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    డిఫెన్స్ రంగంలోకి బొండాడ గ్రూప్: కేసీఎస్ సంస్థలో 75% వాటా కొనుగోలు

    పునరుత్పాదక ఇంధన రంగానికి చెందిన ప్రముఖ బొండాడ ఇంజనీరింగ్ లిమిటెడ్ రక్షణ, ఏరోస్పేస్ రంగంలోకి అడుగుపెట్టింది. తన అనుబంధ సంస్థ బొండాడ డైనమిక్స్ ద్వారా కేసీఎస్ ఇంజనీరింగ్ సొల్యూషన్స్‌లో 75 శాతం వాటాను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ప్రకటించింది.

    Published on: Jul 30, 2026, 16:12:15 IST
    By HT Telugu Desk
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    హైదరాబాద్‌ కేంద్రంగా పనిచేసే ప్రముఖ పునరుత్పాదక ఇంధన సంస్థ బొండాడ ఇంజనీరింగ్ లిమిటెడ్ రక్షణ (డిఫెన్స్), ఏరోస్పేస్ రంగాల్లోకి వ్యూహాత్మకంగా అడుగుపెట్టింది. తన అనుబంధ సంస్థ బొండాడ డైనమిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ (BDPL) ద్వారా డిఫెన్స్ టెక్నాలజీ సంస్థ 'కేసీఎస్ ఇంజనీరింగ్ సొల్యూషన్స్'లో 75 శాతం మెజారిటీ వాటాను స్వాధీనం చేసుకునేందుకు వ్యాపార ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నట్లు జూలై 30న ప్రకటించింది.

    డిఫెన్స్ రంగంలోకి బొండాడ గ్రూప్: కేసీఎస్ సంస్థలో 75% వాటా కొనుగోలు
    డిఫెన్స్ రంగంలోకి బొండాడ గ్రూప్: కేసీఎస్ సంస్థలో 75% వాటా కొనుగోలు

    బీకేసీఎస్ టెక్నాలజీస్‌గా కొత్త రూపం

    ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా కేసీఎస్ ఇంజనీరింగ్ సొల్యూషన్స్‌ను ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీగా మార్చనున్నారు. ఈ నూతన సంస్థకు 'బీకేసీఎస్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్' (BKCS Technologies Private Limited) అని పేరు ప్రతిపాదించారు. ఇందులో 'B' అనేది బొండాడ గ్రూప్‌ను సూచిస్తుంది. మార్పిడి ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత ఇది బొండాడ డైనమిక్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కింద అనుబంధ సంస్థగా మారి బొండాడ గ్రూప్‌లో భాగమవుతుంది.

    ఇప్పటికే పునరుత్పాదక ఇంధనం, టెలికామ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఈపీసీ (EPC), డిజిటల్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రంగాల్లో సేవలు అందిస్తున్న బొండాడ గ్రూప్, ఈ కొనుగోలుతో అత్యాధునిక స్వదేశీ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని పెంపొందించడంపై దృష్టి సారించనుంది.

    డీఆర్‌డీఓ, ఇస్రోలతో కేసీఎస్ అనుబంధం

    కేసీఎస్ ఇంజనీరింగ్ సొల్యూషన్స్ సంస్థ రక్షణ, ఏరోస్పేస్ రంగాలకు అవసరమైన ఎలక్ట్రానిక్, ఎలక్ట్రో-మెకానికల్ పరికరాల పరిశోధన, రూపకల్పన, తయారీ, పరీక్షలు జరుపుతుంది. ఈ సంస్థ దేశంలోని అగ్రగామి సంస్థలైన డీఆర్‌డీఓ (DRDO), ఇస్రో (ISRO), భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లిమిటెడ్ (BEL), ఈసీఐఎల్ (ECIL), భారత్ డైనమిక్స్ లిమిటెడ్ (BDL), ఎన్‌టీఆర్‌ఓ (NTRO)లతో పాటు భారత ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్‌ఫోర్స్‌లకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిస్తోంది.

    జాతీయ రక్షణ వ్యవస్థకు మద్దతుగా..

    ఈ కొనుగోలుపై బొండాడ గ్రూప్ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ బొండాడ రాఘవేంద్రరావు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. "ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకం, స్వదేశీ పరిజ్ఞానానికి పెరుగుతున్న ప్రాధాన్యత వల్ల భారత్‌లో రక్షణ, ఏరోస్పేస్ రంగాలు వేగంగా వృద్ధి చెందుతున్నాయి. కేసీఎస్ ఇంజనీరింగ్ సొల్యూషన్స్‌తో భాగస్వామ్యం బొండాడ గ్రూప్ సాధిస్తున్న సాంకేతిక పురోగతిలో కీలక మైలురాయి. దేశీయ రక్షణ వ్యవస్థకు అవసరమైన అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిస్తూనే, నాణ్యతతో కూడిన సేవలను అందిస్తాం" అని ఆయన తెలిపారు.

    కేసీఎస్ సంస్థకున్న నైపుణ్యం, ప్రముఖ ప్రభుత్వ సంస్థలతో ఉన్న అనుబంధం బొండాడ గ్రూప్‌కు డిఫెన్స్ రంగంలో వేగంగా విస్తరించేందుకు తోడ్పడతాయని కంపెనీ వర్గాలు ధీమా వ్యక్తం చేశాయి.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/News/డిఫెన్స్ రంగంలోకి బొండాడ గ్రూప్: కేసీఎస్ సంస్థలో 75% వాటా కొనుగోలు
    Home/News/డిఫెన్స్ రంగంలోకి బొండాడ గ్రూప్: కేసీఎస్ సంస్థలో 75% వాటా కొనుగోలు
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