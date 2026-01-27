Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Asian Paints Q3 Results: ఏషియన్ పెయింట్స్ క్యూ3 ఫలితాలు: లాభాల్లో 4.8% క్షీణత

    Asian Paints Q3 Results: పెయింట్ దిగ్గజం ఏషియన్ పెయింట్స్ (Asian Paints) మూడో త్రైమాసికంలో మిశ్రమ ఫలితాలను నమోదు చేసింది. కంపెనీ నికర లాభం స్వల్పంగా తగ్గగా, ఆదాయం, నిర్వహణ లాభం (EBITDA) మాత్రం వృద్ధి చెందాయి. ఒకేసారి వచ్చిన కొన్ని ఖర్చులు, నష్టాల కారణంగా కంపెనీ లాభంపై ప్రభావం పడింది.

    Published on: Jan 27, 2026 3:05 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    దేశంలో అతిపెద్ద పెయింట్ తయారీ సంస్థ ఏషియన్ పెయింట్స్ 2026 ఆర్థిక సంవత్సరం అక్టోబర్-డిసెంబర్ త్రైమాసికానికి (Q3 FY26) సంబంధించిన ఆర్థిక ఫలితాలను మంగళవారం (జనవరి 27) ప్రకటించింది.

    Asian Paints Q3 Results: ఏషియన్ పెయింట్స్ క్యూ3 ఫలితాలు: లాభాల్లో 4.8% క్షీణత
    Asian Paints Q3 Results: ఏషియన్ పెయింట్స్ క్యూ3 ఫలితాలు: లాభాల్లో 4.8% క్షీణత

    ఆర్థిక ముఖ్యాంశాలు (Consolidated Results)

    • నికర లాభం (PAT): గతేడాది ఇదే సమయంలో రూ. 1,128.43 కోట్లుగా ఉన్న నికర లాభం, ఈ ఏడాది 4.8% తగ్గి రూ. 1,074 కోట్లకు పరిమితమైంది.
    • ఆదాయం (Revenue): కంపెనీ కార్యకలాపాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయం 3.7% వృద్ధి చెంది రూ. 8,867.02 కోట్లకు చేరింది.
    • నిర్వహణ లాభం (EBITDA): ఇది 8.8% పెరిగి రూ. 1,781 కోట్లుగా నమోదైంది.
    • మార్జిన్లు: కంపెనీ నిర్వహణ మార్జిన్లు 100 బేసిస్ పాయింట్లు మెరుగుపడి 20.1% వద్ద నిలిచాయి.

    లాభం తగ్గడానికి కారణాలేంటి?

    కంపెనీ ఆదాయం పెరిగినా లాభం తగ్గడానికి ప్రధానంగా రూ. 158 కోట్ల ఒకేసారి నష్టం (Exceptional Loss) కారణం. ఇందులో వైట్ టీక్ (Obgenix Software) కొనుగోలుకు సంబంధించిన నష్టాలు, లేబర్ కోడ్ మార్పుల వల్ల పెరిగిన గ్రాట్యుటీ ఖర్చులు (సుమారు రూ. 64 కోట్లు) ఉన్నాయి.

    విభాగాల వారీగా పనితీరు

    1. అంతర్జాతీయ వ్యాపారం: విదేశీ మార్కెట్లలో కంపెనీ మంచి పనితీరు కనబరిచింది. ఆదాయం 6.3% పెరిగి రూ. 869.6 కోట్లకు చేరింది. ముఖ్యంగా శ్రీలంక, యూఏఈ, ఇథియోపియా దేశాల్లో అమ్మకాలు పుంజుకున్నాయి.

    2. హోమ్ డెకర్ బిజినెస్:

    బాత్ ఫిట్టింగ్స్ (Bath Fittings): ఈ విభాగం ఆదాయం 4.1% తగ్గి రూ. 84 కోట్లకు పరిమితమైంది. అయితే, గతేడాది ఉన్న నష్టాల నుంచి కోలుకుని ఈసారి రూ. 20 లక్షల స్వల్ప లాభాన్ని నమోదు చేసింది.

    కిచెన్ బిజినెస్ (Kitchen Business): ఆదాయం 2.6% పెరిగి రూ. 105.4 కోట్లకు చేరింది. నష్టాలు కూడా రూ. 5.4 కోట్ల నుంచి రూ. 4 కోట్లకు తగ్గాయి.

    మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఏమన్నారంటే?

    "మార్కెట్‌లో తీవ్రమైన పోటీ, డిమాండ్ తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, మా వ్యూహాత్మక చర్యల వల్ల అమ్మకాల్లో నిలకడను సాధించగలిగాం. మా ఇండియా డెకరేటివ్ బిజినెస్ 7.9% వాల్యూమ్ గ్రోత్ సాధించడం శుభపరిణామం" అని ఏషియన్ పెయింట్స్ ఎండీ, సీఈఓ అమిత్ సింగ్లే తెలిపారు.

    recommendedIcon
    News/News/Asian Paints Q3 Results: ఏషియన్ పెయింట్స్ క్యూ3 ఫలితాలు: లాభాల్లో 4.8% క్షీణత
    News/News/Asian Paints Q3 Results: ఏషియన్ పెయింట్స్ క్యూ3 ఫలితాలు: లాభాల్లో 4.8% క్షీణత
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes