భార్య వివాహేతర సంబంధం: చెప్పుతో కొట్టడంతో ఆత్మహత్య చేసుకున్న భర్త
బెంగళూరు నార్త్ తాలూకాలో భార్య వివాహేతర సంబంధాన్ని తట్టుకోలేకపోయిన ఒక 35 ఏళ్ల వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. వివాహేతర సంబంధం ఉన్న వ్యక్తి సమక్షంలోనే చెప్పుతో కొట్టడంతో, అవమాన భారంతో, తీవ్రమైన భావోద్వేగ ఆవేదనతో అతను నిప్పంటించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
బెంగళూరు: బెంగళూరు నార్త్ తాలూకాలోని కుదురెగెరె ప్రాంతంలో హృదయ విదారక ఘటన చోటుచేసుకుంది. భార్య వివాహేతర సంబంధం వల్ల కలిగిన తీవ్రమైన భావోద్వేగ ఆవేదనతో ఒక 35 ఏళ్ల వ్యక్తి తనకి తాను నిప్పంటించుకుని ప్రాణాలు కోల్పోయారు. తన కొడుకును కాపాడే ప్రయత్నంలో తీవ్రంగా కాలిన గాయాలైన తల్లి, ప్రస్తుతం విక్టోరియా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారని ఎన్డీటీవీ నివేదిక పేర్కొంది.
చెప్పు దెబ్బ, అవమానం తట్టుకోలేక...
మృతుడిని హరీష్గా గుర్తించారు. అతనికి మంజులతో పదేళ్ల క్రితం వివాహమైంది. అయితే, పోలీసు వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, మంజుల సుమారు మూడేళ్లుగా సురేష్ అనే వ్యక్తితో వివాహేతర సంబంధం కొనసాగిస్తోంది.
ఈ సంబంధం గురించి హరీష్ తన భార్యను నిలదీశారు. ఆ సమయంలో, మంజుల తనకు వివాహేతర సంబంధం ఉన్న వ్యక్తి సురేష్ సమక్షంలోనే భర్త హరీష్ను చెప్పుతో కొట్టింది.
ఈ అవమానం, తీవ్రమైన మానసిక వేదనను తట్టుకోలేక, ఆ పరిస్థితిని ఎదుర్కోలేకపోయిన హరీష్ పెట్రోల్ పోసుకుని నిప్పంటించుకున్నట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. తన కొడుకుకు సహాయం చేయడానికి హుటాహుటిన వెళ్లిన అతని తల్లి అంజినమ్మ మంటలను ఆర్పే ప్రయత్నంలో తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
హరీష్ మరణం తర్వాత, మదనాయకనహళ్లి పోలీసులు ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేశారు. భార్య మంజుల, ఆమె ప్రియుడు సురేష్, అలాగే మరొక వ్యక్తి సందీప్లపై ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించిన నేరం కింద పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ దుర్ఘటనకు దారి తీసిన పరిస్థితులపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
మెర్క్యురీ విషప్రయోగం అనుమానం: మరో విషాదం
బెంగళూరుకు సుమారు 28 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న అట్టిబెలేలో మరో విషాదకర ఘటన జరిగింది. భర్త ఇచ్చినట్లు అనుమానిస్తున్న మెర్క్యురీ విషప్రయోగం కారణంగా ఒక మహిళ తొమ్మిది నెలలు బాధపడి చివరకు ప్రాణాలు కోల్పోయింది.
ఆమె మరణానికి ముందు ఇచ్చిన తుది వాంగ్మూలంలో, తన భర్త, మామ ఇద్దరూ తనపై నిరంతరంగా వేధింపులకు పాల్పడేవారని వెల్లడించింది.
