భారత సైన్యానికి 41 అత్యాధునిక డ్రోన్లు అందజేసిన 'డ్రోగో ఏరోస్పేస్'.. రూ. 72 కోట్ల రక్షణ ఒప్పందంలో కీలక మైలురాయి!
భారత రక్షణ రంగంలో స్వదేశీ సాంకేతికతను బలోపేతం చేస్తూ హైదరాబాద్కు చెందిన డ్రోగో ఏరోస్పేస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్.. భారత సైన్యానికి తొలి విడతగా 41 జేకే 250ఈ (JK 250E) డ్రోన్లను అందజేసింది. రూ. 72 కోట్ల విలువైన ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా, మిగిలిన డ్రోన్లను ఆగస్టు నాటికి సరఫరా చేయాలని సంస్థ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ ‘మేక్ ఇన్ ఇండియా’, ‘ఆత్మనిర్భర్ భారత్’ పిలుపునకు అనుగుణంగా దేశీయ రక్షణ తయారీ రంగంలో ఒక తెలుగు సంస్థ సరికొత్త మైలురాయిని అధిగమించింది. హైదరాబాద్ మాదాపూర్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న డ్రోగో ఏరోస్పేస్ (గతంలో డ్రోగో డ్రోన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్) భారత సైన్యానికి 41 జేకే 250ఈ డ్రోన్లను విజయవంతంగా సరఫరా చేసింది. నాసిక్లోని సదరన్ కమాండ్ అధికారులు ఈ మొదటి బ్యాచ్ డ్రోన్లను అందుకున్నారు.
డ్రోన్ల ప్రత్యేకతలు, ఆర్డర్ వివరాలు
సామర్థ్యం: ఈ అత్యాధునిక డ్రోన్లు ఒకసారి ఛార్జింగ్ చేస్తే నిరంతరాయంగా 3 గంటల పాటు ఆకాశంలో ఎగురగలవు. ఇవి సైన్యానికి సరిహద్దు నిఘా (Surveillance) మరియు ఇతర వ్యూహాత్మక అవసరాలకు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి.
ఒప్పందం విలువ: భారత సైన్యంతో కుదుర్చుకున్న ఈ మొత్తం ప్రాజెక్టు విలువ రూ. 72 కోట్లు.
గడువు: మొదటి విడత విజయవంతం కాగా, మిగిలిన డ్రోన్ల సరఫరాను ఆగస్టు 2026 నాటికి పూర్తి చేయాలని సంస్థ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
డ్రోగో డ్రోన్స్ ఇకపై 'డ్రోగో ఏరోస్పేస్'
కేవలం డ్రోన్ల తయారీకే పరిమితం కాకుండా విమానాలు, ఉపగ్రహాలు, అంతరిక్ష నౌకల రూపకల్పన, నిర్వహణకు తోడ్పడే సమగ్ర 'ఏరోస్పేస్ టెక్నాలజీ ఎకోసిస్టమ్'గా ఎదగడానికి సంస్థ తన పేరును మార్చుకుంది.
"భారత సైన్యానికి తొలి విడత డ్రోన్లను విజయవంతంగా అందించడం మా సాంకేతిక నైపుణ్యానికి, దేశ సేవ పట్ల మా అంకితభావానికి నిదర్శనం. భవిష్యత్ రక్షణ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని లోయిటరింగ్ మ్యూనిషన్స్ (Loitering Munitions), దీర్ఘకాలిక సామర్థ్యం కలిగిన యూఏవీలు (Long-Endurance UAVs) మరియు కృత్రిమ మేధస్సు (AI) ఆధారిత వైమానిక ఇంటెలిజెన్స్ ప్లాట్ఫారమ్ల అభివృద్ధిపై ప్రస్తుతం మేము దృష్టి సారించాం" అని డ్రోగో ఏరోస్పేస్ ఫౌండర్, సీఈఓ యశ్వంత్ బొంతు వివరించారు.
రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ప్రశంసలు
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పుట్టపర్తి జిల్లాలో జరిగిన రక్షణ ఉత్పత్తుల కేంద్రం, డ్రోన్ సిటీ శంఖుస్థాపన కార్యక్రమంలో డ్రోగో ఏరోస్పేస్ తన ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించింది. ఈ ప్రదర్శనను సందర్శించిన కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు సంస్థ సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని, స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో సైన్యాన్ని బలోపేతం చేస్తున్న యువ శాస్త్రవేత్తల కృషిని ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.
రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరంలో భారీ ప్లాంట్
సంస్థ విస్తరణలో భాగంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్లస్టర్ (EMC) లో కేటాయించిన 5.5 ఎకరాల భూమిలో అత్యాధునిక ప్లాంట్ నిర్మితమవుతోంది.
విస్తీర్ణం: లక్ష చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఈ డ్రోన్ల తయారీ కేంద్రం ఏర్పాటు కానుంది.
ఉపాధి: ప్రస్తుతం ఈ సంస్థలో 300 మంది పనిచేస్తుండగా, ఈ నూతన ప్లాంట్ ద్వారా మరో 500 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More