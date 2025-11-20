Edit Profile
    నితీష్ కుమార్ 10వ సారి ప్రమాణ స్వీకారం: ఎక్కువ కాలం పనిచేసిన ముఖ్యమంత్రులు

    బీహార్‌లో రాజకీయ మార్పుల మధ్య, నితీష్ కుమార్ (74) ఈరోజు, నవంబర్ 20, 2025న పాట్నాలోని చారిత్రక గాంధీ మైదాన్‌లో 10వ సారి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. దాదాపు 20 ఏళ్ల నాయకత్వంతో, కుమార్ రాజకీయ ప్రయాణం దేశ రాజకీయాల్లో ఆయనకున్న పట్టుదల, అనుగుణ్యతను ప్రతిబింబిస్తుంది.

    Published on: Nov 20, 2025 9:31 AM IST
    By HT Telugu Desk
    బీహార్‌లో నితీష్ కుమార్ 10వ సారి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. దాదాపు 20 ఏళ్ల నాయకత్వంతో, కుమార్ రాజకీయ ప్రయాణం దేశ రాజకీయాల్లో ఆయనకున్న పట్టుదల, అనుగుణ్యతను ప్రతిబింబిస్తుంది.

    నితీష్ కుమార్ 10వ సారి ప్రమాణ స్వీకారం: ఎక్కువ కాలం పనిచేసిన ముఖ్యమంత్రులు
    నితీష్ కుమార్ 10వ సారి ప్రమాణ స్వీకారం: ఎక్కువ కాలం పనిచేసిన ముఖ్యమంత్రులు

    నితీష్ కుమార్ రాజకీయ ప్రయాణం:

    మొదటిసారి: 2000 సంవత్సరంలో మొదటిసారి బీహార్ సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టారు, కానీ ఈ ప్రభుత్వం కేవలం ఎనిమిది రోజుల్లోనే పడిపోయింది.

    సుదీర్ఘ పాలన: 2005లో తదుపరి పాలన ప్రారంభమైంది. ఆ తర్వాత 2014లో లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో జేడీ(యూ) పేలవ ప్రదర్శన కారణంగా రాజీనామా చేసినప్పటికీ, కొద్దికాలంలోనే మళ్లీ సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.

    తాజా మార్పు: చివరిసారిగా జనవరి 2024లో, ఆయన బీజేపీ నేతృత్వంలోని జాతీయ ప్రజాస్వామ్య కూటమి (NDA)లోకి తిరిగి వచ్చి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.

    భారతదేశంలో అత్యధిక కాలం పనిచేసిన ముఖ్యమంత్రులు

    భారత రాజకీయాల్లో సుదీర్ఘకాలం ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన నాయకుల జాబితా ఇక్కడ చూడొచ్చు.

    1. పవన్ కుమార్ చామ్లింగ్ (సిక్కిం)

    పదవీకాలం: 24 సంవత్సరాల 165 రోజులకు పైగా (డిసెంబర్ 12, 1994 - మే 26, 2019).

    ముఖ్యాంశం: సిక్కిం డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ పార్టీకి నాయకత్వం వహించి, వరుసగా ఐదుసార్లు గెలిచారు. దేశంలో అత్యధిక కాలం ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన నేతగా రికార్డు సృష్టించారు.

    2. నవీన్ పట్నాయక్ (ఒడిశా)

    పదవీకాలం: 24 సంవత్సరాలు (మార్చి 5, 2000 - జూన్ 12, 2024).

    ముఖ్యాంశం: బిజూ జనతా దళ్ (BJD) వ్యవస్థాపకుడు, రెండు దశాబ్దాలకు పైగా ఒడిశా సీఎంగా కొనసాగారు. 2024 ఒడిశా ఎన్నికల్లో ఓటమి తర్వాత ఆయన పదవీకాలం ముగిసింది.

    3. జ్యోతి బసు (పశ్చిమ బెంగాల్)

    పదవీకాలం: 23 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ (జూన్ 21, 1977 - నవంబర్ 5, 2000).

    ముఖ్యాంశం: కమ్యూనిస్ట్ నాయకుడు. పశ్చిమ బెంగాల్‌కు ఆరో ముఖ్యమంత్రిగా సుదీర్ఘకాలం పనిచేసిన ఆయన, భారతదేశ ప్రధానమంత్రి పదవిని చేపట్టే అవకాశాన్ని సున్నితంగా తిరస్కరించారు.

    4. గెగాంగ్ అపాంగ్ (అరుణాచల్ ప్రదేశ్)

    పదవీకాలం: 22 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ (రెండు వేర్వేరు దఫాలుగా).

    ముఖ్యాంశం: ఆయన తొలి పదవీకాలం 1980 నుండి 1999 వరకు కొనసాగింది. వివిధ పార్టీలతో (కాంగ్రెస్, బీజేపీతో సహా) సంబంధాలు కలిగి ఉన్నారు.

    5. లాల్ థన్హావ్లా (మిజోరం)

    పదవీకాలం: సుమారు 22 సంవత్సరాలు (బహుళ దఫాలుగా).

    ముఖ్యాంశం: ఐదుసార్లు మిజోరం ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన ఈయన, ఈశాన్య రాష్ట్రంలో అత్యంత సుదీర్ఘకాలం పనిచేసిన కాంగ్రెస్ నాయకులలో ఒకరు.

    6. వీరభద్ర సింగ్ (హిమాచల్ ప్రదేశ్)

    పదవీకాలం: సుమారు 21 సంవత్సరాలు (బహుళ దఫాలుగా).

    ముఖ్యాంశం: కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకుడైన ఆయన, రెండు దశాబ్దాలకు పైగా హిమాచల్ ప్రదేశ్‌కు అత్యధిక కాలం పనిచేసిన సీఎంగా ఉన్నారు.

    7. మాణిక్ సర్కార్ (త్రిపుర)

    పదవీకాలం: 19 సంవత్సరాలు (మార్చి 11, 1998 - మార్చి 9, 2018).

    ముఖ్యాంశం: త్రిపుర ముఖ్యమంత్రిగా వరుసగా నాలుగు సార్లు పనిచేసి, దేశంలోని ప్రముఖ వామపక్ష నాయకులలో ఒకరిగా గుర్తింపు పొందారు.

    8. నితీష్ కుమార్ (బీహార్)

    పదవీకాలం: సుమారు 20 సంవత్సరాలు (బహుళ దఫాలుగా).

    ముఖ్యాంశం: నితీష్ కుమార్ బహుళ పదవీకాలంలో దాదాపు 20 సంవత్సరాలు పనిచేశారు. 2005 నుండి ఆయన బీహార్‌లో అత్యధిక కాలం పనిచేసిన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారు (2014లో కొంత విరామం మినహా). నేడు ఆయన 10వ సారి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు.

    9. ఎం. కరుణానిధి (తమిళనాడు)

    పదవీకాలం: 18 సంవత్సరాలు (బహుళ దఫాలుగా).

    ముఖ్యాంశం: డీఎంకే దిగ్గజం, తమిళనాడు రాజకీయాలపై చెరగని ముద్ర వేశారు.

    10. ప్రకాష్ సింగ్ బాదల్ (పంజాబ్)

    పదవీకాలం: 18 సంవత్సరాలు (బహుళ దఫాలుగా).

    ముఖ్యాంశం: అకాలీదళ్ సీనియర్ నేత, ఐదుసార్లు పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. పంజాబ్ రాజకీయాలు, సిక్కు రాజకీయ ప్రాతినిధ్యంలో ఆయనకు విశేష స్థానం ఉంది.

