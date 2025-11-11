Subscribe Now! Get features like
బీహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలపై ఉత్కంఠ నెలకొన్న వేళ, ప్రముఖ సర్వే సంస్థ 'పీపుల్స్ పల్స్' విడుదల చేసిన ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలు ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి. దేశ రాజకీయాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపనున్న ఈ ఎన్నికల్లో, అధికార ఎన్డీఏ (నేషనల్ డెమోక్రటిక్ అలయన్స్) కూటమి మళ్లీ పట్టు నిలుపుకుంటుందని ఈ సర్వే స్పష్టం చేసింది.
పీపుల్స్ పల్స్ సర్వే ప్రకారం, రాష్ట్రంలో మెజారిటీ ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు అవసరమైన 122 స్థానాల మ్యాజిక్ ఫిగర్ను ఎన్డీఏ సులువుగా అధిగమించనుంది.
ఎన్డీఏ కూటమికి అంచనా: 243 స్థానాలకు గాను ఎన్డీఏకు 133 నుంచి 159 స్థానాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఓట్ల శాతం (ఎన్డీఏ): ఎన్డీఏ కూటమికి 46.2 శాతం ఓట్లు లభిస్తాయని అంచనా.
మహాకూటమి అంచనా: మహాఘట్ బంధన్ కూటమికి 75 నుంచి 101 స్థానాలు (ఓట్ల శాతం: 37.9%) లభించే అవకాశం ఉంది.
ఓట్ల ఆధిక్యం: మహాకూటమిపై ఎన్డీఏ కూటమి దాదాపు 8.3 శాతం ఓట్ల ఆధిక్యాన్ని సాధించినట్లు వెల్లడైంది.
నూతన పార్టీలు: కొత్తగా స్థాపించిన జన్ సురాజ్ పార్టీకి 0-5 స్థానాలు (ఓట్ల శాతం: 9.7%), ఇతరులకు 2-8 స్థానాలు (ఓట్ల శాతం: 6.2%) వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఈ సర్వే ఫలితాల్లో మూడు శాతం 'ప్లస్ ఆర్ మైనస్' ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయని సర్వే సంస్థ తెలిపింది.
జన్ సురాజ్ పార్టీకి 0-5 స్థానాలు, ఏఐఎంఐఎంకు 0-2, సీపీఐఎంకు 0-3, వీఐపీకి 0-5, సీపీఐకు 0-2 స్థానాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఎన్డీఏ కూటమి విజయం సాధించడానికి నితీష్ కుమార్ ప్రభుత్వం ఎన్నికలకు ముందు చేపట్టిన 'మహిళా రోజ్గార్ యోజన' పథకం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని ఎగ్జిట్ పోల్ సంస్థ అంచనా వేసింది. కోటి 25 లక్షల మంది మహిళలకు రూ. 10 వేల నగదు పంపిణీ చేయడంతో, మహిళల నుంచి ఆయనకు అపార మద్దతు లభించిందని తెలిపింది.
మద్దతు స్పష్టం: ఏకంగా 66.8 శాతం మంది మహిళలు ఎన్డీఏకి మద్దతిస్తుండగా, మహాకూటమికి కేవలం 24.8 శాతం మంది మహిళా ఓటర్ల మద్దతు మాత్రమే లభిస్తున్నట్టు పీపుల్స్ పల్స్ తెలిపింది.
నితీష్ ట్రంప్ కార్డ్: 2007లో బాలికలకు ఉచిత సైకిళ్లు, 2016లో మద్యపాన నిషేధం వంటి చర్యలతో మహిళా ఓటర్లను ఆకర్షించిన నితీష్ కుమార్, ఇప్పుడు ఆర్థిక భారమైనా నగదు బదిలీ పథకంతో విజయం సాధించబోతున్నట్టు పీపుల్స్ పల్స్ ఎగ్జిట్ పోల్స్ అంచనాలు చెబుతున్నాయి. 75 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆయన క్లీన్ ఇమేజీ ఎన్డీఏకు అతిపెద్ద బలంగా మారింది. సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలపై వ్యతిరేకత ఉన్నా, ఈ మహిళా ఓటర్ల ఆశీర్వాదం దాన్ని అధిగమించగలిగింది.
