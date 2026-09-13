Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Tata Punch : మధ్యతరగతి ప్రజలకు మరో షాక్- బెస్ట్ సెల్లింగ్ టాటా పంచ్ ధర పెంపు! ఎంతంటే..

భారత్‌లో అత్యధికంగా అమ్ముడవుతున్న మైక్రో ఎస్‌యూవీ 'టాటా పంచ్' ధరలను కంపెనీ పెంచేసింది. మోడల్ వారీగా సవరించిన కొత్త ధరలు, ఇంజిన్ ఆప్షన్లు, మార్కెట్ పోటీకి సంబంధించిన సమగ్ర కథనం మీకోసం.

Published on: Sep 13, 2026, 14:03:09 IST
By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • whatsapp
Copy link
  • copy link

భారత ఆటోమొబైల్ రంగంలో సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తున్న టాటా మోటార్స్, తమ వాహనాల శ్రేణిలో మరోసారి ధరల పెంపును వర్తింపజేసింది. కంపెనీకి చెందిన పాపులర్ మైక్రో ఎస్‌యూవీ 'టాటా పంచ్' కొనుగోలుదారులపై ఈ పెంపు భారం పడనుంది. మోడల్, వేరియంట్‌ను బట్టి ఈ కారు ధరలను రూ. 10,000 వరకు పెంచుతున్నట్లు సంస్థ అధికారికంగా వెల్లడించింది.

టాటా పంచ్ ధర పెంపు..
టాటా పంచ్ ధర పెంపు..

రూ. 5,000 నుంచి రూ. 10,000 వరకు పెంపు!

ప్రైజ్​ హైక్ అనంతరం టాటా పంచ్ ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 5.75 లక్షలకు చేరగా, టాప్-స్పెక్ వేరియంట్ ధర రూ. 10.77 లక్షలకు పెరిగింది. వేరియంట్లను బట్టి రూ. 5,000 నుంచి రూ. 10,000 వరకు ధరలు పెరిగాయి. అయితే కారు డిజైన్, ఫీచర్లు లేదా సాంకేతిక స్పెసిఫికేషన్లలో కంపెనీ ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు.

తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, విజయవాడ వంటి ప్రధాన నగరాల్లో ఆర్టీవో చార్జీలు, ఇన్సూరెన్స్ కలిపి ఆన్-రోడ్ ధరలు మరికొంత పెరిగే అవకాశముంది.

విభిన్న ఇంజిన్ ఆప్షన్లు.. సీఎన్జీ, ఈవీ సదుపాయం..

టాటా పంచ్ కస్టమర్ల అవసరాలకు తగ్గట్లుగా వేర్వేరు పవర్‌ట్రెయిన్ ఆప్షన్లలో అందుబాటులో ఉంది:

న్యాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్: 1.2 లీటర్, 3-సిలిండర్ రెవోట్రాన్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ 86 బీహెచ్​పీ పవర్, 115 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 5-స్పీడ్ ఏఎంటీ గేర్‌బాక్స్‌తో లభిస్తుంది.

టర్బో పెట్రోల్: 1.2 లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ రెవోట్రాన్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ 118 బీహెచ్​పీ పవర్, 170 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను అందిస్తూ, 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌తో వస్తుంది.

ట్విన్-సిలిండర్ సీఎన్జీ: ఇంధన ఆదా కోరుకునే వారి కోసం 1.2 లీటర్ సీఎన్‌జీ మోడల్ 72.40 బీహెచ్​పీ పవర్, 103 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను అందిస్తోంది. దీనికి 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 5-స్పీడ్ ఏఎమ్‌టీ గేర్‌బాక్స్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.

ఎలక్ట్రిక్ వేరియంట్ : పూర్తి ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్ పంచ్.ఈవీ ప్రారంభ ధర రూ. 9.79 లక్షల నుంచి రూ. 12.99 లక్షల వరకు (ఎక్స్-షోరూమ్) అందుబాటులో ఉంది.

దేశంలోనే నంబర్-1 కారుగా రికార్డు..

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మధ్యతరగతి వినియోగదారులు, మొదటిసారి కారు కొనేవారు ఎక్కువగా ఇష్టపడే మోడళ్లలో టాటా పంచ్ అగ్రస్థానంలో ఉంది. దశాబ్దాలుగా నంబర్-1 స్థానంలో ఉన్న మారుతీ సుజుకీ వ్యాగన్​ఆర్‌ను వెనక్కి నెట్టి, 2024లో భారత్‌లో అత్యధికంగా అమ్ముడైన కారుగా టాటా పంచ్ చరిత్ర సృష్టించింది.

సబ్‌-కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీ సెగ్మెంట్‌లో ఇది హ్యుందాయ్ ఎక్స్‌టర్, నిస్సాన్ మాగ్నెట్, రెనాల్ట్ కైగర్, మారుతీ సుజుకీ ఫ్రాంక్స్ వంటి పాపులర్ మోడళ్లతో నేరుగా పోటీ పడుతోంది. ధర స్వల్పంగా పెరిగినప్పటికీ, ఈ కారుకున్న గ్లోబల్ ఎన్‌సీఏపీ 5-స్టార్ సేఫ్టీ రేటింగ్, డ్యూయల్-సిలిండర్ సీఎన్జీ టెక్నాలజీ వల్ల కస్టమర్ ఆదరణ ఏమాత్రం తగ్గకపోవచ్చని ఆటోమొబైల్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

  • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ABOUT THE AUTHOR
    Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

    శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

recommendedIcon
Home/News/Tata Punch : మధ్యతరగతి ప్రజలకు మరో షాక్- బెస్ట్ సెల్లింగ్ టాటా పంచ్ ధర పెంపు! ఎంతంటే..
Home/News/Tata Punch : మధ్యతరగతి ప్రజలకు మరో షాక్- బెస్ట్ సెల్లింగ్ టాటా పంచ్ ధర పెంపు! ఎంతంటే..
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes