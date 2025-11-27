గోల్డ్ స్కామ్ నుంచి గ్లోబల్ షాపింగ్ పండగగా మారిన 'బ్లాక్ ఫ్రైడే' కథ
బ్లాక్ ఫ్రైడే అనే పదం 1869లో అమెరికన్ గోల్డ్ మార్కెట్ క్రాష్ (స్కామ్) కారణంగా ఉద్భవించింది. తొలుత గందరగోళాన్ని సూచించిన ఈ పదం, 1980లలో థాంక్స్గివింగ్ తర్వాత దుకాణదారులు నష్టాల నుంచి లాభాల్లోకి మారే రోజుగా షాపింగ్ సంప్రదాయంగా మారింది. 2025లో బ్లాక్ ఫ్రైడే నవంబర్ 28న ఉంది.
బ్లాక్ ఫ్రైడే... ఈ పేరు వినగానే మనకు భారీ డిస్కౌంట్లు, షాపింగ్ హడావిడి గుర్తుకొస్తాయి. ఇది ఒక గ్లోబల్ షాపింగ్ సంప్రదాయంగా మారింది. షాపులు, సూపర్మార్కెట్లు, పెద్ద కంపెనీలు భారీ తగ్గింపులతో వినియోగదారులను ఆకర్షించడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. ఈ ట్రెండ్ మొదట అమెరికాలో ప్రారంభమైనప్పటికీ, ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాపించింది. కానీ, ఈ 'బ్లాక్ ఫ్రైడే' అసలు కథ ఏమిటి? ఒక షాపింగ్ పండగగా ఇది ఎలా మారింది?
ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ పేరు వెనుక ఉన్న మూలం షాపింగ్ కాదు... 1869లో అమెరికా మార్కెట్ను కుప్పకూల్చిన ఒక భారీ గోల్డ్ స్కామ్ (బంగారం మోసం). ఆ గందరగోళం నుంచే ఈ పదం వచ్చి, కాలక్రమేణా భారీ షాపింగ్ ఈవెంట్గా రూపాంతరం చెందింది.
'బ్లాక్ ఫ్రైడే' పుట్టుక వెనుక చరిత్ర
ది వర్డ్ మ్యాగజైన్ ప్రకారం, ఈ మొత్తం భావన 19వ శతాబ్దపు అమెరికాలో ఒక భారీ కుంభకోణంతో ప్రారంభమైంది.
1869 గోల్డ్ క్రాష్: అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ అప్పట్లో ఒక గడ్డు కాలాన్ని ఎదుర్కొంటోంది. అంతర్యుద్ధం (Civil War) కారణంగా అప్పటికే 2.8 మిలియన్ డాలర్ల అప్పు పేరుకుపోయింది. దీంతో గోల్డ్, సిల్వర్ నాణేలను ఉపసంహరించి, కాగితపు కరెన్సీని (Greenbacks) ప్రవేశపెట్టారు.
అయితే, అప్పటి ప్రెసిడెంట్ యులిసెస్ ఎస్. గ్రాంట్ (1869-1877 మధ్య అధికారంలో ఉన్నారు) ట్రెజరీలో నిల్వ ఉన్న బంగారాన్ని విక్రయించడం ద్వారా గోల్డ్ను మళ్లీ పెద్ద ఎత్తున మార్కెట్లోకి తీసుకురావాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఇక్కడే మోసం మొదలైంది.
కుంభకోణం ప్లాన్: ఇద్దరు పెట్టుబడిదారులు - జే గౌల్డ్ (Jay Gould), జేమ్స్ ఫిస్క్ (James Fisk) - ప్రభుత్వం ఎప్పుడు బంగారాన్ని విక్రయించబోతోందో ముందుగానే తెలుసుకోవడానికి ప్రభుత్వ అధికారులకు లంచం ఇచ్చారు. ఈ రహస్య సమాచారంతో, వారు భారీగా బంగారాన్ని నిల్వ చేసి, దాని ధరను కృత్రిమంగా పెంచగలిగారు.
