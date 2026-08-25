కొత్త బజాజ్ పల్సర్ 150 వర్సెస్ సుజుకీ జిక్సర్ 150: మైలేజ్, ఫీచర్లు, ధరల పూర్తి వివరాలు
కొత్త ఇంజిన్, అధునాతన డిజిటల్ ఫీచర్లతో బజాజ్ పల్సర్ 150 భారత మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది. సుజుకీ జిక్సర్ 150 కంటే ఎక్కువ పవర్, తక్కువ ధరతో వస్తున్న ఈ బైక్ ఫీచర్ల సమగ్ర పోలిక ఇక్కడ చూడండి.
భారతీయ ద్విచక్ర వాహన రంగంలో 150సీసీ సెగ్మెంట్కు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. యువతను విశేషంగా ఆకట్టుకునే ఈ విభాగంలో ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ బజాజ్ ఆటో తన సరికొత్త 'పల్సర్ 150' బైక్ను సరికొత్త డిజైన్, ఆధునిక ఫీచర్లతో మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. టీవీఎస్ అపాచీ ఆర్టీఆర్ 160, హోండా యూనికార్న్, యామహా ఎఫ్జెడ్-ఎఫ్ఐ వంటి బైక్లకు గట్టి పోటీనిచ్చేలా రూపుదిద్దుకున్న ఈ బైక్.. మార్కెట్లో ఉన్న మరో పాపులర్ మోడల్ 'సుజుకీ జిక్సర్ 150'కి ఎలా సవాల్ విసురుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఇంజిన్ పనితీరు: పవర్ ఎవరిది ఎక్కువ?
కొత్త బజాజ్ పల్సర్ 150 బైక్లో 149.5 సీసీ, ఫోర్-స్ట్రోక్, ఆయిల్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్, డిటిఎస్-ఐ (DTS-i) ట్విన్-స్పార్క్, ఫ్యూయల్-ఇంజెక్టెడ్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఇది 14 పిఎస్ల పవర్, 14.1 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 5-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో పనిచేస్తుంది.
మరోవైపు సుజుకీ జిక్సర్ 150 బైక్లో కాస్త పెద్దదైన 155 సీసీ, సింగిల్-సిలిండర్, ఫోర్-స్ట్రోక్, ఎయిర్-కూల్డ్, ఫ్యూయల్-ఇంజెక్టెడ్ ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇది 13.6 పిఎస్ల పవర్, 13.8 ఎన్ఎమ్ టార్క్ను మాత్రమే విడుదల చేస్తుంది. దీనిలోనూ 5-స్పీడ్ గేర్బాక్స్ ఇచ్చారు. ఇంజిన్ పవర్, టార్క్ విషయాల్లో సుజుకీ జిక్సర్ కంటే బజాజ్ పల్సర్ కాస్త మెరుగైన పనితీరును కనబరుస్తుంది.
టెక్నాలజీ, ఫీచర్ల మోత
ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే బజాజ్ ఈసారి పల్సర్ను సరికొత్త టెక్నాలజీతో నింపేసింది.
బజాజ్ పల్సర్ 150: ఇందులో పలు రైడింగ్ మోడ్లు, గూగుల్ మ్యాప్స్ నేవిగేషన్తో కూడిన 5-ఇంచుల టిఎఫ్టి (TFT) డిస్ప్లే ఇచ్చారు. ఆల్-ఎల్ఈడీ లైటింగ్ (హెడ్ల్యాంప్, టైల్ లాంప్, బ్లింకర్లు), హజార్డ్ లైట్లు, టైప్-సి యుఎస్బి ఛార్జింగ్ పోర్ట్, క్రాల్ టెక్నాలజీ, గ్యాస్-ఛార్జ్డ్ మోనోషాక్ రియర్ సస్పెన్షన్, క్లిప్-ఆన్ హ్యాండిల్బార్, బెల్లీ ప్యాన్ వంటి అధునాతన ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
సుజుకీ జిక్సర్ 150: ఇందులో ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్, ఎల్ఈడీ టైల్లాంప్, 41 మిమీ ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ ఫోర్క్స్, ట్విన్ మఫ్లర్, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ ఉన్న డిజిటల్ కన్సోల్, స్ప్లిట్ సీట్, సైడ్ స్టాండ్ ఇంటర్లాక్, ఏబీఎస్ (ABS) సాంకేతికతతో కూడిన డిస్క్ బ్రేక్స్ ఉన్నాయి.
ధరల పోలిక: పాకెట్ ఫ్రెండ్లీ ఏది?
ధర విషయంలో బజాజ్ పల్సర్ కొనుగోలుదారులకు భారీ ఊరటనిస్తుంది. బజాజ్ పల్సర్ 150 ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 1.15 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. సుజుకీ జిక్సర్ 150 ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 1.37 లక్షలుగా ఉంది.
సుజుకీ జిక్సర్తో పోలిస్తే బజాజ్ పల్సర్ దాదాపు రూ. 22,000 తక్కువ ధరకే లభిస్తుండటంతో పాటు, ఎక్కువ పవర్, లేటెస్ట్ టిఎఫ్టి డిస్ప్లే వంటి ఫీచర్లను అందిస్తుండటం విశేషం.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More