టీసీఎస్ 6 శాతం, ఇన్ఫోసిస్ 7 శాతం, హెచ్‌సీఎల్ 5 శాతం, విప్రో 4 శాతం, ఎల్‌టీఐఎం 7 శాతం నష్టపోయాయి.

    కొత్త ఏఐ టూల్స్ తో పాత ఐటీ కంపెనీల్లో దడ
    కొత్త ఏఐ టూల్స్ తో పాత ఐటీ కంపెనీల్లో దడ

    వణికిపోయిన సాఫ్ట్‌వేర్ రంగం

    మార్కెట్ ప్రారంభానికి ముందే ఆంత్రోపిక్ వెబ్‌సైట్‌లో వచ్చిన ఒక ప్రకటన ఇన్వెస్టర్లను ఆందోళనకు గురిచేసింది. దీంతో ఎక్స్పీరియన్ (Experian), RELX, లండన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ గ్రూప్ వంటి దిగ్గజ సంస్థల షేర్లు కుప్పకూలాయి. గోల్డ్‌మన్ సాక్స్ విశ్లేషణ ప్రకారం.. అమెరికా సాఫ్ట్‌వేర్ స్టాక్స్ ఏకంగా 6 శాతం పతనమయ్యాయి. ఏప్రిల్ తర్వాత ఈ స్థాయిలో పడిపోవడం ఇదే మొదటిసారి. అటు ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఇండెక్స్ కూడా 7 శాతం మేర క్షీణించింది. నాస్‌డాక్ (Nasdaq) 100 ఇండెక్స్ ఒక దశలో 2.4 శాతం వరకు నష్టపోయింది.

    సాంప్రదాయ సంస్థలకు ఏఐ ముప్పు?

    ఆంత్రోపిక్ విడుదల చేసిన 'క్లాడ్ కోవర్క్' (Claude Cowork) అనే టూల్ ముఖ్యంగా లీగల్ (న్యాయ) రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానుంది. కాంట్రాక్టుల రివ్యూ, లీగల్ బ్రీఫింగ్స్ వంటి పనులను ఇది ఆటోమేట్ చేస్తుంది. ఇప్పటివరకు థామ్సన్ రాయిటర్స్, లీగల్‌జూమ్ వంటి సంస్థలు అందిస్తున్న సేవలకు ఇది ప్రత్యక్ష పోటీగా మారనుంది.

    "ఏఐ రంగంలో ఎవరు విజేతలుగా నిలుస్తారు, ఎవరు బాధితులుగా మిగిలిపోతారు అనేది తేలిపోయే కీలక ఏడాది ఇది. ఏఐ దారికి అడ్డుగా నిలబడటం ప్రస్తుతం చాలా ప్రమాదకరం" అని బ్లూ వేల్ గ్రోత్ ఫండ్ సీఐఓ స్టీఫెన్ యూ వ్యాఖ్యానించారు.

    పెరుగుతున్న పోటీ.. మారుతున్న సమీకరణాలు

    సాధారణంగా లీగల్ రంగం కోసం పనిచేసే స్టార్టప్‌లు ఆంత్రోపిక్ వంటి కంపెనీల మోడల్స్‌పై ఆధారపడతాయి. కానీ ఆంత్రోపిక్ నేరుగా రంగంలోకి దిగడం, తన సొంత మోడల్స్‌ను పరిశ్రమ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా తీర్చిదిద్దడం మార్కెట్ సమీకరణాలను మారుస్తోంది. "ఆంత్రోపిక్ కొత్త ఫీచర్లు పోటీని తీవ్రం చేస్తున్నాయి. ఇది థామ్సన్ రాయిటర్స్ వంటి సంస్థలకు ప్రతికూల అంశం" అని మోర్గాన్ స్టాన్లీ విశ్లేషకులు పేర్కొన్నారు.

    సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీల నీరస ప్రదర్శన

    ఒకవైపు ఏఐ భయాలు వెంటాడుతుంటే, మరోవైపు సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీల ఆదాయాలు కూడా ఆశాజనకంగా లేవు. ఎస్ అండ్ పీ 500 (S&P 500) లోని సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీల్లో కేవలం 71 శాతం మాత్రమే అంచనాలను అందుకున్నాయి. మొత్తం టెక్ రంగంతో (85%) పోలిస్తే ఇది చాలా తక్కువ. దీనికి తోడు గూగుల్ (Alphabet) కూడా 'ప్రాజెక్ట్ జీనీ' వంటి టూల్స్‌ను తీసుకురావడం గేమింగ్ వంటి ఇతర రంగాల్లోనూ కలవరం రేపుతోంది.

    మొత్తానికి, ఏఐ సాంకేతికత పాత తరం సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీల ఉనికిని ప్రశ్నార్థకం చేస్తోందన్న ఆందోళన ఇన్వెస్టర్లలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

    recommendedIcon
    News/News/AI దెబ్బకు ఐటీ స్టాక్స్ విలవిల: ఒక్క టూల్‌తో అతలాకుతలం
    News/News/AI దెబ్బకు ఐటీ స్టాక్స్ విలవిల: ఒక్క టూల్‌తో అతలాకుతలం
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes