బెంగళూరులో తీవ్ర విషాదం: బకెట్ నీళ్లలో పడి 11 నెలల చిన్నారి మృతి.. తట్టుకోలేక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అయిన తల్లి ఆత్మహత్య
బెంగళూరులో ఘోర విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఇంట్లోని బకెట్ నీటిలో పడి 11 నెలల పసికందు మరణించగా, ఆ తీవ్ర మనస్తాపంతో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి అయిన తల్లి బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్న సమయంలో ఈ దారుణం జరిగింది.
బెంగళూరు నగరంలో అత్యంత హృదయవిదారకమైన సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. కేవలం కొన్ని నిమిషాల అజాగ్రత్త ఒక పసిప్రాణాన్ని బలితీసుకోగా, ఆ ఘోరాన్ని జీర్ణించుకోలేక కన్నతల్లి కూడా తనువు చాలించింది. బకెట్లోని నీటిలో పడి 11 నెలల చిన్నారి ప్రమాదవశాత్తూ ప్రాణాలు కోల్పోగా, ఆ మరుసటి క్షణాల్లోనే ఆ తల్లి కూడా ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ తీవ్ర విషాద ఘటన గురువారం బెంగళూరులోని చంద్ర లేఅవుట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని భైరవేశ్వరనగర్లో చోటుచేసుకుంది.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మృతురాలు వృత్తిరీత్యా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్. ఆమె ప్రస్తుతం ఇంటి నుంచే విధులు (వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్) నిర్వహిస్తోంది. గురువారం నాడు మేడపై ఆరేసిన బట్టలు తీసుకురావడానికి ఆమె కొన్ని నిమిషాల పాటు పైకి వెళ్లింది. ఆ సమయంలో 11 నెలల చిన్నారిని ఇంట్లోనే ఒంటరిగా వదిలేసింది.
తల్లి లేని సమయంలో ఆ చిన్నారి ఆడుకుంటూ బాత్రూమ్లోకి వెళ్లింది. అక్కడ నీళ్లతో నిండి ఉన్న బకెట్లో ప్రమాదవశాత్తూ పడిపోయింది. "ఆ తల్లి మేడపై నుంచి కిందకు వచ్చి చూసేసరికి చిన్నారి అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉంది. ప్రాథమిక విచారణ ప్రకారం ఆ చిన్నారి బకెట్లోని నీటిలో మునిగిపోవడం వల్లే మరణించినట్లు తెలుస్తోంది" అని డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ (DCP) ఎన్. యతీష్ వెల్లడించారు.
చిన్నారి విగతజీవిగా పడి ఉండటం చూసిన ఆ తల్లి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనైంది. తన బిడ్డ మరణానికి తానే కారణమని ఆమె తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైంది. తన అజాగ్రత్త వల్లే పసిగుడ్డు ప్రాణాలు పోయాయనే అపరాధ భావం ఆమెను వెంటాడింది. రాత్రి సమయంలో భర్త ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వచ్చేసరికి తలుపులు లోపలి నుంచి వేసి ఉన్నాయి. తన దగ్గర ఉన్న అదనపు తాళంచెవితో ఆయన తలుపులు తెరిచి లోపలికి వెళ్లారు. అక్కడ భార్య ఫ్యాన్కు వేలాడుతూ కనిపించగా, చిన్నారి మంచంపై పడి ఉంది.
"భార్య ఉరివేసుకుని ఉండటాన్ని చూసిన భర్త వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. అప్పటికే ఆ పసిపాప మంచంపై నిర్జీవంగా పడి ఉంది" అని పోలీస్ అధికారి తెలిపారు.
ఘటనా స్థలంలో పోలీసులకు ఒక ఆత్మహత్య లేఖ లభించింది. ఆ లేఖలో ఆమె తన ఆవేదననంతా వెళ్లగక్కింది. "నా బిడ్డ మరణానికి నేనే కారణం. నేను నా బిడ్డను కాపాడుకోలేకపోయాను. ఈ అపరాధ భావంతో నేను జీవించలేను" అని ఆమె ఆ లేఖలో పేర్కొన్నారు.
అయితే, ఉరివేసుకోవడానికి ముందు ఆమె తనను తాను గాయపరచుకోవడానికి కూడా ప్రయత్నించినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. "ఆమె ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి ముందు వేరే మార్గాల్లో కూడా ప్రాణాలు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించినట్లు కొన్ని ఆధారాలు కనిపిస్తున్నాయి" అని ఓ ఉన్నతాధికారి తెలిపారు.
ప్రస్తుతం పోలీసులు రెండు మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు అసహజ మరణంగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. "మేము దీనిని చిన్నారి ప్రమాదవశాత్తూ నీటిలో పడి మరణించిన ఘటనగా, ఆ తర్వాత తల్లి ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఉదంతంగా పరిగణిస్తున్నాం. ఈ కేసుపై మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నాం" అని పోలీసులు వివరించారు.
చిన్నారుల విషయంలో తల్లిదండ్రులు ఎంత అప్రమత్తంగా ఉండాలో ఈ ఘటన మరోసారి గుర్తుచేస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇంట్లో బాత్రూమ్లలో నీటి బకెట్లు ఉంచేటప్పుడు, చిన్న పిల్లలు ఉన్నప్పుడు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని, తలుపులు వేసి ఉంచాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.