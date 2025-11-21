ఫ్లిప్కార్ట్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ 2025 డేట్ని సంస్థ ప్రకటించింది. ఇంకొన్ని రోజుల్లో అనేక వస్తువులపై భారీ డీల్స్, ఆఫర్స్, డిస్కౌంట్స్ని ఇచ్చేందుకు సంస్థ రెడీ అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి..
ఫ్లిప్కార్ట్ సంస్థ తమ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ 2025 ఈవెంట్ను కొన్ని రోజుల్లో ప్రారంభించనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ సేల్ కోసం కంపెనీ ఒక ప్రత్యేక మైక్రోసైట్ను కూడా సిద్ధం చేసింది. "బ్యాగ్ ది బిగ్గెస్ట్ డీల్స్" అనే ట్యాగ్లైన్తో వస్తున్న ఈ సేల్లో.. స్మార్ట్ఫోన్లు, స్మార్ట్వాచ్లు, హోమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సిస్టమ్స్, టీవీలు, ల్యాప్టాప్లు, పీసీలు, వాషింగ్ మెషీన్లు, రిఫ్రిజిరేటర్లు వంటి వివిధ ఎలక్ట్రానిక్స్ పరికరాలపై భారీ తగ్గింపు ధరలు అందిస్తున్నట్లు స్పష్టమైంది.
గాడ్జెట్లతో పాటు ఈ ఇ-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్ దుస్తులు, రోజువారీ అవసరమైన వస్తువులు, హోమ్ డెకార్ వస్తువులపై కూడా ధర తగ్గింపులను ప్రకటించనుంది. అంతేకాకుండా, ఫ్లిప్కార్ట్ పోటీ సంస్థ అయిన అమెజాన్ కూడా త్వరలో తమ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ ఈవెంట్ను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది!
ఫ్లిప్కార్ట్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ ఈవెంట్ ఎప్పుడు మొదలవుతుంది?
ఫ్లిప్కార్ట్ తమ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ 2025 నవంబర్ 23వ తేదీన ప్రారంభమవుతుందని ప్రకటించింది.
సేల్ ఈవెంట్ కోసం కంపెనీ వెబ్సైట్లో ఒక ప్రత్యేక మైక్రోసైట్ ఇప్పుడు లైవ్లో ఉంది.
ఈ మైక్రోసైట్ ద్వారా, అమ్మకాలు జరిగే సమయంలో ఏ ఉత్పత్తులు, ఏ కేటగిరీలలో తగ్గింపు ధరలకు అందుబాటులో ఉంటాయో వెల్లడించారు.
ఎలక్ట్రానిక్స్పై ప్రత్యేక ఆఫర్లు..
రాబోయే ఫ్లిప్కార్ట్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ 2025 సందర్భంగా, శాంసంగ్, ఎల్జీ వంటి ప్రముఖ బ్రాండ్ల నుంచి ఫోన్లు, స్మార్ట్వాచ్లు, టీవీలు, హోమ్ థియేటర్లు, వాషింగ్ మెషీన్లు, హోమ్ అప్లయెన్సెస్, పీసీలు, ల్యాప్టాప్లు, ఎయిర్ కండీషనర్లు, ప్రింటర్లు, మిక్సర్లు, ఫ్యాన్లు, డిష్వాషర్లు, రిఫ్రిజిరేటర్లు వంటి ఎలక్ట్రానిక్స్ సాపేక్షంగా తక్కువ ధరలకు లభిస్తాయని సంస్థ టీజ్ చేస్తోంది.
సులభమైన పేమెంట్ ఆప్షన్స్..
కస్టమర్లు యూపీఐ, క్రెడిట్ కార్డులు, డెబిట్ కార్డుల ద్వారా చెల్లింపులు చేయవచ్చు.
పూర్తి మొత్తాన్ని ఒకేసారి చెల్లించకూడదనుకునే వారికి ఈఎంఐ ప్లాన్ను ఎంచుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.
సేల్ ఈవెంట్లో ఎర్లీ డిస్కౌంట్స్ పొందడానికి, వినియోగదారులు తమ చెల్లింపు వివరాలన్నింటినీ ఫ్లిప్కార్ట్ ఖాతాలో ముందుగానే అప్డేట్ చేసి ఉంచడం మంచిది.
వింటర్ ప్రాడక్ట్స్పై డిస్కౌంట్..
ఫ్లిప్కార్ట్ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ 2025 బ్యానర్ ప్రకటనలో అసుస్ క్రోమ్బుక్ ల్యాప్టాప్ కూడా కనిపించింది. ఈ ల్యాప్టాప్ కూడా తగ్గింపు ధరలో అందుబాటులో ఉంటుందని ఇది సూచిస్తోంది.
అంతేకాకుండా రూమ్ హీటర్లు, గీజర్లు వంటి వింటర్కి అవసరమైన ఎలక్ట్రానిక్స్ కూడా తగ్గింపు ధరలకు లభించనున్నాయి.
అయితే, క్రెడిట్- డెబిట్ కార్డు తగ్గింపుల కోసం బ్యాంక్ భాగస్వాముల పేర్లను కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించలేదు. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు త్వరలో ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
అక్టోబర్ 11న ప్రారంభమైన ఫ్లిప్కార్ట్ దీపావళి సేల్ 2025 తర్వాత, ఇది ఫ్లిప్కార్ట్కు మొదటి ముఖ్యమైన సేల్ ఈవెంట్ కానుంది. ఫ్లిప్కార్ట్ తమ సేల్ తేదీని వెల్లడించింది కాబట్టి, దాని ప్రత్యర్థి అయిన అమెజాన్ కూడా త్వరలోనే తమ బ్లాక్ ఫ్రైడే సేల్ 2025ను ప్రకటించవచ్చు.