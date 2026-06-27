సొంత శాఖ నుంచి కేంద్ర మంత్రికి ₹99 లక్షల వ్యవసాయ సబ్సిడీ.. భగీరథ్ చౌదరి క్లారిటీ
తన సొంత మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని పథకం ద్వారా ₹99.03 లక్షల సబ్సిడీ పొందారనే ఆరోపణలపై కేంద్ర సహాయ మంత్రి భగీరథ్ చౌదరి స్పందించారు. తాను మంత్రి కాకముందే 2018లో దీనికి దరఖాస్తు చేసుకున్నానని, ఇందులో దాచడానికేమీ లేదని స్పష్టం చేశారు.
అజ్మీర్ (రాజస్థాన్): తన సొంత మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని పథకం ద్వారా దోసకాయ సాగు ప్రాజెక్టు కోసం ₹99.03 లక్షల ప్రభుత్వ సబ్సిడీని పొందారనే ఆరోపణలను కేంద్ర వ్యవసాయ శాఖ సహాయ మంత్రి భగీరథ్ చౌదరి తోసిపుచ్చారు. తాను దేనినీ దాచలేదని, మంత్రి కాకముందే ఈ సబ్సిడీ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నానని స్పష్టం చేశారు. మీడియాలో వస్తున్న కథనాలపై ఆయన శనివారం వార్తా సంస్థ 'ఏఎన్ఐ' (ANI) తో మాట్లాడారు.
"నేను చిన్నప్పటి నుంచి వ్యవసాయం చేస్తున్న రైతును. ఇందులో దాచడానికి ఏమీ లేదు. వేలాది మంది రైతులు పాలీహౌస్లు ఏర్పాటు చేసుకుని సబ్సిడీలు పొందుతున్నారు, నేను కూడా అలాగే పొందాను. దీని కోసం నేను 2018లోనే దరఖాస్తు చేసుకున్నాను. అక్కడ ఒక బోర్డు కూడా ఏర్పాటు చేసి, నేను తీసుకున్న రుణాలు, సబ్సిడీల వివరాలన్నింటినీ రాశాను. అక్కడ స్థానిక రైతులకు కొత్త సాంకేతికతలు, ప్రకృతి వ్యవసాయంపై శిక్షణ కూడా ఇస్తున్నాను. స్థానిక అధికారులందరూ ఆ స్థలాన్ని సందర్శించారు. అలాంటప్పుడు నేను దాచింది ఏముంది?" అని భగీరథ్ చౌదరి ప్రశ్నించారు.
మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్పై 253 ఎకరాల భూమి చోరీకి సంబంధించిన ఆరోపణలు వచ్చిన తరుణంలోనే, కేంద్ర మంత్రికి అందిన సబ్సిడీ వ్యవహారం కూడా వెలుగులోకి రావడం రాజకీయంగా చర్చనీయాంశమైంది.
విపక్షాల తీవ్ర విమర్శలు
ఈ వ్యవహారంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడింది. బీజేపీ అవినీతి నైజాన్ని ఇది బయటపెడుతోందని కాంగ్రెస్ నేత పవన్ ఖేరా ఆరోపించారు. కేంద్ర మంత్రి తన సొంత వాణిజ్య దోసకాయల సాగు ప్రాజెక్టు కోసం ₹99.03 లక్షల సబ్సిడీని మంజూరు చేసుకున్నారని ఎక్స్ (X) వేదికగా విమర్శించారు.
"ధర్మం ఇంటి నుంచే మొదలవుతుందని అంటారు. కానీ బీజేపీకి సబ్సిడీ ఇంటి నుంచే ప్రారంభమవుతుంది. ఈ వ్యవహారంలో దరఖాస్తుదారుడు, మంజూరు చేసే అధికారి, లబ్ధిదారుడు.. అంతా కేంద్ర మంత్రే. దీనిని కేవలం ప్రయోజనాల ఘర్షణ (Conflict of Interest) అనడం చాలా తక్కువ చేసి మాట్లాడటమే అవుతుంది" అని పవన్ ఖేరా ఎద్దేవా చేశారు.
సాధారణ పౌరులు సంక్షేమ పథకాలపై ఆధారపడి బతుకుతుంటే, మంత్రులు, వారి బంధువులు ప్రజాధనాన్ని వ్యక్తిగత లాభాల కోసం వాడుకుంటూ ప్రభుత్వ ఖజానాను తమ సొంత ఆస్తిలా భావిస్తున్నారని పవన్ ఖేరా ఆరోపించారు.
ఇది సరికొత్త అవినీతి నమూనా: అశోక్ గెహ్లాట్
రాజస్థాన్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి అశోక్ గెహ్లాట్ కూడా ఈ అంశంపై మోదీ ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు. కేంద్ర ప్రభుత్వంలో రాజకీయ నాయకులకు, అధికారులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ 'కొత్త అవినీతి నమూనా' నడుస్తోందని ఆరోపించారు. అజ్మీర్ లోక్సభ నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న కేంద్ర మంత్రి భగీరథ్ చౌదరి, తాను ఎక్స్-అఫీషియో వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న బోర్డు ద్వారానే ఈ సబ్సిడీని ఆమోదించుకున్నారని, ఇది చాలా తీవ్రమైన విషయమని పేర్కొన్నారు.
"సొంత మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని పథకం కింద కేంద్ర సహాయ మంత్రే కోటి రూపాయల సబ్సిడీని మంజూరు చేయించుకోవడాన్ని ఏమనాలి? ఒకవైపు సాధారణ రైతు చిన్న సాయం కోసం కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తోంది, మరోవైపు మంత్రులు, వారికి నచ్చిన అధికారులకు కోట్లాది రూపాయల ప్రభుత్వ సొమ్ము అందుతోంది" అని అశోక్ గెహ్లాట్ ఆరోపించారు.
మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి, కేంద్ర మంత్రిపై వచ్చిన ఆరోపణలపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నారని గెహ్లాట్ ప్రశ్నించారు. 'నా ఖావూంగా.. నా ఖానే దూంగా' (తినను, తిననివ్వను) అని నినాదం ఇచ్చిన వ్యక్తి, తన సొంత మంత్రుల ప్రవర్తనపై ఎందుకు మాట్లాడటం లేదని, దేశ ప్రజలు ఈ ద్వంద్వ ప్రమాణాలను గమనిస్తున్నారని ఆయన అన్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More