గోల్డ్ స్కామ్ బద్దలు: అయితే, వారి దుష్ట పథకం చివరికి బయటపడింది. ప్రభుత్వం 1869లో ఒక 'బ్లాక్ ఫ్రైడే' రోజున (సెప్టెంబర్ 24, 1869) ఈ కుట్రదారులను పట్టుకుంది. దీంతో ఒక్కసారిగా బంగారం ధరలు కుప్పకూలాయి. మార్కెట్లో, బహుమతిగా భావించే ఈ లోహాన్ని కొనుగోలు చేయడానికి భారీ సంఖ్యలో ప్రజలు గుమిగూడారు. ఈ గందరగోళ పరిస్థితుల నుంచే 'బ్లాక్ ఫ్రైడే' అనే పదం ఉద్భవించింది. అయితే, దీనిని షాపింగ్ ట్రిక్గా ఉపయోగించడం మాత్రం తర్వాతి శతాబ్దంలో జరిగింది.
షాపింగ్ సంప్రదాయంగా ఎలా మారింది?
ది వర్డ్ మ్యాగజైన్ ప్రకారం, 'బ్లాక్ ఫ్రైడే' అనే పదాన్ని షాపింగ్కు సంబంధించి మొదటిసారి 1950లలో ఉపయోగించారు.
1950ల ప్రారంభంలో: థాంక్స్గివింగ్ సెలవు తర్వాత పెద్ద సంఖ్యలో ఉద్యోగులు విధులకు హాజరు కాకపోవడాన్ని (సెలవు పెట్టడాన్ని) వివరించడానికి ఈ పదాన్ని ఉపయోగించారు.
ఫిలడెల్ఫియా పోలీసులు: కొన్నేళ్ల తర్వాత, క్రిస్మస్ ముందు షాపింగ్ కోసం మార్కెట్లలో ఏర్పడిన భారీ రద్దీని, ట్రాఫిక్ను వర్ణించడానికి ఫిలడెల్ఫియా పోలీసులు ఈ పదాన్ని ఉపయోగించారు.
1980లలో కీలకం: 1980లలో ఇది చివరకు షాపింగ్ ట్రెండ్గా స్థిరపడింది. అప్పటి వరకు దుకాణదారులు నష్టాలను ఎరుపు రంగు సిరాతో, లాభాలను నలుపు రంగు సిరాతో అకౌంటింగ్ పుస్తకాలలో రాసేవారు. ఈ రోజున (భారీ అమ్మకాల కారణంగా) దుకాణదారులు నష్టాల నుంచి లాభాల (ఎరుపు నుంచి నలుపు)లోకి మారతారని భావించారు. ఈ విధంగా, 'బ్లాక్ ఫ్రైడే' కథ ఒక పూర్తి వృత్తాన్ని చుట్టి, నేటి షాపింగ్ పండగగా రూపాంతరం చెందింది.
బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్స్ హడావిడి
ఫోర్బ్స్ ప్రకారం, ఈ రోజుల్లో చాలా కంపెనీలు 'బ్లాక్ ఫ్రైడే' రాకముందే డిస్కౌంట్లను ప్రకటించడం మొదలుపెట్టాయి. లులులెమోన్, ఓమ్నిలక్స్, ఫుట్ లాకర్, బ్లూమింగ్డేల్స్ వంటి కంపెనీలు 25% నుండి 60% వరకు ప్రారంభ తగ్గింపులను అందిస్తున్నాయి. అమెజాన్ వివిధ ఉత్పత్తులపై 45% వరకు తగ్గింపులను ఇస్తోంది. వాల్మార్ట్ యాపిల్ ఎయిర్పాడ్స్ నుండి లెగో బొమ్మల వరకు డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది.
ఈ తగ్గింపులు కేవలం ఒక కేటగిరీకి మాత్రమే పరిమితం కావడం లేదు. గాడ్జెట్లు, గృహోపకరణాలు, ఇంట్లోకి అవసరమయ్యే వస్తువులు అన్నీ అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. తమ అమ్మకాలను గణనీయంగా పెంచుకోవడానికి రిటైలర్లకు ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం, అందుకే వారు ఈ అవకాశాన్ని అస్సలు వదులుకోవట్లేదు.