జాతీయ స్థాయిలో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీకి ఉన్న జనాకర్షణ, రాష్ట్రంలో నితీష్ కుమార్ నాయకత్వంపై ఉన్న ప్రజాదరణ కలిసి పనిచేయడం ('నిమో' ఫార్ములా) ఎన్డీఏకు బాగా కలిసొచ్చింది.
జాతీయ రాజకీయాలు కీలకం: కేంద్రంలో బీజేపీకి పూర్తి మెజార్టీ లేని నేపథ్యంలో ఈ బీహార్ ఎన్నికలు ఎన్డీఏకి కీలకంగా మారాయి. అందుకే నితీష్ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ కూటమి విజయానికి మోదీ సహా జాతీయ నాయకులు క్రియాశీలకంగా పనిచేశారు.
కులాల మద్దతు: అగ్రవర్ణాలు (బ్రాహ్మణ, రాజ్పుత్, భూమిహార్), ఎస్సీలు, ఎస్టీలు, ఈబీసీ వర్గాల మద్దతులో ఎన్డీఏ ఆధిక్యం చూపించింది. ముఖ్యంగా కుశ్వ, పాశ్వాన్, కుర్మి, చమార్, మల్లా, తేలి, బనియా, కాను, నోనియా వంటి సామాజిక వర్గాల్లో ఎన్డీఏకు ఆధిక్యత లభించింది.
మహాకూటమి ఆధిక్యం: ముస్లిం, బుద్ధిస్టులు, యాదవ్, ఓబీసీలలోని కొన్ని వర్గాల్లో మాత్రమే మహాకూటమి కొంత ఆధిక్యత కనబరిచింది.
మహాకూటమి ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి తేజస్వీ యాదవ్ కుల సమీకరణాలలో (ముస్లిం, యాదవ్) 33 శాతం స్థిరమైన బలం ఉన్నా, దాన్ని 40 శాతం మార్క్ను దాటించడంలో విఫలమయ్యారు.
యువతలో తగ్గిన క్రేజ్: 2020 ఎన్నికల్లో తేజస్వీ యాదవ్లో కనిపించినంత ఉత్సాహం 2025లో కనిపించలేదు. ఆయన నిరుద్యోగం, వలసలను ప్రచార అస్త్రాలుగా చేసుకున్నా, యువతలో ఉన్న అసంతృప్తి పూర్తిగా ఆయనకు అనుకూలంగా మారలేదు. ప్రశాంత్ కిషోర్ నేతృత్వంలోని జన్ సురాజ్ పార్టీ, బీజేపీ కూడా యువత ఓట్లను ఆకర్షించాయి.
జంగల్ రాజ్ గుదిబండ: తేజస్వీకి తన తండ్రి లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ పాలనపై ఉన్న 'జంగల్ రాజ్' అభియోగం పెద్ద సమస్యగా మారింది. లాలూ పాలనలో యాదవ్ వర్గాల ఆధిపత్యాన్ని దళితులు, అగ్రవర్ణాలు మరవకపోవడం తేజస్వీకి ప్రతికూలంగా మారుతోంది.
ప్రచార యుద్ధం: ఎన్డీఏ 'జంగల్ రాజ్'ను ప్రధాన ప్రచార అస్త్రంగా మార్చుకోగా, తేజస్వీ యాదవ్ పై కంటే ఎక్కువగా లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ను లక్ష్యంగా చేసుకొని ప్రధాని మోదీ విమర్శలు చేశారు.
కాంగ్రెస్ వైఫల్యం: మహాకూటమిలో ప్రధాన భూమిక పోషించిన కాంగ్రెస్ అధినేత రాహుల్ గాంధీ, ప్రజలను ఆకర్షించడంలో విఫలమయ్యారు.
ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరైతే బాగుంటుందని ప్రశ్నించినప్పుడు, ఓటర్ల స్పందన ఆసక్తికరంగా ఉంది:
జన్ సురాజ్ పార్టీ నేత ప్రశాంత్ కిషోర్ ప్రస్తుత ఎన్నికల్లో చెప్పుకోదగ్గ సీట్లు రాకపోయినా, భవిష్యత్తులో బీహార్ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించే శక్తిగా ఎదగడం ఖాయమని సర్వే అంచనా వేసింది.