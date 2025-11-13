Edit Profile
    కర్ణాటక మహిళలకు పీరియడ్స్ సెలవులు: వివరాలు, అర్హతలు ఇవే

    కర్ణాటకలో మహిళా ఉద్యోగులకు (18 నుంచి 52 ఏళ్ల మధ్య వయసు వారికి) నెలకు ఒక రోజు చొప్పున పీరియడ్స్ సెలవు (Menstrual Leave) లభిస్తుంది. ఈమేరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీచేసింది. శాశ్వత, కాంట్రాక్టు, ఔట్‌సోర్సింగ్ ఉద్యోగులకు కూడా ఈ వెసులుబాటు వర్తిస్తుంది.

    Published on: Nov 13, 2025 10:40 AM IST
    By HT Telugu Desk
    కర్ణాటక ప్రభుత్వం నవంబర్ 12న కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. దీని ప్రకారం, బెంగళూరుతో సహా రాష్ట్రంలోని మహిళా ఉద్యోగులకు పీరియడ్స్ సెలవులు (Menstrual Leave) మంజూరు అయ్యాయి. రాష్ట్ర మంత్రివర్గం దాదాపు నెల రోజుల క్రితం ఈ విధానానికి ఆమోదం తెలిపింది.

    కర్ణాటక మహిళలకు పీరియడ్స్ సెలవులు: వివరాలు, అర్హతలు ఇవే (Pixaby)
    కర్ణాటక మహిళలకు పీరియడ్స్ సెలవులు: వివరాలు, అర్హతలు ఇవే (Pixaby)

    పీరియడ్స్ సెలవు విధానం వివరాలు

    ఎన్ని రోజులు సెలవు? – అర్హత కలిగిన మహిళా ఉద్యోగులకు నెలకు ఒక రోజు చొప్పున, సంవత్సరానికి మొత్తం 12 రోజులు జీతంతో కూడిన సెలవులు లభిస్తాయి.

    ఎవరికి వర్తిస్తుంది? – 18 నుంచి 52 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న మహిళా ఉద్యోగులు అందరికీ ఈ సెలవు వర్తిస్తుంది.

    ఉద్యోగ స్వభావం: శాశ్వత (Permanent), కాంట్రాక్టు, అలాగే ఔట్‌సోర్సింగ్ ఉద్యోగాలలో ఉన్న మహిళలు కూడా ఈ సెలవుకు అర్హులు.

    ఏ సంస్థలకు ఈ ఆదేశాలు వర్తిస్తాయి?

    ఈ పీరియడ్స్ సెలవుల ఆదేశాలు ప్రధానంగా కింద తెలిపిన చట్టాల పరిధిలోకి వచ్చే సంస్థలకు వర్తిస్తాయి:

    • ఫ్యాక్టరీల చట్టం, 1948 (Factories Act, 1948)
    • కర్ణాటక దుకాణాలు, వాణిజ్య సంస్థల చట్టం, 1961 (Karnataka Shops and Commercial Establishments Act, 1961)
    • తోటల కార్మికుల చట్టం, 1951 (Plantation Workers Act, 1951)
    • బీడీ సిగార్ కార్మికుల చట్టం, 1966 (Beedi Cigar Workers Act, 1966)
    • మోటారు వాహన కార్మికుల చట్టం, 1961 (Motor Vehicle Workers Act, 1961)
    • ఐటీ (IT), ఐటీ ఆధారిత సేవల (ITES) సంస్థలు కూడా 'దుకాణాలు, వాణిజ్య సంస్థల చట్టం' పరిధిలోకి వస్తాయి కాబట్టి, వాటిల్లో పనిచేసే మహిళా ఉద్యోగులకు కూడా ఈ సెలవు వర్తిస్తుంది.

    ముఖ్య మార్గదర్శకాలు

    ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు (GO) ప్రకారం, సెలవు వినియోగానికి సంబంధించిన ముఖ్య మార్గదర్శకాలు ఇవీ:

    నెలవారీ వినియోగం: మహిళా ఉద్యోగులు ఆ నెల పీరియడ్స్ సెలవును అదే నెలలో వినియోగించుకోవాలి.

    క్యారీ ఫార్వర్డ్ లేదు: ఈ సెలవును తర్వాతి నెలకు లేదా సంవత్సరానికి బదిలీ చేయడానికి (Carry forward) అనుమతించరు.

    మెడికల్ సర్టిఫికెట్ అవసరం లేదు: ఉద్యోగి సెలవు తీసుకునే సమయంలో వైద్య ధ్రువపత్రాన్ని (Medical Certificate) సమర్పించాల్సిన అవసరం లేదు.

    విధాన రూపకల్పన

    క్రీస్ట్ (డీమ్డ్-టు-బి యూనివర్శిటీ)కి చెందిన డా. సప్నా ఎస్. నేతృత్వంలోని 18 మంది సభ్యుల కమిటీ ఈ విధానాన్ని రూపొందించింది. మొదట ఈ ప్యానెల్ సంవత్సరానికి ఆరు పీరియడ్స్ సెలవులు ఇవ్వాలని ప్రతిపాదించింది. అయితే, కార్మిక శాఖ (Labour Department) ఆ తర్వాత ఈ సంఖ్యను 12కు సవరించి, తుది ఆమోదం కోసం ప్రభుత్వానికి పంపింది.

