Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    బంగ్లాదేశ్‌లో ఆగని ఉద్రిక్తతలు: హోం శాఖ ప్రత్యేక సలహాదారు రాజీనామా

    జూలైలో జరిగిన ప్రజా ఉద్యమంలో కీలక నేతగా ఉన్న షరీఫ్ ఉస్మాన్ హాదీ హత్య బంగ్లాదేశ్‌లో తీవ్ర రాజకీయ ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. ఈ ఘటనపై నిరసనలు వెల్లువెత్తుతున్న నేపథ్యంలో, మధ్యంతర ప్రభుత్వ హోం శాఖ ప్రత్యేక సహాయకుడు ఖుదా బక్ష్ చౌదరి తన పదవికి రాజీనామా చేశారు.

    Published on: Dec 25, 2025 2:17 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    బంగ్లాదేశ్ రాజకీయ సంక్షోభం మరో మలుపు తిరిగింది. షరీఫ్ ఉస్మాన్ హాదీ దారుణ హత్యతో దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు మిన్నంటుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో, ప్రధాన సలహాదారు డాక్టర్ ముహమ్మద్ యూనస్‌కు హోం వ్యవహారాల్లో ప్రత్యేక సహాయకుడిగా ఉన్న ఖుదా బక్ష్ చౌదరి బుధవారం తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఈ రాజీనామాను బంగ్లాదేశ్ అధ్యక్షుడు తక్షణమే ఆమోదించినట్లు కేబినెట్ సెక్రటరీ షేక్ అబ్దుర్ రషీద్ ధృవీకరించారు.

    బంగ్లాదేశ్‌లో ఆగని ఉద్రిక్తతలు: హోం శాఖ ప్రత్యేక సలహాదారు రాజీనామా (AFP)
    బంగ్లాదేశ్‌లో ఆగని ఉద్రిక్తతలు: హోం శాఖ ప్రత్యేక సలహాదారు రాజీనామా (AFP)

    రాజీనామాకు దారితీసిన పరిస్థితులు:

    ఖుదా బక్ష్ చౌదరి రాజీనామాకు అధికారికంగా కారణాలు తెలపనప్పటికీ, 'ఇంక్విలాబ్ మోంచో' (Inqilab Moncho) అనే సాంస్కృతిక ఉద్యమ సంస్థ ఇచ్చిన హెచ్చరికలే ప్రధాన కారణమని తెలుస్తోంది. ఉస్మాన్ హాదీ హత్య వెనుక ఉన్న దోషులను పట్టుకోవడంలో ప్రభుత్వం విఫలమైందని 'ఇంక్విలాబ్ మోంచో' ఆరోపించింది.

    అల్టిమేటం: శనివారం హాదీ అంత్యక్రియల సందర్భంగా, ఆ సంస్థ సభ్య కార్యదర్శి అబ్దుల్లా అల్ జాబెర్ ప్రభుత్వానికి 24 గంటల గడువు ఇచ్చారు. నిందితుల అరెస్టుపై నివేదిక ఇవ్వాలని, లేదంటే హోం శాఖ సలహాదారు జహంగీర్ ఆలం చౌదరి, ప్రత్యేక సహాయకుడు ఖుదా బక్ష్ చౌదరి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

    ఉస్మాన్ హాదీ హత్య - అసలేం జరిగింది?

    షరీఫ్ ఉస్మాన్ హాదీ బంగ్లాదేశ్‌లో జూలై ప్రజా ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించిన ప్రముఖుల్లో ఒకరు. ఆయన వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరిలో జరగబోయే ఎన్నికల్లో ఢాకా-8 నియోజకవర్గం నుండి పోటీ చేసే యోచనలో కూడా ఉన్నారు.

    దాడి: డిసెంబర్ 12న ఢాకాలోని బిజోయ్ నగర్ ప్రాంతంలో హాదీ రిక్షాలో ప్రయాణిస్తుండగా, బైక్‌పై వచ్చిన ఇద్దరు దుండగులు అతి సమీపం నుండి కాల్పులు జరిపారు.

    మరణం: తీవ్రంగా గాయపడిన ఆయనను మొదట ఢాకా మెడికల్ కాలేజీలో, ఆ తర్వాత సింగపూర్‌కు తరలించి చికిత్స అందించారు. అయితే పరిస్థితి విషమించడంతో గత గురువారం ఆయన కన్నుమూశారు.

    ప్రస్తుత పరిస్థితి:

    హాదీ మరణంతో ఢాకాలోని షాబాగ్ కూడలి వద్ద భారీ నిరసనలు కొనసాగుతున్నాయి. పాత ప్రభుత్వానికి (అవామీ లీగ్) మద్దతుగా ఉన్న శక్తులు ఇంకా భద్రతా సంస్థల్లోనే ఉండి ఇటువంటి హత్యలకు పాల్పడుతున్నారని నిరసనకారులు ఆరోపిస్తున్నారు. వెంటనే దోషులను గుర్తించి కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

    recommendedIcon
    News/News/బంగ్లాదేశ్‌లో ఆగని ఉద్రిక్తతలు: హోం శాఖ ప్రత్యేక సలహాదారు రాజీనామా
    News/News/బంగ్లాదేశ్‌లో ఆగని ఉద్రిక్తతలు: హోం శాఖ ప్రత్యేక సలహాదారు రాజీనామా
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes