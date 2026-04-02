    బెంగళూరులో తీవ్ర విషాదం: బకెట్ నీళ్లలో పడి 11 నెలల చిన్నారి మృతి.. తట్టుకోలేక సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్ అయిన తల్లి ఆత్మహత్య

    బెంగళూరులో ఘోర విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఇంట్లోని బకెట్ నీటిలో పడి 11 నెలల పసికందు మరణించగా, ఆ తీవ్ర మనస్తాపంతో సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగి అయిన తల్లి బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్న సమయంలో ఈ దారుణం జరిగింది.

    Published on: Apr 02, 2026 4:53 PM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    బెంగళూరు నగరంలో అత్యంత హృదయవిదారకమైన సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. కేవలం కొన్ని నిమిషాల అజాగ్రత్త ఒక పసిప్రాణాన్ని బలితీసుకోగా, ఆ ఘోరాన్ని జీర్ణించుకోలేక కన్నతల్లి కూడా తనువు చాలించింది. బకెట్‌లోని నీటిలో పడి 11 నెలల చిన్నారి ప్రమాదవశాత్తూ ప్రాణాలు కోల్పోగా, ఆ మరుసటి క్షణాల్లోనే ఆ తల్లి కూడా ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ తీవ్ర విషాద ఘటన గురువారం బెంగళూరులోని చంద్ర లేఅవుట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని భైరవేశ్వరనగర్‌లో చోటుచేసుకుంది.

    కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు (PTI)

    పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మృతురాలు వృత్తిరీత్యా సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీర్. ఆమె ప్రస్తుతం ఇంటి నుంచే విధులు (వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్) నిర్వహిస్తోంది. గురువారం నాడు మేడపై ఆరేసిన బట్టలు తీసుకురావడానికి ఆమె కొన్ని నిమిషాల పాటు పైకి వెళ్లింది. ఆ సమయంలో 11 నెలల చిన్నారిని ఇంట్లోనే ఒంటరిగా వదిలేసింది.

    తల్లి లేని సమయంలో ఆ చిన్నారి ఆడుకుంటూ బాత్‌రూమ్‌లోకి వెళ్లింది. అక్కడ నీళ్లతో నిండి ఉన్న బకెట్‌లో ప్రమాదవశాత్తూ పడిపోయింది. "ఆ తల్లి మేడపై నుంచి కిందకు వచ్చి చూసేసరికి చిన్నారి అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉంది. ప్రాథమిక విచారణ ప్రకారం ఆ చిన్నారి బకెట్‌లోని నీటిలో మునిగిపోవడం వల్లే మరణించినట్లు తెలుస్తోంది" అని డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (DCP) ఎన్. యతీష్ వెల్లడించారు.

    చిన్నారి విగతజీవిగా పడి ఉండటం చూసిన ఆ తల్లి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనైంది. తన బిడ్డ మరణానికి తానే కారణమని ఆమె తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైంది. తన అజాగ్రత్త వల్లే పసిగుడ్డు ప్రాణాలు పోయాయనే అపరాధ భావం ఆమెను వెంటాడింది. రాత్రి సమయంలో భర్త ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వచ్చేసరికి తలుపులు లోపలి నుంచి వేసి ఉన్నాయి. తన దగ్గర ఉన్న అదనపు తాళంచెవితో ఆయన తలుపులు తెరిచి లోపలికి వెళ్లారు. అక్కడ భార్య ఫ్యాన్‌కు వేలాడుతూ కనిపించగా, చిన్నారి మంచంపై పడి ఉంది.

    "భార్య ఉరివేసుకుని ఉండటాన్ని చూసిన భర్త వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. అప్పటికే ఆ పసిపాప మంచంపై నిర్జీవంగా పడి ఉంది" అని పోలీస్ అధికారి తెలిపారు.

    ఘటనా స్థలంలో పోలీసులకు ఒక ఆత్మహత్య లేఖ లభించింది. ఆ లేఖలో ఆమె తన ఆవేదననంతా వెళ్లగక్కింది. "నా బిడ్డ మరణానికి నేనే కారణం. నేను నా బిడ్డను కాపాడుకోలేకపోయాను. ఈ అపరాధ భావంతో నేను జీవించలేను" అని ఆమె ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు.

    అయితే, ఉరివేసుకోవడానికి ముందు ఆమె తనను తాను గాయపరచుకోవడానికి కూడా ప్రయత్నించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. "ఆమె ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి ముందు వేరే మార్గాల్లో కూడా ప్రాణాలు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించినట్లు కొన్ని ఆధారాలు కనిపిస్తున్నాయి" అని ఓ ఉన్నతాధికారి తెలిపారు.

    ప్రస్తుతం పోలీసులు రెండు మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు అసహజ మరణంగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. "మేము దీనిని చిన్నారి ప్రమాదవశాత్తూ నీటిలో పడి మరణించిన ఘటనగా, ఆ తర్వాత తల్లి ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఉదంతంగా పరిగణిస్తున్నాం. ఈ కేసుపై మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నాం" అని పోలీసులు వివరించారు.

    చిన్నారుల విషయంలో తల్లిదండ్రులు ఎంత అప్రమత్తంగా ఉండాలో ఈ ఘటన మరోసారి గుర్తుచేస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇంట్లో బాత్‌రూమ్‌లలో నీటి బకెట్లు ఉంచేటప్పుడు, చిన్న పిల్లలు ఉన్నప్పుడు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని, తలుపులు వేసి ఉంచాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

