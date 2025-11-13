Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    బీహార్ ఎన్నికల ఫలితాలు 2025: ఓట్ల లెక్కింపు ఎప్పుడు? మహాకూటమి విజయం సాధిస్తుందా?

    Bihar election result 2025: నవంబర్ 6, నవంబర్ 11 తేదీలలో రెండు విడతల్లో పోలింగ్ ముగియడంతో, బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ఇప్పుడు తుది అంకానికి చేరుకున్నాయి. బీహార్ శాసనసభ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు నవంబర్ 14, శుక్రవారం జరగనుంది. కొత్త ప్రభుత్వాన్ని ఏ కూటమి ఏర్పాటు చేస్తుందా అన్న ఉత్కంఠ నెలకొంది.

    Published on: Nov 13, 2025 11:47 AM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రెండు దశల్లో పోలింగ్ విజయవంతంగా ముగిసిన తరువాత, బీహార్ రాష్ట్రం తీర్పు కోసం ఎదురుచూస్తోంది. ఓట్ల లెక్కింపు నవంబర్ 14 (శుక్రవారం) ఉదయం ప్రారంభమవుతుంది. అదే రోజున తొలి ఫలితాలు, ట్రెండ్‌లు వెలువడే అవకాశం ఉంది. తుది వివరాలను ఎన్నికల సంఘం తరువాతి రోజుల్లో ప్రకటిస్తుంది.

    బీహార్ ఎన్నికల ఫలితాలు 2025: ఓట్ల లెక్కింపు ఎప్పుడు? మహాకూటమి విజయం సాధిస్తుందా? (ANI)
    బీహార్ ఎన్నికల ఫలితాలు 2025: ఓట్ల లెక్కింపు ఎప్పుడు? మహాకూటమి విజయం సాధిస్తుందా? (ANI)

    బీహార్ శాసనసభలో మొత్తం 243 స్థానాలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి కావాల్సిన సాధారణ మెజారిటీ సంఖ్య 122 సీట్లు.

    ప్రధాన పోటీ ఎవరి మధ్య?

    ఈ ఎన్నికల్లో ప్రధాన పోటీ రెండు కూటముల మధ్య ఉంది:

    ఎన్డీఏ (NDA): ఇది బీజేపీ, జేడీ(యూ), హిందుస్తానీ అవామ్ మోర్చా (సెక్యులర్)తో పాటు ఇతర చిన్న పార్టీల కూటమి. తొమ్మిది సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన నితీష్ కుమార్ నాయకత్వంలో ఈ కూటమి అధికారాన్ని నిలబెట్టుకోవాలని చూస్తోంది.

    ఇండియా కూటమి (INDIA Bloc): ఇందులో ఆర్జేడీ (RJD), కాంగ్రెస్, వామపక్ష పార్టీలు ఉన్నాయి. యువ నాయకుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ తనయుడు తేజస్వి యాదవ్ నాయకత్వంలో ఈ కూటమి అధికారంలోకి రావాలని పోరాడుతోంది.

    రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో మరో కీలక నేత, రాజకీయ వ్యూహకర్తగా పేరుగాంచిన ప్రశాంత్ కిషోర్, తన కొత్త పార్టీ జన సూరాజ్ పార్టీ (JSP) ద్వారా ఏ కూటమికి చెందని ప్రత్యామ్నాయ శక్తిగా మారాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు.

    పోలింగ్ శాతం: రికార్డు నమోదు

    ఈసారి ఎన్నికల్లో ఓటర్లు పెద్ద సంఖ్యలో తమ తీర్పును వినిపించారు.

    మొదటి దశ (నవంబర్ 6): 18 జిల్లాల్లోని 121 నియోజకవర్గాలకు పోలింగ్ జరిగింది. ఇందులో 65.08 శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది. ఇది 2020 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నమోదైన 57.29 శాతం కంటే చాలా ఎక్కువ. ఆ సమయంలో బీహార్‌లో ఇదే అత్యధిక పోలింగ్ శాతంగా రికార్డు సృష్టించింది.

    రెండవ దశ (నవంబర్ 11): 20 జిల్లాల్లోని మిగిలిన 122 నియోజకవర్గాలకు పోలింగ్ జరిగింది. ఈ దశలో అంతకంటే ఎక్కువ, 68.76 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. ఇది బీహార్ చరిత్రలోనే అత్యధిక ఓటింగ్ శాతంగా నిలిచింది.

    మొత్తం పోలింగ్: ఎన్నికల సంఘం లెక్కల ప్రకారం, రెండు దశలను కలిపి చూస్తే మొత్తం ఓటింగ్ శాతం 66.91 శాతంగా నమోదైంది.

    ఎగ్జిట్ పోల్స్ ఏం చెబుతున్నాయి?

    పోలింగ్ ముగిసిన తరువాత విడుదలైన మెజారిటీ ఎగ్జిట్ పోల్స్ అన్నీ ఎన్డీఏ కూటమికి స్పష్టమైన ఆధిక్యతను సూచించాయి.

    టుడేస్ చాణక్య, యాక్సిస్ మై ఇండియా వంటి సర్వేలు బీజేపీ-జేడీ(యూ) కూటమికి 121 నుంచి 141 సీట్లు, లేదా 160 (± 12 సీట్లు) వస్తాయని అంచనా వేశాయి.

    మ్యాట్రిజ్, పీ మార్క్, పీపుల్స్ పల్స్, భాస్కర్ వంటి ఇతర సర్వే సంస్థలు కూడా ఎన్డీఏకు కనీసం 133 సీట్లు వస్తాయని అంచనా వేశాయి.

    తేజస్వి యాదవ్ వర్సెస్ నితీష్ కుమార్:

    నితీష్ కుమార్ దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. 2020 నుంచి ఆయన అనేక సార్లు కూటములు మారారు. మరోవైపు, విపక్ష నేత తేజస్వి యాదవ్ నిరుద్యోగం, అభివృద్ధిలో లోపాలపై దృష్టి సారించి ప్రజల మద్దతు కూడగట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈసారి బీహార్ రాజకీయం ఏ మలుపు తిరుగుతుందో చూడాలి.

    News/News/బీహార్ ఎన్నికల ఫలితాలు 2025: ఓట్ల లెక్కింపు ఎప్పుడు? మహాకూటమి విజయం సాధిస్తుందా?
    News/News/బీహార్ ఎన్నికల ఫలితాలు 2025: ఓట్ల లెక్కింపు ఎప్పుడు? మహాకూటమి విజయం సాధిస్తుందా?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes